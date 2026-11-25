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ÖSYM duyurdu: 2026 DHBT sonuçları açıklandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 2026-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı (DHBT) sonuçları açıklandı.
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 1 Kasım'da uygulanan 2026-KPSS DHBT'nin değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.
Öte yandan sınava katılan adayların cevap kağıtları da ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden 10 gün süreyle erişime açıldı.
Kaynak: AA
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