HSK kararnamesiyle 957 hakim ve savcının görev yeri değişti
HSK kararnamesiyle 957 hakim ve savcının görev yeri değişti
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesinin adli ve idari yargıya ilişkin mazeret kararnamesi, kurulun internet sitesinde yayımlandı. Kararname kapsamında 957 hakim ve Cumhuriyet savcısının görev yeri değiştirilirken 9 ilin Cumhuriyet başsavcılığına yeni atamalar yapıldı. Kararnamenin ardından yargı teşkilatındaki görev değişiklikleri ve devir teslim süreçleri gündeme gelecek.
Haber Giriş Tarihi: 25.11.2026 20:31
Haber Güncellenme Tarihi: 25.11.2026 20:32
Kaynak:
AA
Mazeret kararnamesi kapsamında adli yargıda 915, idari yargıda ise 42 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. İllerin yanı sıra bölge adliye mahkemeleri ve ilçe başsavcılıklarında da yeni görevlendirmeler yapıldı.
Dokuz ilin başsavcısı değişti
HSK kararnamesi kapsamında Cumhuriyet başsavcılıklarına yapılan atamalar şöyle sıralandı:
Başsavcılık
Atanan isim
İzmir
Kurtca Eker
Çorum
Özkan Levent Taşkoparan
Kırklareli
Aslan Barlık
Manisa
Gültekin Topsakal
Kocaeli
Eray Akkavak
Kahramanmaraş
Ahmet Akyıldız
Sivas
Günşafak Karartı
Tokat
Burak Özcoşar
Bayburt
Ömer Uysal
İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan ise Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına getirildi.
İstanbul’da üç başsavcılığa yeni atama
Yargıtay üyeliğine seçilen İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Beşir Güven’in yerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Kemal Aktaş atandı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Barış Duman’ın yerine Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Ömer Örücü getirildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekili Selçuk Horzum ise Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcısı oldu.
Yargıtay Cumhuriyet savcılığına atamalar
Kararnameyle Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Semih Akgün ve Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Yargıtay Cumhuriyet savcılığına atandı.
Bayburt Cumhuriyet Başsavcısı Burak Yılmaz Silifke Cumhuriyet Başsavcılığına, Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Erhan Birol Alanya Cumhuriyet savcılığına getirildi. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki ise Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet savcılığına atandı.
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HSK kararnamesiyle 957 hakim ve savcının görev yeri değişti
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesinin adli ve idari yargıya ilişkin mazeret kararnamesi, kurulun internet sitesinde yayımlandı. Kararname kapsamında 957 hakim ve Cumhuriyet savcısının görev yeri değiştirilirken 9 ilin Cumhuriyet başsavcılığına yeni atamalar yapıldı. Kararnamenin ardından yargı teşkilatındaki görev değişiklikleri ve devir teslim süreçleri gündeme gelecek.
Mazeret kararnamesi kapsamında adli yargıda 915, idari yargıda ise 42 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. İllerin yanı sıra bölge adliye mahkemeleri ve ilçe başsavcılıklarında da yeni görevlendirmeler yapıldı.
Dokuz ilin başsavcısı değişti
HSK kararnamesi kapsamında Cumhuriyet başsavcılıklarına yapılan atamalar şöyle sıralandı:
Başsavcılık
Atanan isim
İzmir
Kurtca Eker
Çorum
Özkan Levent Taşkoparan
Kırklareli
Aslan Barlık
Manisa
Gültekin Topsakal
Kocaeli
Eray Akkavak
Kahramanmaraş
Ahmet Akyıldız
Sivas
Günşafak Karartı
Tokat
Burak Özcoşar
Bayburt
Ömer Uysal
İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan ise Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına getirildi.
İstanbul’da üç başsavcılığa yeni atama
Yargıtay üyeliğine seçilen İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Beşir Güven’in yerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Kemal Aktaş atandı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Barış Duman’ın yerine Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Ömer Örücü getirildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekili Selçuk Horzum ise Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcısı oldu.
Yargıtay Cumhuriyet savcılığına atamalar
Kararnameyle Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Semih Akgün ve Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Yargıtay Cumhuriyet savcılığına atandı.
Bayburt Cumhuriyet Başsavcısı Burak Yılmaz Silifke Cumhuriyet Başsavcılığına, Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Erhan Birol Alanya Cumhuriyet savcılığına getirildi. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki ise Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet savcılığına atandı.
Kaynak: AA
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