Eskişehir’de şehit olan 5 askerin cenaze programı belli oldu
Eskişehir’de şehit olan 5 askerin cenaze programı belli oldu
Eskişehir’de askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan beş askerin cenaze programı belli oldu. Şehitlerden dördü 26 Kasım Perşembe, Volkan Demirhan ise 27 Kasım Cuma günü düzenlenecek törenlerin ardından toprağa verilecek. Cenaze törenleri Antalya, Sivas, Kayseri ve Denizli’de gerçekleştirilecek.
Haber Giriş Tarihi: 25.11.2026 20:27
Haber Güncellenme Tarihi: 25.11.2026 20:29
Kaynak:
HÜRHABER
Şehit Mehmet Çöl için Antalya’nın Korkuteli ilçesine bağlı Bayatbademler Mahallesi Mezarlık Camisi’nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlenecek. Çöl’ün naaşı Bayatbademler Köyü Mezarlığı’na defnedilecek.
Şehit Halil Karabulut, Sivas’ın Kangal ilçesine bağlı Alacahan Köyü Camisi’nde ikindi namazının ardından düzenlenecek törenle uğurlanacak. Karabulut, Alacahan Köyü Zeynep Hatun Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
Kayseri ve Antalya’da cenaze törenleri düzenlenecek
Şehit Muhammed Nurullah Erarslan’ın cenaze töreni, Kayseri’deki Kalemkırdı Camisi’nde ikindi namazının ardından gerçekleştirilecek. Erarslan’ın naaşı Kayseri Hava Şehitliği’ne defnedilecek.
Şehit Mehmet Alp Gürdağ için Antalya’daki Uncalı Mezarlık Camisi’nde ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlenecek. Gürdağ, Uncalı Garnizon Şehitliği’nde toprağa verilecek.
Volkan Demirhan 27 Kasım’da uğurlanacak
Şehit Volkan Demirhan’ın cenaze töreni, 27 Kasım Cuma günü Denizli’nin Sarayköy ilçesine bağlı Hasköy Ağalar Camisi’nde öğle namazının ardından gerçekleştirilecek. Demirhan’ın naaşı Sarayköy Hasköy Mezarlığı’na defnedilecek.
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Eskişehir’de şehit olan 5 askerin cenaze programı belli oldu
Eskişehir’de askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan beş askerin cenaze programı belli oldu. Şehitlerden dördü 26 Kasım Perşembe, Volkan Demirhan ise 27 Kasım Cuma günü düzenlenecek törenlerin ardından toprağa verilecek. Cenaze törenleri Antalya, Sivas, Kayseri ve Denizli’de gerçekleştirilecek.
Şehit Mehmet Çöl için Antalya’nın Korkuteli ilçesine bağlı Bayatbademler Mahallesi Mezarlık Camisi’nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlenecek. Çöl’ün naaşı Bayatbademler Köyü Mezarlığı’na defnedilecek.
Şehit Halil Karabulut, Sivas’ın Kangal ilçesine bağlı Alacahan Köyü Camisi’nde ikindi namazının ardından düzenlenecek törenle uğurlanacak. Karabulut, Alacahan Köyü Zeynep Hatun Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
Kayseri ve Antalya’da cenaze törenleri düzenlenecek
Şehit Muhammed Nurullah Erarslan’ın cenaze töreni, Kayseri’deki Kalemkırdı Camisi’nde ikindi namazının ardından gerçekleştirilecek. Erarslan’ın naaşı Kayseri Hava Şehitliği’ne defnedilecek.
Şehit Mehmet Alp Gürdağ için Antalya’daki Uncalı Mezarlık Camisi’nde ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlenecek. Gürdağ, Uncalı Garnizon Şehitliği’nde toprağa verilecek.
Volkan Demirhan 27 Kasım’da uğurlanacak
Şehit Volkan Demirhan’ın cenaze töreni, 27 Kasım Cuma günü Denizli’nin Sarayköy ilçesine bağlı Hasköy Ağalar Camisi’nde öğle namazının ardından gerçekleştirilecek. Demirhan’ın naaşı Sarayköy Hasköy Mezarlığı’na defnedilecek.
Kaynak: HÜRHABER
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