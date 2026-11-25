BAYKAR ve ASELSAN'dan ortak başarı! AKINCI, TOLUN-L ile hedefi vurdu
BAYKAR ve ASELSAN'dan ortak başarı! AKINCI, TOLUN-L ile hedefi vurdu
BAYKAR tarafından geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA, ASELSAN üretimi lazer arayıcı başlıklı uzun menzilli TOLUN-L mühimmatıyla gerçekleştirdiği ilk atış testini başarıyla tamamladı. BAYKAR, testin tam isabetle sonuçlandığını duyururken ASELSAN da güdüm sistemlerinin AKINCI'ya güç katmayı sürdürdüğünü bildirdi.
Haber Giriş Tarihi: 25.11.2026 15:52
Haber Güncellenme Tarihi: 25.11.2026 15:53
Kaynak:
AA
Türk savunma sanayiinin neceflerinden BAYKAR'ın geliştirdiği Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) , ASELSAN'ın ürettiği TOLUN-L ile yeni bir testi daha başarıyla tamamladı.
BAYRAKTAR AKINCI'DAN TOLUN-L İLE TAM İSABET
BAYKAR, sosyal medya hesabından yaptığı videolu açıklamada, ASELSAN tarafından geliştirilen uzun menzilli güdümlü mühimmat ailesinin üyesi lazer arayıcı başlıklı uzun menzilli TOLUN-L mühimmatının AKINCI TİHA'dan ateşlendiğini ve testin olumlu sonuçlandığını bildirdi.
BAYKAR'ın paylaşımında, "AKINCI, TOLUN-L Mühimmatı İlk Atış Testi: Tam İsabet" ifadeleri kullanıldı.
"ASELSAN SİSTEMLERİ AKINCI'YA GÜÇ KATIYOR"
TOLUN-L'nin geliştiricisi ASELSAN'dan da atış testine ilişkin açıklama yapıldı.
ASELSAN'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "ASELSAN güdüm sistemleri AKINCI'ya güç katmaya devam ediyor." denildi.
Paylaşımda ayrıca "Lazer arayıcı başlıklı TOLUN L BAYKAR-ASELSAN" ifadeleri kullanıldı.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
BAYKAR ve ASELSAN'dan ortak başarı! AKINCI, TOLUN-L ile hedefi vurdu
BAYKAR tarafından geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA, ASELSAN üretimi lazer arayıcı başlıklı uzun menzilli TOLUN-L mühimmatıyla gerçekleştirdiği ilk atış testini başarıyla tamamladı. BAYKAR, testin tam isabetle sonuçlandığını duyururken ASELSAN da güdüm sistemlerinin AKINCI'ya güç katmayı sürdürdüğünü bildirdi.
Türk savunma sanayiinin neceflerinden BAYKAR'ın geliştirdiği Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) , ASELSAN'ın ürettiği TOLUN-L ile yeni bir testi daha başarıyla tamamladı.
BAYRAKTAR AKINCI'DAN TOLUN-L İLE TAM İSABET
BAYKAR, sosyal medya hesabından yaptığı videolu açıklamada, ASELSAN tarafından geliştirilen uzun menzilli güdümlü mühimmat ailesinin üyesi lazer arayıcı başlıklı uzun menzilli TOLUN-L mühimmatının AKINCI TİHA'dan ateşlendiğini ve testin olumlu sonuçlandığını bildirdi.
BAYKAR'ın paylaşımında, "AKINCI, TOLUN-L Mühimmatı İlk Atış Testi: Tam İsabet" ifadeleri kullanıldı.
"ASELSAN SİSTEMLERİ AKINCI'YA GÜÇ KATIYOR"
TOLUN-L'nin geliştiricisi ASELSAN'dan da atış testine ilişkin açıklama yapıldı.
ASELSAN'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "ASELSAN güdüm sistemleri AKINCI'ya güç katmaya devam ediyor." denildi.
Paylaşımda ayrıca "Lazer arayıcı başlıklı TOLUN L BAYKAR-ASELSAN" ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA
Çok Okunanlar