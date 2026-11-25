İlave iyileştirmeler yolda! Bakan Işıkhan'dan emekli maaşı açıklaması
İlave iyileştirmeler yolda! Bakan Işıkhan'dan emekli maaşı açıklaması
Emekli maaşlarına ilişkin konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 'Mevcut yasal artışlara ilave iyileştirmeleri de içeren bir çalışma yapıyoruz.' dedi.
Haber Giriş Tarihi: 25.11.2026 10:19
Haber Güncellenme Tarihi: 25.11.2026 10:20
Kaynak:
AA
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, A Haber'de emeklilerin refah seviyesinin yükseltilmesine yönelik yürütülen çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu.
Bakan Işıkhan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi 'emeklilerimizin durumunu iyileştirecek' mali imkanları oluşturuyoruz. Emeklilerimizin yaşadığı ekonomik koşulların farkındayız. Refah seviyelerini yükseltmeye yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mevcut yasal artışlara ilave iyileştirmeleri de içeren bir çalışma yapıyoruz. Emeklilerimiz arasındaki gelir farklılıklarını gözeten, adalet ve hakkaniyeti esas alan, alım gücünü iyileştirmeyi amaçlayan bir yaklaşım üzerinde duruyoruz" dedi.
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İlave iyileştirmeler yolda! Bakan Işıkhan'dan emekli maaşı açıklaması
Emekli maaşlarına ilişkin konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 'Mevcut yasal artışlara ilave iyileştirmeleri de içeren bir çalışma yapıyoruz.' dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, A Haber'de emeklilerin refah seviyesinin yükseltilmesine yönelik yürütülen çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu.
Bakan Işıkhan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi 'emeklilerimizin durumunu iyileştirecek' mali imkanları oluşturuyoruz. Emeklilerimizin yaşadığı ekonomik koşulların farkındayız. Refah seviyelerini yükseltmeye yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mevcut yasal artışlara ilave iyileştirmeleri de içeren bir çalışma yapıyoruz. Emeklilerimiz arasındaki gelir farklılıklarını gözeten, adalet ve hakkaniyeti esas alan, alım gücünü iyileştirmeyi amaçlayan bir yaklaşım üzerinde duruyoruz" dedi.
Kaynak: AA
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