Ünlülere yeni dalga operasyon! Gözaltı sayısı 24'e yükseldi
Ünlülere yeni dalga operasyon! Gözaltı sayısı 24'e yükseldi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Özcan Deniz, Cem Karcı, Erdal Bozkuş, Deniz Çakır Baykal gibi isimlerin de olduğu 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında 24 kişi gözaltına alındı.
Haber Giriş Tarihi: 25.11.2026 10:34
Haber Güncellenme Tarihi: 25.11.2026 10:34
Kaynak:
AA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından "fuhuş", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etme" ile "uyuşturucu madde kullanma veya bulundurma" suçlarına yönelik geniş kapsamlı soruşturma başlatılmış, soruşturma dosyasına giren şüpheli savunmaları, bilgi sahiplerinin tanık sıfatıyla verdiği beyanlar, gizli tanık anlatımları ile ele geçirilen cep telefonu ve dijital materyaller üzerindeki bilirkişi inceleme raporları doğrultusunda yeni delillere ulaşılmıştı. Elde edilen bulgular neticesinde uyuşturucu madde kullanıldığı veya bulundurulduğu yönünde şüphe oluşması üzerine savcılık harekete geçmişti.
Savcılık talimatıyla soruşturma kapsamında tespit edilen ve aralarında sanatçı Özcan Deniz, yönetmen Cem Karcı, organizatör Erdal Bozkuş, oyuncu Deniz Çakır Baykal gibi isimlerin de olduğu 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
24 İSİM GÖZALTINDA
Operasyon kapsamında Deniz Sözen, Mehmet Can Karcı, Murat Ceylan, Deniz Çakır Baykal, Pınar Bent, Ceylan Kaya, Işıl Işık Demir, İbrahim İzzet Özilhan, Burhan Karaca, Cem Güler, Erdal Bozkuş, İbrahim Yılmaz, Özcan Deniz, Saghar Shojaei, İlknur Şahin, Burcu Özberk, Meltem Özkayan, Seher Grothe Sevdişan ve Murat Başoğlu, Muammer Kapucuoğlu, Ufuk Gündoğdu, Onur Yüksel, Cansu Taşkın, Özden Cerrahoğlu gözaltına alındı.
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Ünlülere yeni dalga operasyon! Gözaltı sayısı 24'e yükseldi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Özcan Deniz, Cem Karcı, Erdal Bozkuş, Deniz Çakır Baykal gibi isimlerin de olduğu 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında 24 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından "fuhuş", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etme" ile "uyuşturucu madde kullanma veya bulundurma" suçlarına yönelik geniş kapsamlı soruşturma başlatılmış, soruşturma dosyasına giren şüpheli savunmaları, bilgi sahiplerinin tanık sıfatıyla verdiği beyanlar, gizli tanık anlatımları ile ele geçirilen cep telefonu ve dijital materyaller üzerindeki bilirkişi inceleme raporları doğrultusunda yeni delillere ulaşılmıştı. Elde edilen bulgular neticesinde uyuşturucu madde kullanıldığı veya bulundurulduğu yönünde şüphe oluşması üzerine savcılık harekete geçmişti.
Savcılık talimatıyla soruşturma kapsamında tespit edilen ve aralarında sanatçı Özcan Deniz, yönetmen Cem Karcı, organizatör Erdal Bozkuş, oyuncu Deniz Çakır Baykal gibi isimlerin de olduğu 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
24 İSİM GÖZALTINDA
Operasyon kapsamında Deniz Sözen, Mehmet Can Karcı, Murat Ceylan, Deniz Çakır Baykal, Pınar Bent, Ceylan Kaya, Işıl Işık Demir, İbrahim İzzet Özilhan, Burhan Karaca, Cem Güler, Erdal Bozkuş, İbrahim Yılmaz, Özcan Deniz, Saghar Shojaei, İlknur Şahin, Burcu Özberk, Meltem Özkayan, Seher Grothe Sevdişan ve Murat Başoğlu, Muammer Kapucuoğlu, Ufuk Gündoğdu, Onur Yüksel, Cansu Taşkın, Özden Cerrahoğlu gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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