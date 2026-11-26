Bakan Kurum: İzmir Körfezi'nde temizliğe başlıyoruz
Bakan Kurum: İzmir Körfezi'nde temizliğe başlıyoruz
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 2027 yılı bütçesinin görüşmeleri başladı. Bakan Kurum görüşmelerde yaptığı sunumda, 'Yıllardır biriken kirlilik, balık ölümleri ve ağır kokuyla gündeme gelen İzmir Körfezi'nde, dijital ikiz ve modelleme çalışmalarımızla sorunu tüm yönleriyle teşhis ettik. Körfezimizi tedavi için bilim insanlarıyla oluşturduğumuz eylem planı doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediyemizle yol haritamızı belirledik. İzmir Körfezi'nde dip çamuru temizliğini başlatıyoruz; güzel İzmir'imizi hasret bırakıldığı masmavi deniziyle yeniden buluşturuyoruz.' dedi.
Haber Giriş Tarihi: 26.11.2026 12:29
Haber Güncellenme Tarihi: 26.11.2026 12:29
Kaynak:
AA
AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan Komisyonda bugün, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 2027 yılı bütçesinin yanı sıra Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İklim Değişikliği Başkanlığı ve Kentsel Dönüşüm Başkanlığının bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporları ile Türkiye Çevre Ajansının Sayıştay raporu görüşülecek.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bakanlığının 2027 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı.
"25 MİLYAR AMBALAJI GERİ DÖNÜŞTÜRECEĞİZ"
Bakan Kurum'un açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:
* Ekim ayı itibarıyla; depozito iade makinesi, mobil cihaz ve doğrulama merkezinden oluşan dünyada eşine az rastlanır altyapımızı kurduk ve bugüne kadar 890 milyondan fazla ambalajı ekonomik değere ulaştırdık.
* Sistemimiz tam kapasiteye ulaştığında yılda tam 25 milyar ambalajı geri dönüştüreceğiz, milletimize her yıl 30 milyar liralık değer kazandıracağız.
TOKİ SOSYAL KONUT AÇIKLAMASI
* 500 bin sosyal konut kampanyamızla vatandaşlarımıza yüzde 10 peşinat, 240 ay vade ve 6 bin 750 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olma imkanı sunuyoruz.
* Buradaki güncel tablomuza özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. Kampanyamız kapsamında şu anda tam 106 bin 914 konutumuzun yapımına başladık; deprem bölgesinde de ilk anahtarları vererek 46 bin konutumuzu hak sahiplerine teslim ettik. Kalan konutlarımızın tamamını da 2028 yılına yetiştirmek üzere çalışıyoruz.
BİN 71 KİRALIK KONUTU TAMAMLADIK
* Bu büyük hamlede, 100 bin sosyal konutla yine İstanbul'umuz 1. sırada. Türkiye'de ilk kiralık sosyal konut modelini de İstanbul'dan başlattık. 15 bin kiralık sosyal konutun ilk etabını oluşturan bin 71 konutu tamamladık.
* Aralık ayı itibarıyla ilk konutlarımızı 10 bin liradan başlayan fiyatlarla vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Bu sosyal konut seferberliğimiz, toplam 1,5 trilyon liralık ekonomik hacmiyle tam 300 sektörde üretimi yükseltmiş, yeni iş imkanlarına kapı açmıştır.
* Yıllardır biriken kirlilik, balık ölümleri ve ağır kokuyla gündeme gelen İzmir Körfezi'nde, dijital ikiz ve modelleme çalışmalarımızla sorunu tüm yönleriyle teşhis ettik.
* Körfezimizi tedavi için bilim insanlarıyla oluşturduğumuz eylem planı doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediyemizle yol haritamızı belirledik. İzmir Körfezi'nde dip çamuru temizliğini başlatıyoruz; güzel İzmir'imizi hasret bırakıldığı masmavi deniziyle yeniden buluşturuyoruz.
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Bakan Kurum: İzmir Körfezi'nde temizliğe başlıyoruz
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 2027 yılı bütçesinin görüşmeleri başladı. Bakan Kurum görüşmelerde yaptığı sunumda, 'Yıllardır biriken kirlilik, balık ölümleri ve ağır kokuyla gündeme gelen İzmir Körfezi'nde, dijital ikiz ve modelleme çalışmalarımızla sorunu tüm yönleriyle teşhis ettik. Körfezimizi tedavi için bilim insanlarıyla oluşturduğumuz eylem planı doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediyemizle yol haritamızı belirledik. İzmir Körfezi'nde dip çamuru temizliğini başlatıyoruz; güzel İzmir'imizi hasret bırakıldığı masmavi deniziyle yeniden buluşturuyoruz.' dedi.
AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan Komisyonda bugün, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 2027 yılı bütçesinin yanı sıra Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İklim Değişikliği Başkanlığı ve Kentsel Dönüşüm Başkanlığının bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporları ile Türkiye Çevre Ajansının Sayıştay raporu görüşülecek.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bakanlığının 2027 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı.
"25 MİLYAR AMBALAJI GERİ DÖNÜŞTÜRECEĞİZ"
Bakan Kurum'un açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:
* Ekim ayı itibarıyla; depozito iade makinesi, mobil cihaz ve doğrulama merkezinden oluşan dünyada eşine az rastlanır altyapımızı kurduk ve bugüne kadar 890 milyondan fazla ambalajı ekonomik değere ulaştırdık.
* Sistemimiz tam kapasiteye ulaştığında yılda tam 25 milyar ambalajı geri dönüştüreceğiz, milletimize her yıl 30 milyar liralık değer kazandıracağız.
TOKİ SOSYAL KONUT AÇIKLAMASI
* 500 bin sosyal konut kampanyamızla vatandaşlarımıza yüzde 10 peşinat, 240 ay vade ve 6 bin 750 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olma imkanı sunuyoruz.
* Buradaki güncel tablomuza özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. Kampanyamız kapsamında şu anda tam 106 bin 914 konutumuzun yapımına başladık; deprem bölgesinde de ilk anahtarları vererek 46 bin konutumuzu hak sahiplerine teslim ettik. Kalan konutlarımızın tamamını da 2028 yılına yetiştirmek üzere çalışıyoruz.
BİN 71 KİRALIK KONUTU TAMAMLADIK
* Bu büyük hamlede, 100 bin sosyal konutla yine İstanbul'umuz 1. sırada. Türkiye'de ilk kiralık sosyal konut modelini de İstanbul'dan başlattık. 15 bin kiralık sosyal konutun ilk etabını oluşturan bin 71 konutu tamamladık.
* Aralık ayı itibarıyla ilk konutlarımızı 10 bin liradan başlayan fiyatlarla vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Bu sosyal konut seferberliğimiz, toplam 1,5 trilyon liralık ekonomik hacmiyle tam 300 sektörde üretimi yükseltmiş, yeni iş imkanlarına kapı açmıştır.
"İZMİR KÖRFEZİ'NDE DİP ÇAMURU TEMİZLİĞİNİ BAŞLATIYORUZ"
* Yıllardır biriken kirlilik, balık ölümleri ve ağır kokuyla gündeme gelen İzmir Körfezi'nde, dijital ikiz ve modelleme çalışmalarımızla sorunu tüm yönleriyle teşhis ettik.
* Körfezimizi tedavi için bilim insanlarıyla oluşturduğumuz eylem planı doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediyemizle yol haritamızı belirledik. İzmir Körfezi'nde dip çamuru temizliğini başlatıyoruz; güzel İzmir'imizi hasret bırakıldığı masmavi deniziyle yeniden buluşturuyoruz.
Kaynak: AA
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