Çin ilk kez satışa ''tamam'' dedi! 25 adet J-20 savaş uçağı geliyor
Çin ilk kez satışa ''tamam'' dedi! 25 adet J-20 savaş uçağı geliyor
Çin yapımı son teknoloji ürünü olan beşinci nesil J-20 savaş uçaklarıyla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Avrupa ülkesi, envanterini yenilemek için Çin'in yeni ürünü olan J-20 savaş uçakları için atağa geçti. Çin ile pazarlıklarda 25 adet savaş uçağı var.
Haber Giriş Tarihi: 25.11.2026 10:32
Haber Güncellenme Tarihi: 25.11.2026 10:33
Kaynak:
AA
Avrupa basınında gündeme gelen bir iddiaya göre Macaristan'ın, Çin üretimi beşinci nesil J-20 savaş uçaklarından 25 adet satın almayı değerlendirdiği öne sürüldü. Macaristan'ın savaş uçağı envanterini yenilemeye yönelik olası adımları kapsamında gündeme taşınan iddia, Çin'in Avrupa savunma pazarındaki hedeflerini de yeniden tartışmaya açtı.
ÇİN'İN J-20 SAVAŞ UÇAKLARI AVRUPA GÜNDEMİNDE
Çin'in Chengdu Aircraft Corporation tarafından geliştirilen J-20 savaş uçakları, düşük radar görünürlüğü ve gelişmiş aviyonik sistemleriyle beşinci nesil savaş uçakları arasında gösteriliyor.
Çin Halk Kurtuluş Ordusu Hava Kuvvetleri tarafından kullanılan J-20 savaş uçakları, özellikle hava üstünlüğü görevleri için geliştirildi. Gelişmiş radar sistemleri, dahili silah istasyonları ve yüksek performanslı motorlarıyla dikkat çeken uçak, Pekin'in hava gücünün önemli unsurlarından biri olarak öne çıkıyor.
J-20 savaş uçaklarının uluslararası pazara açılması ise henüz netleşmiş değil. Çin'in bu platformu yabancı ülkelere satmaya yönelik resmi bir ihracat programı açıklamaması, olası satış iddialarını daha da dikkat çekici hale getiriyor.
MACARİSTAN'IN SAVAŞ UÇAĞI FİLOSUNDA GRİPEN DÖNEMİ
Macaristan'ın savaş uçağı envanterinde Çin üretimi J-20 savaş uçaklarından önce İsveç üretimi Gripen modelleri bulunuyor.
Budapeşte yönetimi, 2000'li yıllarda Rus yapımı MiG-29 savaş uçaklarını değiştirmek amacıyla Gripen tercihinde bulunmuştu. Macaristan, 2024 yılında İsveç'ten 4 ilave Gripen savaş uçağı satın almak için anlaşma imzaladı.
Haziran 2026'da son iki uçağın da teslim edilmesiyle Macaristan'ın Gripen filosu 18 savaş uçağına ulaştı.
J-20 SAVAŞ UÇAKLARI NATO ÜLKELERİNE SATILABİLİR Mİ?
Çin'in J-20 savaş uçaklarını Avrupa ülkelerine ihraç etmesi, teknik ve siyasi açıdan çeşitli zorluklar barındırıyor. Özellikle NATO ülkelerinin ortak harekat, haberleşme, lojistik ve silah sistemleri konusundaki uyumluluk ihtiyaçları önemli bir engel oluşturuyor.
Bunun yanında Avrupa Birliği'nin Çin'e yönelik silah ambargosu da savunma sanayisi ilişkilerini etkileyen faktörler arasında bulunuyor.
Macaristan'ın 25 adet J-20 savaş uçağı satın almayı değerlendirdiği iddiası henüz doğrulanmış değil. Çin'in beşinci nesil savaş uçağının Avrupa'da bir NATO ülkesi tarafından tercih edilip edilmeyeceği ise savunma gündeminde merak konusu olmaya devam ediyor.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Çin ilk kez satışa ''tamam'' dedi! 25 adet J-20 savaş uçağı geliyor
Çin yapımı son teknoloji ürünü olan beşinci nesil J-20 savaş uçaklarıyla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Avrupa ülkesi, envanterini yenilemek için Çin'in yeni ürünü olan J-20 savaş uçakları için atağa geçti. Çin ile pazarlıklarda 25 adet savaş uçağı var.
Avrupa basınında gündeme gelen bir iddiaya göre Macaristan'ın, Çin üretimi beşinci nesil J-20 savaş uçaklarından 25 adet satın almayı değerlendirdiği öne sürüldü. Macaristan'ın savaş uçağı envanterini yenilemeye yönelik olası adımları kapsamında gündeme taşınan iddia, Çin'in Avrupa savunma pazarındaki hedeflerini de yeniden tartışmaya açtı.
ÇİN'İN J-20 SAVAŞ UÇAKLARI AVRUPA GÜNDEMİNDE
Çin'in Chengdu Aircraft Corporation tarafından geliştirilen J-20 savaş uçakları, düşük radar görünürlüğü ve gelişmiş aviyonik sistemleriyle beşinci nesil savaş uçakları arasında gösteriliyor.
Çin Halk Kurtuluş Ordusu Hava Kuvvetleri tarafından kullanılan J-20 savaş uçakları, özellikle hava üstünlüğü görevleri için geliştirildi. Gelişmiş radar sistemleri, dahili silah istasyonları ve yüksek performanslı motorlarıyla dikkat çeken uçak, Pekin'in hava gücünün önemli unsurlarından biri olarak öne çıkıyor.
J-20 savaş uçaklarının uluslararası pazara açılması ise henüz netleşmiş değil. Çin'in bu platformu yabancı ülkelere satmaya yönelik resmi bir ihracat programı açıklamaması, olası satış iddialarını daha da dikkat çekici hale getiriyor.
MACARİSTAN'IN SAVAŞ UÇAĞI FİLOSUNDA GRİPEN DÖNEMİ
Macaristan'ın savaş uçağı envanterinde Çin üretimi J-20 savaş uçaklarından önce İsveç üretimi Gripen modelleri bulunuyor.
Budapeşte yönetimi, 2000'li yıllarda Rus yapımı MiG-29 savaş uçaklarını değiştirmek amacıyla Gripen tercihinde bulunmuştu. Macaristan, 2024 yılında İsveç'ten 4 ilave Gripen savaş uçağı satın almak için anlaşma imzaladı.
Haziran 2026'da son iki uçağın da teslim edilmesiyle Macaristan'ın Gripen filosu 18 savaş uçağına ulaştı.
J-20 SAVAŞ UÇAKLARI NATO ÜLKELERİNE SATILABİLİR Mİ?
Çin'in J-20 savaş uçaklarını Avrupa ülkelerine ihraç etmesi, teknik ve siyasi açıdan çeşitli zorluklar barındırıyor. Özellikle NATO ülkelerinin ortak harekat, haberleşme, lojistik ve silah sistemleri konusundaki uyumluluk ihtiyaçları önemli bir engel oluşturuyor.
Bunun yanında Avrupa Birliği'nin Çin'e yönelik silah ambargosu da savunma sanayisi ilişkilerini etkileyen faktörler arasında bulunuyor.
Macaristan'ın 25 adet J-20 savaş uçağı satın almayı değerlendirdiği iddiası henüz doğrulanmış değil. Çin'in beşinci nesil savaş uçağının Avrupa'da bir NATO ülkesi tarafından tercih edilip edilmeyeceği ise savunma gündeminde merak konusu olmaya devam ediyor.
Kaynak: AA
Çok Okunanlar