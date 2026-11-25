Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın askeri sanayi, enerji ve ulaşım altyapısına ait tesislere saldırı düzenlediklerini açıkladı.
Haber Giriş Tarihi: 25.11.2026 10:33
Haber Güncellenme Tarihi: 25.11.2026 10:34
Kaynak:
AA
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.
Rus ordusunun gece Ukrayna'nın askeri sanayi, enerji ve ulaşım altyapı tesislerine saldırı düzenlediği kaydedilen açıklamada, saldırılar sonucu Zaporijya kentinde ve Dnipropetrovsk bölgesinde askeri sanayi tesislerinin çalışmasını sağlayan birer trafo merkezinin vurulduğu belirtildi.
Açıklamada, "Dnipropetrovsk (Dnipro) şehrinde askeri yüklerin taşınmasında kullanılan 2 lokomotif, Çernigov bölgesinde de insansız hava araçlarının (İHA) üretildiği sanayi tesisi hedef alındı." ifadesi kullanıldı.
Çornomorsk Limanı'nda da askeri yük taşıyan bir geminin vurulduğu aktarılan açıklamada, saldırılarda İHA'ların kullanıldığı kaydedildi.
Açıklamada ayrıca, gece Ukrayna'ya ait 305 İHA'nın çeşitli Rus bölgelerinde etkisiz hale getirildiği belirtildi.
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Moskova'dan Ukrayna'ya yeni saldırı dalgası!
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın askeri sanayi, enerji ve ulaşım altyapısına ait tesislere saldırı düzenlediklerini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.
Rus ordusunun gece Ukrayna'nın askeri sanayi, enerji ve ulaşım altyapı tesislerine saldırı düzenlediği kaydedilen açıklamada, saldırılar sonucu Zaporijya kentinde ve Dnipropetrovsk bölgesinde askeri sanayi tesislerinin çalışmasını sağlayan birer trafo merkezinin vurulduğu belirtildi.
Açıklamada, "Dnipropetrovsk (Dnipro) şehrinde askeri yüklerin taşınmasında kullanılan 2 lokomotif, Çernigov bölgesinde de insansız hava araçlarının (İHA) üretildiği sanayi tesisi hedef alındı." ifadesi kullanıldı.
Çornomorsk Limanı'nda da askeri yük taşıyan bir geminin vurulduğu aktarılan açıklamada, saldırılarda İHA'ların kullanıldığı kaydedildi.
Açıklamada ayrıca, gece Ukrayna'ya ait 305 İHA'nın çeşitli Rus bölgelerinde etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Kaynak: AA
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