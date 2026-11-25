60 ilde dev operasyon! Suç örgütlerine baskında 280 gözaltı
60 ilde dev operasyon! Suç örgütlerine baskında 280 gözaltı
İçişleri Bakanlığı, 60 ilde 'Yeni Nesil Suç Örgütlerine' yönelik düzenlenen operasyonlarda 280 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Şüphelilerin silahlı eylem, yasa dışı silah ticareti ile sosyal medya ve iletişim grupları üzerinden eleman kazanma ve tetikçilik faaliyeti yürüttükleri tespit edildi.
Haber Giriş Tarihi: 25.11.2026 12:44
Haber Güncellenme Tarihi: 25.11.2026 12:45
Kaynak:
AA
İçişleri Bakanlığı, 60 ilde "Yeni Nesil Suç Örgütlerine" yönelik düzenlenen operasyonlarda 280 şüphelinin yakalandığını duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatlarıyla; Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, MİT Başkanlığı, EGM İstihbarat Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından ortak çalışmalar yürütüldü.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
60 ilde "Yeni Nesil Suç Örgütlerine" yönelik düzenlenen operasyonlarda 280 şüpheli yakalandı.
İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi'nin talimatlarıyla; Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, MİT Başkanlığı, EGM İstihbarat Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yürütülen ortak çalışmalar sonucu, düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;
-Silahlı eylemler, kurşunlama ve kundaklama faaliyetlerine karıştıkları, halk üzerinde korku ve panik yarattıkları,
-Yasa dışı silah temini ve ticareti ile yapılanmalarını güçlendirmeye çalıştıkları,
-Sosyal medya platformları üzerinden yeni eleman kazanmaya çalıştıkları ve baskı oluşturmaya yönelik paylaşımlarda bulunarak örgüt propagandası yaptıkları,
-İletişim platformlarında oluşturulan gruplar vasıtasıyla tetikçi temin etme ya da tetikçilik işi yapmaya yönelik paylaşımlar yaptıkları,
-Suç faaliyetlerinin normal olduğu algısını oluşturmak istedikleri tespit edildi.
Sosyal medya üzerinden suça özendirenlere, suç örgütlerinin propagandasını yapanlara ve gençlerimizi hedef alan suç yapılanmalarına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.
Kahraman Polislerimizi, Başkanlıklarımızı, Daire Başkanlığımızı, MİT Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.
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60 ilde dev operasyon! Suç örgütlerine baskında 280 gözaltı
İçişleri Bakanlığı, 60 ilde 'Yeni Nesil Suç Örgütlerine' yönelik düzenlenen operasyonlarda 280 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Şüphelilerin silahlı eylem, yasa dışı silah ticareti ile sosyal medya ve iletişim grupları üzerinden eleman kazanma ve tetikçilik faaliyeti yürüttükleri tespit edildi.
İçişleri Bakanlığı, 60 ilde "Yeni Nesil Suç Örgütlerine" yönelik düzenlenen operasyonlarda 280 şüphelinin yakalandığını duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatlarıyla; Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, MİT Başkanlığı, EGM İstihbarat Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından ortak çalışmalar yürütüldü.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
60 ilde "Yeni Nesil Suç Örgütlerine" yönelik düzenlenen operasyonlarda 280 şüpheli yakalandı.
İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi'nin talimatlarıyla; Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, MİT Başkanlığı, EGM İstihbarat Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yürütülen ortak çalışmalar sonucu, düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;
-Silahlı eylemler, kurşunlama ve kundaklama faaliyetlerine karıştıkları, halk üzerinde korku ve panik yarattıkları,
-Yasa dışı silah temini ve ticareti ile yapılanmalarını güçlendirmeye çalıştıkları,
-Sosyal medya platformları üzerinden yeni eleman kazanmaya çalıştıkları ve baskı oluşturmaya yönelik paylaşımlarda bulunarak örgüt propagandası yaptıkları,
-İletişim platformlarında oluşturulan gruplar vasıtasıyla tetikçi temin etme ya da tetikçilik işi yapmaya yönelik paylaşımlar yaptıkları,
-Suç faaliyetlerinin normal olduğu algısını oluşturmak istedikleri tespit edildi.
Sosyal medya üzerinden suça özendirenlere, suç örgütlerinin propagandasını yapanlara ve gençlerimizi hedef alan suç yapılanmalarına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.
Kahraman Polislerimizi, Başkanlıklarımızı, Daire Başkanlığımızı, MİT Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.
Kaynak: AA
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