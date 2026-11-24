Bakan Uraloğlu açıkladı: 32 şehre hızlı trenle ulaşım hedefi
Bakan Uraloğlu açıkladı: 32 şehre hızlı trenle ulaşım hedefi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Bakanlığın 2027 yılı bütçe teklifine ilişkin sunum yaptı. Uraloğlu, 2003’ten bu yana ulaştırma ve haberleşme altyapısına bugünün fiyatlarıyla 355 milyar dolar yatırım yapıldığını belirterek 2030 yılında 32 şehre doğrudan hızlı trenle ulaşmayı hedeflediklerini açıkladı. Bakanlığın 2027 yılı yatırım teklifinde en büyük pay demir yolu projelerine ayrıldı.
Haber Giriş Tarihi: 24.11.2026 19:35
Haber Güncellenme Tarihi: 24.11.2026 19:37
Kaynak:
DHA
AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2027 yılı bütçe teklifi ile 2025 yılı kesin hesap kanun teklifi ele alındı.
Uraloğlu, Bakanlığın 2027 yılı bütçe teklifinin 2026’ya göre yüzde 43 artışla 867,9 milyar TL olduğunu bildirdi. Yatırım teklifinin ise yüzde 37,6 artarak 774,4 milyar TL’ye yükseldiğini belirten Uraloğlu, bu tutarın yüzde 52’sinin demir yolu, yüzde 37’sinin kara yolu yatırımlarına ayrıldığını söyledi.
Yatırım portföyü 7,2 trilyon TL’ye ulaştı
Uraloğlu, ulaştırma ve haberleşme altyapısına 2003’ten bu yana yapılan 355 milyar dolarlık yatırımın yaklaşık 2 trilyon dolarlık üretim etkisi oluşturduğunu ve yıllık ortalama 1 milyon 200 bin kişiye istihdam sağladığını ifade etti.
Bakanlığın yatırım programında 852 ana proje kapsamında toplam 1.881 proje bulunduğunu açıklayan Uraloğlu, 7,2 trilyon TL büyüklüğündeki yatırım portföyünün yüzde 37’sinin gerçekleştirildiğini bildirdi. Kalan yatırımların toplam büyüklüğünün 4,5 trilyon TL olduğunu kaydetti.
Hızlı tren ağında 2030 hedefi
Türkiye’nin demir yolu ağının 2002’de 10 bin 948 kilometre olduğunu hatırlatan Uraloğlu, bu uzunluğun 14 bin 272 kilometreye çıkarıldığını belirtti. Hızlı tren ağının 2 bin 604 kilometreye ulaştığını, 4 bin 724 kilometrelik demir yolu hattında ise yapım çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.
Hızlı trenlerin 23 ile ve Türkiye nüfusunun yüzde 53’üne hizmet verdiğini belirten Uraloğlu, 14 şehre doğrudan ulaşım sağlandığını söyledi.
Uraloğlu, “Hedefimiz, 2030'da 32 şehrimize doğrudan hızlı trenle ulaşmak” ifadelerini kullandı.
Millî hızlı trende seri üretim başladı
Demir yolu taşımacılığında 2025 yılında 353 milyon yolcu ve 31 milyon ton yük taşındığını açıklayan Uraloğlu, yerli raylı sistem araçlarının üretimine ilişkin de bilgi verdi.
Uraloğlu, 13 millî elektrikli tren seti, 8 millî banliyö seti ve 40 E5000 lokomotifinin raylarda olduğunu belirterek saatte 225 kilometre hıza sahip ilk millî hızlı trenin seri üretimine başlandığını bildirdi.
Zengezur bağlantısı için 224 kilometrelik hat
Uluslararası ticaret koridorlarına ilişkin yatırımları değerlendiren Uraloğlu, 224 kilometrelik Kars-Iğdır-Dilucu Demir Yolu Hattı ile Zengezur üzerinden Azerbaycan’a yeni bir bağlantı kurulacağını ifade etti.
