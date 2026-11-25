Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alpaslan Bayraktar ve Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, Libya Ulusal Ordusu Genel Komutanı Mareşal Halife Hafter, Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Saddam Hafter, Libya Ulusal Ordusu Genelkurmay Başkanı Halid Hafter ve Libya Kalkınma ve Yeniden İmar Fonu Başkanı Bilkasım Hafter ile Ankara'da bir araya geldi.
Haber Giriş Tarihi: 25.11.2026 15:52
Haber Güncellenme Tarihi: 25.11.2026 15:52
Kaynak:
AA
Libya Ulusal Ordusu Genel Komutanı Maraşel Halife Hafter ve beraberindeki heyet Ankara'da üst düzey temaslarda bulundu.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Halife Hafter ve beraberindeki heyetle Ankara'da bir araya geldi.
Görüşmeye, Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Saddam Hafter, Libya Ulusal Ordusu Genelkurmay Başkanı Halid Hafter ve Libya Kalkınma ve Yeniden İmar Fonu Başkanı Bilkasım Hafter de katıldı.
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Ankara'da kritik temas! Hafter Türkiye'de
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alpaslan Bayraktar ve Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, Libya Ulusal Ordusu Genel Komutanı Mareşal Halife Hafter, Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Saddam Hafter, Libya Ulusal Ordusu Genelkurmay Başkanı Halid Hafter ve Libya Kalkınma ve Yeniden İmar Fonu Başkanı Bilkasım Hafter ile Ankara'da bir araya geldi.
Libya Ulusal Ordusu Genel Komutanı Maraşel Halife Hafter ve beraberindeki heyet Ankara'da üst düzey temaslarda bulundu.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Halife Hafter ve beraberindeki heyetle Ankara'da bir araya geldi.
Görüşmeye, Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Saddam Hafter, Libya Ulusal Ordusu Genelkurmay Başkanı Halid Hafter ve Libya Kalkınma ve Yeniden İmar Fonu Başkanı Bilkasım Hafter de katıldı.
Kaynak: AA
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