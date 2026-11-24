Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) ödemelerine ilişkin açıklamada bulundu. Uraloğlu, usulüne uygun olmayan bütün HGS ödemelerinin vatandaşlara iade edileceğini duyurdu.
Haber Giriş Tarihi: 24.11.2026 22:08
Haber Güncellenme Tarihi: 24.11.2026 22:11
Kaynak:
HÜRHABER
Bakan Uraloğlu, HGS kapsamında usulüne uygun şekilde tahsil edilmeyen ödemelerin tamamının vatandaşlara geri ödeneceğini bildirdi. Açıklamada iade kapsamına girecek işlemlerin belirlenmesine ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.
İade sürecinin ayrıntıları paylaşılmadı
HGS ödemelerinin iadesine ilişkin başvuru şartları, ödeme takvimi ve izlenecek yöntem konusunda paylaşılan açıklamada bilgi yer almadı. İadelerin otomatik olarak mı yoksa başvuru yoluyla mı gerçekleştirileceği de belirtilmedi.
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Uraloğlu duyurdu: Usulsüz HGS ödemeleri iade edilecek
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) ödemelerine ilişkin açıklamada bulundu. Uraloğlu, usulüne uygun olmayan bütün HGS ödemelerinin vatandaşlara iade edileceğini duyurdu.
Bakan Uraloğlu, HGS kapsamında usulüne uygun şekilde tahsil edilmeyen ödemelerin tamamının vatandaşlara geri ödeneceğini bildirdi. Açıklamada iade kapsamına girecek işlemlerin belirlenmesine ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.
İade sürecinin ayrıntıları paylaşılmadı
HGS ödemelerinin iadesine ilişkin başvuru şartları, ödeme takvimi ve izlenecek yöntem konusunda paylaşılan açıklamada bilgi yer almadı. İadelerin otomatik olarak mı yoksa başvuru yoluyla mı gerçekleştirileceği de belirtilmedi.
Kaynak: HÜRHABER
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