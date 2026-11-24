Hayati Yazıcı AK Parti’deki görevlerinden istifa etti
Hayati Yazıcı AK Parti’deki görevlerinden istifa etti
AK Parti Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeliği görevlerinden istifa ettiğini duyurdu. Yazıcı, kararının görev sorumluluğu ve kurumsal hassasiyetlerinden kaynaklandığını belirterek fon soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Haber Giriş Tarihi: 24.11.2026 20:46
Haber Güncellenme Tarihi: 24.11.2026 20:49
Kaynak:
HÜRHABER
Yaklaşık 35 yıllık siyasi yolculuğuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yazıcı, AK Parti’nin kuruluşundan itibaren farklı kademelerde görev üstlendiğini belirtti. Siyasi ve kamusal sorumluluklarını yerine getirirken hukuk, adalet ve hakkaniyet ilkelerini esas aldığını ifade etti.
Yazıcı, görev yaptığı dönemlerde şaibeli herhangi bir iş veya ilişkinin içerisinde bulunmadığını belirterek geçmişine ilişkin veremeyeceği bir hesabının olmadığını söyledi.
Fon soruşturmasına ilişkin açıklama yaptı
Son dönemde gündeme gelen fon soruşturmasına ilişkin iddialara da değinen Yazıcı, soruşturmaya konu fonlardan şahsen herhangi bir kazanç elde etmediğini ifade etti.
Oğlu Mustafa Yazıcı’nın Adil Katılım Bankasının ortağı, kurucusu veya yöneticisi olmadığını belirten Yazıcı, süreçte masumiyet karinesine ve lekelenmeme hakkına saygı gösterilmesini istedi.
Yazıcı, sosyal medya üzerinden kendisine ve oğluna yönelik planlı bir kampanya yürütüldüğünü ileri sürerek bu sürecin AK Parti’ye zarar vermesine fırsat vermeyeceğini kaydetti.
Kurumsal hassasiyet vurgusu
İstifa kararının siyasi ahlak ve sorumluluk anlayışının bir sonucu olduğunu belirten Yazıcı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere yol arkadaşlarına teşekkür etti.
Yazıcı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
“Aldığım karar, görev sorumluluğumun ve kurumsal hassasiyetimin bir gereğidir. İnandığım siyasi ahlakın ve sorumluluk anlayışının bir sonucudur.”
“Bir makamı bırakıyorum, bir davayı değil”
Görevlerinden ayrılmasının siyasi ilkelerinden vazgeçtiği anlamına gelmediğini belirten Yazıcı, ülkesine ve milletine hizmet etme sorumluluğunu sürdüreceğini ifade etti.
Yazıcı, açıklamasının devamında şunları kaydetti:
“Ben bugün bir makamı bırakıyorum, bir davayı değil. Bir görevi devrediyorum, inancımı değil. Bir unvandan vazgeçiyorum, ilkelerimden değil.”
MYK ve MKYK üyeliğinden ayrıldı
Yazıcı, açıklamasının son bölümünde AK Parti Merkez Yürütme Kurulu ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinden istifa ettiğini bildirdi.
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Hayati Yazıcı AK Parti’deki görevlerinden istifa etti
AK Parti Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeliği görevlerinden istifa ettiğini duyurdu. Yazıcı, kararının görev sorumluluğu ve kurumsal hassasiyetlerinden kaynaklandığını belirterek fon soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Yaklaşık 35 yıllık siyasi yolculuğuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yazıcı, AK Parti’nin kuruluşundan itibaren farklı kademelerde görev üstlendiğini belirtti. Siyasi ve kamusal sorumluluklarını yerine getirirken hukuk, adalet ve hakkaniyet ilkelerini esas aldığını ifade etti.
Yazıcı, görev yaptığı dönemlerde şaibeli herhangi bir iş veya ilişkinin içerisinde bulunmadığını belirterek geçmişine ilişkin veremeyeceği bir hesabının olmadığını söyledi.
Fon soruşturmasına ilişkin açıklama yaptı
Son dönemde gündeme gelen fon soruşturmasına ilişkin iddialara da değinen Yazıcı, soruşturmaya konu fonlardan şahsen herhangi bir kazanç elde etmediğini ifade etti.
Oğlu Mustafa Yazıcı’nın Adil Katılım Bankasının ortağı, kurucusu veya yöneticisi olmadığını belirten Yazıcı, süreçte masumiyet karinesine ve lekelenmeme hakkına saygı gösterilmesini istedi.
Yazıcı, sosyal medya üzerinden kendisine ve oğluna yönelik planlı bir kampanya yürütüldüğünü ileri sürerek bu sürecin AK Parti’ye zarar vermesine fırsat vermeyeceğini kaydetti.
Kurumsal hassasiyet vurgusu
İstifa kararının siyasi ahlak ve sorumluluk anlayışının bir sonucu olduğunu belirten Yazıcı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere yol arkadaşlarına teşekkür etti.
Yazıcı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
“Aldığım karar, görev sorumluluğumun ve kurumsal hassasiyetimin bir gereğidir. İnandığım siyasi ahlakın ve sorumluluk anlayışının bir sonucudur.”
“Bir makamı bırakıyorum, bir davayı değil”
Görevlerinden ayrılmasının siyasi ilkelerinden vazgeçtiği anlamına gelmediğini belirten Yazıcı, ülkesine ve milletine hizmet etme sorumluluğunu sürdüreceğini ifade etti.
Yazıcı, açıklamasının devamında şunları kaydetti:
“Ben bugün bir makamı bırakıyorum, bir davayı değil. Bir görevi devrediyorum, inancımı değil. Bir unvandan vazgeçiyorum, ilkelerimden değil.”
MYK ve MKYK üyeliğinden ayrıldı
Yazıcı, açıklamasının son bölümünde AK Parti Merkez Yürütme Kurulu ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinden istifa ettiğini bildirdi.
Kaynak: HÜRHABER
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