Orta Koridor’un Türkiye’deki kesiminde 47,8 milyar dolarlık yatırım öngörüldüğünü belirten Uraloğlu, Kalkınma Yolu kapsamında ise Türkiye’de 78,5 milyar dolarlık yatırım planlandığını açıkladı.
Kent içi raylı sistem ağı genişliyor
Bakanlığın üstlendiği kent içi raylı sistem ağının, yapım ve planlama aşamasındaki projelerle birlikte 882 kilometreye ulaştığını belirten Uraloğlu, 274,2 kilometrelik banliyö hattının hayata geçirildiğini bildirdi.
İstanbul, Ankara, Antalya, Kayseri, Kocaeli, Bursa ve Konya’da gerçekleştirilen projeler kapsamında 178 kilometrelik kent içi raylı sistem hattının hizmete sunulduğunu kaydetti.
Araç muayenesinde kredi kartı komisyonu kaldırılacak
Kara yolu yatırımlarına ilişkin bilgi veren Uraloğlu, 2026 yılında 292 kilometre bölünmüş yol inşa edildiğini açıkladı. Mevcut 3 bin 848 kilometrelik otoyol ağının 2028 yılında 4 bin 297 kilometreye çıkarılmasının hedeflendiğini söyledi.
Yeni nesil araç muayene sisteminin Ağustos 2027’de hizmete gireceğini belirten Uraloğlu, yeni sistemde kredi kartı komisyonu alınmayacağını bildirdi.
Havalimanı sayısı 60’a çıkarılacak
Türkiye’deki havalimanı sayısının 26’dan 58’e yükseldiğini belirten Uraloğlu, Bayburt-Gümüşhane ve Yozgat havalimanlarının hizmete alınmasıyla bu sayının 60’a çıkarılacağını açıkladı.
Denizcilik sektörüne ilişkin verileri de paylaşan Uraloğlu, liman tesisi sayısının 218’e ulaştığını, 2025 yılında limanlarda 553 milyon ton yük ve 14 milyon TEU konteyner elleçlendiğini bildirdi.
Uraloğlu, 2026 yılı sonuna kadar üç sektörde toplam 584,6 milyar TL yatırım büyüklüğüne sahip 147 projenin hizmete sunulacağını ifade etti.
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Bakan Uraloğlu açıkladı: 32 şehre hızlı trenle ulaşım hedefi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Bakanlığın 2027 yılı bütçe teklifine ilişkin sunum yaptı. Uraloğlu, 2003’ten bu yana ulaştırma ve haberleşme altyapısına bugünün fiyatlarıyla 355 milyar dolar yatırım yapıldığını belirterek 2030 yılında 32 şehre doğrudan hızlı trenle ulaşmayı hedeflediklerini açıkladı. Bakanlığın 2027 yılı yatırım teklifinde en büyük pay demir yolu projelerine ayrıldı.
AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2027 yılı bütçe teklifi ile 2025 yılı kesin hesap kanun teklifi ele alındı.
Uraloğlu, Bakanlığın 2027 yılı bütçe teklifinin 2026’ya göre yüzde 43 artışla 867,9 milyar TL olduğunu bildirdi. Yatırım teklifinin ise yüzde 37,6 artarak 774,4 milyar TL’ye yükseldiğini belirten Uraloğlu, bu tutarın yüzde 52’sinin demir yolu, yüzde 37’sinin kara yolu yatırımlarına ayrıldığını söyledi.
Yatırım portföyü 7,2 trilyon TL’ye ulaştı
Uraloğlu, ulaştırma ve haberleşme altyapısına 2003’ten bu yana yapılan 355 milyar dolarlık yatırımın yaklaşık 2 trilyon dolarlık üretim etkisi oluşturduğunu ve yıllık ortalama 1 milyon 200 bin kişiye istihdam sağladığını ifade etti.
Bakanlığın yatırım programında 852 ana proje kapsamında toplam 1.881 proje bulunduğunu açıklayan Uraloğlu, 7,2 trilyon TL büyüklüğündeki yatırım portföyünün yüzde 37’sinin gerçekleştirildiğini bildirdi. Kalan yatırımların toplam büyüklüğünün 4,5 trilyon TL olduğunu kaydetti.
