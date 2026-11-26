Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 26 Kasım 2026 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen yılın son Millî Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. Toplantının ardından yayımlanan 9 maddelik bildiride iç güvenlik, bölgesel gelişmeler ve Türkiye’nin sürdüreceği diplomatik temaslara ilişkin değerlendirmeler yer aldı.
Haber Giriş Tarihi: 26.11.2026 18:17
Haber Güncellenme Tarihi: 26.11.2026 18:19
Kaynak:
AA
Saat 14.40’ta başlayan ve 2 saat 40 dakika süren toplantıda Terörsüz Türkiye süreci, organize suç örgütleriyle mücadele ve uluslararası güvenlik gündemi ele alındı.
Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama değerlendirildi
Bildiride PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerine karşı yurt içinde ve yurt dışında yürütülen faaliyetler hakkında Kurula bilgi sunulduğu belirtildi.
Terörsüz Türkiye süreci ve Terörsüz Bölge hedefi kapsamında kaydedilen ilerlemelerin değerlendirildiği toplantıda, Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun çerçevesindeki çalışmaların sürdürüleceği ifade edildi.
Organize suç örgütleriyle mücadele gündemde
Organize suç örgütlerine yönelik yürütülen çalışmaların ele alındığı toplantıda, kamu düzenini ve vatandaşların güvenliğini hedef alan yapılara karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.
Suriye ve Irak ile iş birliği mesajı
Türkiye’nin Suriye ve Irak ile çok boyutlu iş birliğinin geliştirilmesinin önemine dikkat çekildi. Bölgesel güvenliğin ve istikrarın sağlanmasına yönelik çalışmaların devam edeceği kaydedildi.
Doğu Akdeniz ve Ege’de diplomasi vurgusu
MGK bildirisinde Türkiye’nin Doğu Akdeniz ve Ege Denizi’ne ilişkin meselelerde diyalog ve diplomasiyi esas alan yaklaşımını sürdüreceği belirtildi.
Uluslararası hukuk ve antlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatlerin korunmasına yönelik mevcut tutumun devam edeceği bildirildi.
Türk Devletleri Teşkilatı’nda yeni dönem
Türk Devletleri Teşkilatı dönem başkanlığını Azerbaycan’dan devralan Türkiye’nin, Türk dünyasındaki dayanışmayı güçlendirmeye ve ülkeler arasındaki iş birliğini geliştirmeye yönelik çalışmalarını sürdüreceği ifade edildi.
Orta Doğu’daki gelişmeler ele alındı
İsrail yönetiminin Filistin, Lübnan ve Suriye’ye yönelik politikalarının bölgesel istikrarsızlığı artırdığı değerlendirmesine yer verilen bildiride, uluslararası aktörlere daha kararlı bir tutum sergilemeleri çağrısında bulunuldu.
Rusya-Ukrayna savaşı ve İran gündemi
Toplantıda Rusya-Ukrayna savaşı ile ABD, İsrail ve İran arasındaki savaşla ilgili gelişmeler değerlendirildi.
Bildiride, Rusya-Ukrayna savaşının Karadeniz’in ardından Akdeniz’e de yayılmasından duyulan endişe dile getirildi. Türkiye’nin barışın tesis edilmesi amacıyla ilgili taraflarla diplomatik temaslarını sürdüreceği kaydedildi.
Libya’nın toprak bütünlüğüne destek
Libya’nın birlik ve bütünlüğünün sağlanmasına yönelik çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, Türkiye’nin Libya halkının huzur ve refahına yönelik çabalarını sürdüreceği belirtildi.
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Yılın son MGK toplantısından 9 maddelik bildiri
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 26 Kasım 2026 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen yılın son Millî Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. Toplantının ardından yayımlanan 9 maddelik bildiride iç güvenlik, bölgesel gelişmeler ve Türkiye’nin sürdüreceği diplomatik temaslara ilişkin değerlendirmeler yer aldı.
Saat 14.40’ta başlayan ve 2 saat 40 dakika süren toplantıda Terörsüz Türkiye süreci, organize suç örgütleriyle mücadele ve uluslararası güvenlik gündemi ele alındı.
Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama değerlendirildi
Bildiride PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerine karşı yurt içinde ve yurt dışında yürütülen faaliyetler hakkında Kurula bilgi sunulduğu belirtildi.
Terörsüz Türkiye süreci ve Terörsüz Bölge hedefi kapsamında kaydedilen ilerlemelerin değerlendirildiği toplantıda, Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun çerçevesindeki çalışmaların sürdürüleceği ifade edildi.
Organize suç örgütleriyle mücadele gündemde
Organize suç örgütlerine yönelik yürütülen çalışmaların ele alındığı toplantıda, kamu düzenini ve vatandaşların güvenliğini hedef alan yapılara karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.
Suriye ve Irak ile iş birliği mesajı
Türkiye’nin Suriye ve Irak ile çok boyutlu iş birliğinin geliştirilmesinin önemine dikkat çekildi. Bölgesel güvenliğin ve istikrarın sağlanmasına yönelik çalışmaların devam edeceği kaydedildi.
Doğu Akdeniz ve Ege’de diplomasi vurgusu
MGK bildirisinde Türkiye’nin Doğu Akdeniz ve Ege Denizi’ne ilişkin meselelerde diyalog ve diplomasiyi esas alan yaklaşımını sürdüreceği belirtildi.
Uluslararası hukuk ve antlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatlerin korunmasına yönelik mevcut tutumun devam edeceği bildirildi.
Türk Devletleri Teşkilatı’nda yeni dönem
Türk Devletleri Teşkilatı dönem başkanlığını Azerbaycan’dan devralan Türkiye’nin, Türk dünyasındaki dayanışmayı güçlendirmeye ve ülkeler arasındaki iş birliğini geliştirmeye yönelik çalışmalarını sürdüreceği ifade edildi.
Orta Doğu’daki gelişmeler ele alındı
İsrail yönetiminin Filistin, Lübnan ve Suriye’ye yönelik politikalarının bölgesel istikrarsızlığı artırdığı değerlendirmesine yer verilen bildiride, uluslararası aktörlere daha kararlı bir tutum sergilemeleri çağrısında bulunuldu.
Rusya-Ukrayna savaşı ve İran gündemi
Toplantıda Rusya-Ukrayna savaşı ile ABD, İsrail ve İran arasındaki savaşla ilgili gelişmeler değerlendirildi.
Bildiride, Rusya-Ukrayna savaşının Karadeniz’in ardından Akdeniz’e de yayılmasından duyulan endişe dile getirildi. Türkiye’nin barışın tesis edilmesi amacıyla ilgili taraflarla diplomatik temaslarını sürdüreceği kaydedildi.
Libya’nın toprak bütünlüğüne destek
Libya’nın birlik ve bütünlüğünün sağlanmasına yönelik çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, Türkiye’nin Libya halkının huzur ve refahına yönelik çabalarını sürdüreceği belirtildi.
Kaynak: AA
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