Fon Koordinasyon Kurulundan ödeme ve düzenleme açıklaması
Fon Koordinasyon Kurulundan ödeme ve düzenleme açıklaması
Fon Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında 11’inci kez toplandı. Toplantının ardından İletişim Başkanlığı, 1 milyon TL’ye kadar ara ödemelerin son kısmının 27 Kasım 2026 Cuma günü tamamlanmasının hedeflendiğini bildirdi. Sermaye piyasalarına yönelik yeni düzenleme taslağının hazırlık çalışmalarının da tamamlandığı açıklandı.
Haber Giriş Tarihi: 24.11.2026 22:44
Haber Güncellenme Tarihi: 24.11.2026 22:47
Kaynak:
HÜRHABER
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, ödeme işlemlerinin 7596 sayılı Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun hükümleri ve tasfiye sürecinin başlangıcında belirlenen ilke kararları doğrultusunda yürütüldüğü belirtildi.
Açıklamada, 1 milyon TL’ye kadar ara ödeme süreçlerinin son kısım ödemelerinin 27 Kasım Cuma günü tamamlanmasının hedeflendiği kaydedildi.
Sermaye Piyasası Kanunu için düzenleme taslağı hazırlandı
Kurul toplantısına Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.
Sermaye Piyasası Kanunu’nda değişiklik öngören düzenleme taslağının hazırlık çalışmalarının tamamlandığı bildirildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, TCMB, TMSF ve sektör temsilcilerinin katılımıyla hazırlanan taslağın Meclis grubuna sunulabilecek aşamaya getirildiği açıklandı.
Fon kayıplarının yatırımcılara iadesi için yeni mekanizma
Hazırlanan düzenleme taslağında sermaye piyasalarında ortaya çıkabilecek risklere erken müdahale edilmesini sağlayacak yeni tedbirler yer alıyor.
Hukuka aykırı işlemler nedeniyle fon mal varlıklarında meydana gelen kayıpların sorumlularından tahsil edilerek yatırımcılara iade edilmesine yönelik mekanizmaların oluşturulması öngörülüyor.
Piyasa dolandırıcılığına yönelik cezalar artırılacak
Düzenleme taslağı kapsamında piyasa bozucu eylemler, bilgi suistimali ve piyasa dolandırıcılığına ilişkin cezaların önemli ölçüde artırılması öngörülüyor. Ceza artışlarının oranlarına ilişkin açıklamada ayrıntı verilmedi.
Hukuki süreçler devam ediyor
İletişim Başkanlığı, Adalet Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumlar tarafından yürütülen denetimlere ilişkin de bilgi verdi.
Açıklamada, piyasa bozucu faaliyetlerde bulunarak haksız ve fahiş kazanç elde ettiği tespit edilen kişiler hakkında hukuki süreçlerin sürdürüldüğü bildirildi.
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Fon Koordinasyon Kurulundan ödeme ve düzenleme açıklaması
Fon Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında 11’inci kez toplandı. Toplantının ardından İletişim Başkanlığı, 1 milyon TL’ye kadar ara ödemelerin son kısmının 27 Kasım 2026 Cuma günü tamamlanmasının hedeflendiğini bildirdi. Sermaye piyasalarına yönelik yeni düzenleme taslağının hazırlık çalışmalarının da tamamlandığı açıklandı.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, ödeme işlemlerinin 7596 sayılı Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun hükümleri ve tasfiye sürecinin başlangıcında belirlenen ilke kararları doğrultusunda yürütüldüğü belirtildi.
Açıklamada, 1 milyon TL’ye kadar ara ödeme süreçlerinin son kısım ödemelerinin 27 Kasım Cuma günü tamamlanmasının hedeflendiği kaydedildi.
Sermaye Piyasası Kanunu için düzenleme taslağı hazırlandı
Kurul toplantısına Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.
Sermaye Piyasası Kanunu’nda değişiklik öngören düzenleme taslağının hazırlık çalışmalarının tamamlandığı bildirildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, TCMB, TMSF ve sektör temsilcilerinin katılımıyla hazırlanan taslağın Meclis grubuna sunulabilecek aşamaya getirildiği açıklandı.
Fon kayıplarının yatırımcılara iadesi için yeni mekanizma
Hazırlanan düzenleme taslağında sermaye piyasalarında ortaya çıkabilecek risklere erken müdahale edilmesini sağlayacak yeni tedbirler yer alıyor.
Hukuka aykırı işlemler nedeniyle fon mal varlıklarında meydana gelen kayıpların sorumlularından tahsil edilerek yatırımcılara iade edilmesine yönelik mekanizmaların oluşturulması öngörülüyor.
Piyasa dolandırıcılığına yönelik cezalar artırılacak
Düzenleme taslağı kapsamında piyasa bozucu eylemler, bilgi suistimali ve piyasa dolandırıcılığına ilişkin cezaların önemli ölçüde artırılması öngörülüyor. Ceza artışlarının oranlarına ilişkin açıklamada ayrıntı verilmedi.
Hukuki süreçler devam ediyor
İletişim Başkanlığı, Adalet Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumlar tarafından yürütülen denetimlere ilişkin de bilgi verdi.
Açıklamada, piyasa bozucu faaliyetlerde bulunarak haksız ve fahiş kazanç elde ettiği tespit edilen kişiler hakkında hukuki süreçlerin sürdürüldüğü bildirildi.
Kaynak: HÜRHABER
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