Hızlı tren ağında 2030 hedefi
Türkiye’nin demir yolu ağının 2002’de 10 bin 948 kilometre olduğunu hatırlatan Uraloğlu, bu uzunluğun 14 bin 272 kilometreye çıkarıldığını belirtti. Hızlı tren ağının 2 bin 604 kilometreye ulaştığını, 4 bin 724 kilometrelik demir yolu hattında ise yapım çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.
Hızlı trenlerin 23 ile ve Türkiye nüfusunun yüzde 53’üne hizmet verdiğini belirten Uraloğlu, 14 şehre doğrudan ulaşım sağlandığını söyledi.
Uraloğlu, “Hedefimiz, 2030'da 32 şehrimize doğrudan hızlı trenle ulaşmak” ifadelerini kullandı.
Millî hızlı trende seri üretim başladı
Demir yolu taşımacılığında 2025 yılında 353 milyon yolcu ve 31 milyon ton yük taşındığını açıklayan Uraloğlu, yerli raylı sistem araçlarının üretimine ilişkin de bilgi verdi.
Uraloğlu, 13 millî elektrikli tren seti, 8 millî banliyö seti ve 40 E5000 lokomotifinin raylarda olduğunu belirterek saatte 225 kilometre hıza sahip ilk millî hızlı trenin seri üretimine başlandığını bildirdi.
Zengezur bağlantısı için 224 kilometrelik hat
Uluslararası ticaret koridorlarına ilişkin yatırımları değerlendiren Uraloğlu, 224 kilometrelik Kars-Iğdır-Dilucu Demir Yolu Hattı ile Zengezur üzerinden Azerbaycan’a yeni bir bağlantı kurulacağını ifade etti.
Orta Koridor’un Türkiye’deki kesiminde 47,8 milyar dolarlık yatırım öngörüldüğünü belirten Uraloğlu, Kalkınma Yolu kapsamında ise Türkiye’de 78,5 milyar dolarlık yatırım planlandığını açıkladı.
Kent içi raylı sistem ağı genişliyor
Bakanlığın üstlendiği kent içi raylı sistem ağının, yapım ve planlama aşamasındaki projelerle birlikte 882 kilometreye ulaştığını belirten Uraloğlu, 274,2 kilometrelik banliyö hattının hayata geçirildiğini bildirdi.
İstanbul, Ankara, Antalya, Kayseri, Kocaeli, Bursa ve Konya’da gerçekleştirilen projeler kapsamında 178 kilometrelik kent içi raylı sistem hattının hizmete sunulduğunu kaydetti.
Araç muayenesinde kredi kartı komisyonu kaldırılacak
Kara yolu yatırımlarına ilişkin bilgi veren Uraloğlu, 2026 yılında 292 kilometre bölünmüş yol inşa edildiğini açıkladı. Mevcut 3 bin 848 kilometrelik otoyol ağının 2028 yılında 4 bin 297 kilometreye çıkarılmasının hedeflendiğini söyledi.
Yeni nesil araç muayene sisteminin Ağustos 2027’de hizmete gireceğini belirten Uraloğlu, yeni sistemde kredi kartı komisyonu alınmayacağını bildirdi.
Havalimanı sayısı 60’a çıkarılacak
Türkiye’deki havalimanı sayısının 26’dan 58’e yükseldiğini belirten Uraloğlu, Bayburt-Gümüşhane ve Yozgat havalimanlarının hizmete alınmasıyla bu sayının 60’a çıkarılacağını açıkladı.
Denizcilik sektörüne ilişkin verileri de paylaşan Uraloğlu, liman tesisi sayısının 218’e ulaştığını, 2025 yılında limanlarda 553 milyon ton yük ve 14 milyon TEU konteyner elleçlendiğini bildirdi.
Uraloğlu, 2026 yılı sonuna kadar üç sektörde toplam 584,6 milyar TL yatırım büyüklüğüne sahip 147 projenin hizmete sunulacağını ifade etti.
Kaynak: DHA
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