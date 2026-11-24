Erdoğan’dan Kafkasya mesajı: Barış için çalışacağız
Erdoğan’dan Kafkasya mesajı: Barış için çalışacağız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Iğdır’da düzenlenen Uluslararası Kafkasya Kongresi’ne gönderdiği mesajda bölgesel barış, güvenlik ve ekonomik iş birliğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Zengezur Geçişi’nin açılmasıyla Türkiye ile Türk dünyası arasındaki ulaşım bağlantılarının güçleneceğini belirterek bölgesel ticarete yönelik beklentilerini paylaştı.
Haber Giriş Tarihi: 24.11.2026 18:25
Haber Güncellenme Tarihi: 24.11.2026 18:36
Kaynak:
HÜRHABER
Türkiye ile Kafkasya arasındaki tarihsel bağlara dikkat çeken Erdoğan, bölgenin gelecek nesillere barış ve güven içerisinde bırakılması konusunda ortak sorumluluk bulunduğunu ifade etti.
Erdoğan, “Kafkasya’nın tarihi, bizim de tarihimizdir. Asırlardır bu coğrafyanın acılarını da sevinçlerini de paylaştık” ifadelerini kullandı.
Türkiye ve Azerbaycan arasında müttefiklik vurgusu
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile yürütülen iş birliğine değinen Erdoğan, “bir millet, iki devlet” anlayışının Şuşa Beyannamesi ile müttefiklik düzeyine taşındığını belirtti.
Erdoğan, “Karabağ’ın zafer sevincini nasıl birlikte yaşadıysak Kafkasya’nın barış ve refahı için de aynı kararlılıkla çalışacağız” dedi.
Zengezur Geçişi ile ulaşım bağlantıları güçlenecek
Zengezur Geçişi’nin bölgesel ulaştırma altyapısı açısından önemine dikkat çeken Erdoğan, Azerbaycan’ın ana karası ile Nahçıvan arasındaki bağlantının güçleneceğini ifade etti.
Erdoğan, “Zengezur Geçişinin açılmasıyla Azerbaycan’ın ana karasıyla Nahçıvan arasındaki ulaştırma altyapısı güçlenecek, Türkiye ile Türk dünyası arasındaki bağlantı yeni bir imkâna kavuşacaktır” açıklamasında bulundu.
İpek Yolu güzergâhlarında ticari iş birliği
İpek Yolu güzergâhlarında ticaretin canlanmasına yönelik beklentilerini paylaşan Erdoğan, artacak iş birliğinin ve güçlenecek beşerî ilişkilerin bölge ülkelerine fayda sağlayacağına inandıklarını belirtti.
Erdoğan, Türkiye’nin Kafkasya vizyonunun kalıcı barış, komşu ülkeler arasında ticaret ve ortak refah anlayışına dayandığını ifade etti. Kongrede gerçekleştirilecek bilimsel çalışmaların ve istişarelerin bölgenin ortak geleceğine katkı sunması temennisinde bulundu.
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Erdoğan’dan Kafkasya mesajı: Barış için çalışacağız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Iğdır’da düzenlenen Uluslararası Kafkasya Kongresi’ne gönderdiği mesajda bölgesel barış, güvenlik ve ekonomik iş birliğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Zengezur Geçişi’nin açılmasıyla Türkiye ile Türk dünyası arasındaki ulaşım bağlantılarının güçleneceğini belirterek bölgesel ticarete yönelik beklentilerini paylaştı.
Türkiye ile Kafkasya arasındaki tarihsel bağlara dikkat çeken Erdoğan, bölgenin gelecek nesillere barış ve güven içerisinde bırakılması konusunda ortak sorumluluk bulunduğunu ifade etti.
Erdoğan, “Kafkasya’nın tarihi, bizim de tarihimizdir. Asırlardır bu coğrafyanın acılarını da sevinçlerini de paylaştık” ifadelerini kullandı.
Türkiye ve Azerbaycan arasında müttefiklik vurgusu
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile yürütülen iş birliğine değinen Erdoğan, “bir millet, iki devlet” anlayışının Şuşa Beyannamesi ile müttefiklik düzeyine taşındığını belirtti.
Erdoğan, “Karabağ’ın zafer sevincini nasıl birlikte yaşadıysak Kafkasya’nın barış ve refahı için de aynı kararlılıkla çalışacağız” dedi.
Zengezur Geçişi ile ulaşım bağlantıları güçlenecek
Zengezur Geçişi’nin bölgesel ulaştırma altyapısı açısından önemine dikkat çeken Erdoğan, Azerbaycan’ın ana karası ile Nahçıvan arasındaki bağlantının güçleneceğini ifade etti.
Erdoğan, “Zengezur Geçişinin açılmasıyla Azerbaycan’ın ana karasıyla Nahçıvan arasındaki ulaştırma altyapısı güçlenecek, Türkiye ile Türk dünyası arasındaki bağlantı yeni bir imkâna kavuşacaktır” açıklamasında bulundu.
İpek Yolu güzergâhlarında ticari iş birliği
İpek Yolu güzergâhlarında ticaretin canlanmasına yönelik beklentilerini paylaşan Erdoğan, artacak iş birliğinin ve güçlenecek beşerî ilişkilerin bölge ülkelerine fayda sağlayacağına inandıklarını belirtti.
Erdoğan, Türkiye’nin Kafkasya vizyonunun kalıcı barış, komşu ülkeler arasında ticaret ve ortak refah anlayışına dayandığını ifade etti. Kongrede gerçekleştirilecek bilimsel çalışmaların ve istişarelerin bölgenin ortak geleceğine katkı sunması temennisinde bulundu.
Kaynak: HÜRHABER
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