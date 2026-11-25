Fon soruşturmaları için Beştepe’de ortak basın toplantısı
Fon soruşturmaları için Beştepe’de ortak basın toplantısı
Fonlara yönelik yürütülen soruşturmalar ve tasfiye sürecine ilişkin 26 Kasım 2026 Perşembe günü Beştepe’de ortak basın toplantısı düzenlenecek. Saat 19.00’da gerçekleştirilecek toplantıda, soruşturmalarda gelinen aşama ve tasfiye kapsamında atılan adımlar kamuoyuyla paylaşılacak.
Haber Giriş Tarihi: 25.11.2026 22:04
Haber Güncellenme Tarihi: 25.11.2026 22:08
Kaynak:
AA
Beştepe’de düzenlenecek basın toplantısının gündemini fonlara yönelik yürütülen soruşturmalar ve tasfiye işlemleri oluşturacak. Sürece ilişkin yapılan çalışmalar ve mevcut durum hakkında bilgi verilecek.
Toplantıya üç isim katılacak
Ortak basın toplantısında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yer alacak.
Toplantıda yapılacak açıklamalar, fonlara yönelik soruşturmaların kapsamı ve tasfiye sürecinin sonraki aşamalarına ilişkin bilgi sağlayacak.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Fon soruşturmaları için Beştepe’de ortak basın toplantısı
Fonlara yönelik yürütülen soruşturmalar ve tasfiye sürecine ilişkin 26 Kasım 2026 Perşembe günü Beştepe’de ortak basın toplantısı düzenlenecek. Saat 19.00’da gerçekleştirilecek toplantıda, soruşturmalarda gelinen aşama ve tasfiye kapsamında atılan adımlar kamuoyuyla paylaşılacak.
Beştepe’de düzenlenecek basın toplantısının gündemini fonlara yönelik yürütülen soruşturmalar ve tasfiye işlemleri oluşturacak. Sürece ilişkin yapılan çalışmalar ve mevcut durum hakkında bilgi verilecek.
Toplantıya üç isim katılacak
Ortak basın toplantısında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yer alacak.
Toplantıda yapılacak açıklamalar, fonlara yönelik soruşturmaların kapsamı ve tasfiye sürecinin sonraki aşamalarına ilişkin bilgi sağlayacak.
Kaynak: AA
Çok Okunanlar