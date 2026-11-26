Gözaltına alınmışlardı! Ünlü isimlerin savcılık ifadeleri ortaya çıktı
Gözaltına alınmışlardı! Ünlü isimlerin savcılık ifadeleri ortaya çıktı
Ünlülere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakılan oyuncu Burcu Özberk, oyuncu Deniz Çakır ve şarkıcı Özcan Deniz'in savcılık ifadeleri ortaya çıktı. Üç isim de ifadelerinde uyuşturucu madde kullanmadıklarını belirterek haklarındaki suçlamaları reddetti.
Haber Giriş Tarihi: 26.11.2026 12:20
Haber Güncellenme Tarihi: 26.11.2026 12:22
Kaynak:
AA
Uyuşturucu soruşturmasında adli kontrolle serbest bırakılan Burcu Özberk, Deniz Çakır ve Özcan Deniz’in savcılık ifadeleri ortaya çıktı. Üç isim de uyuşturucu kullanmadıklarını söyledi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlü isimlerin savcılık ifadeleri dosyaya yansıdı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan oyuncular Burcu Özberk ve Deniz Çakır ile şarkıcı Özcan Deniz, ifadelerinde haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.
Soruşturma kapsamında şarkıcı Ceylan Kaya, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlamasıyla tutuklandı. Burcu Özberk, Özcan Deniz, Murat Ceylan, Ufuk Gündoğdu, Deniz Sözen, Murat Başoğlu, Deniz Çakır Baykal, İbrahim Yılmaz ve Onur Yüksel ise yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.
Serbest bırakılan isimlerden Burcu Özberk, Deniz Çakır ve Özcan Deniz’in savcılıkta verdikleri ifadelerde kullandıkları sözler dikkat çekti.
Burcu Özberk: “Uyuşturucu Kullanmıyorum”
Oyuncu Burcu Özberk, ifadesinde yoğun dizi çekimleri nedeniyle günlük yaşamının genellikle ev ve iş arasında geçtiğini anlattı. Uyuşturucu kullanılan ortamlarda bulunmadığını belirten Özberk, herhangi bir uyuşturucu madde ya da yeşil reçeteli ilaç kullanmadığını söyledi.
Gözaltına alınma sürecini de anlatan oyuncu, Kayseri’den İstanbul’a geldiği sırada hakkında gözaltı kararı bulunduğunun kendisine bildirildiğini ifade etti.
Özberk, savcılık ifadesinde şu sözleri kullandı:
“Genelde yoğun olarak dizi çekimleri olur. Onun için işten eve, evden işe olarak çalışırım. Bu nedenle geceleri genelde dışarı çıkmam. Dolayısıyla uyuşturucu içilen ortamlarda da bulunmadım, bulunmam da. Ben uyuşturucu madde veya yeşil reçeteli herhangi bir madde kullanmam. Suçlamaları kabul etmiyorum.”
Telefonunda işine ilişkin senaryolar ve dokümanlar bulunduğunu belirten Özberk, cihazının incelenerek kendisine iade edilmesini de talep etti.
Deniz Çakır: “Uyuşturucu Satan Kimseyi Tanımam”
Oyuncu Deniz Çakır ise ifadesinde reçeteli ilaç kullandığını, bunun dışında herhangi bir uyuşturucu madde kullanmadığını belirtti.
Telefonunu e-SIM üzerinden kullandığını söyleyen Çakır, uyuşturucu ticareti yapan kişilerle de herhangi bir bağlantısının bulunmadığını ifade etti.
Çakır, savcılıkta verdiği ifadede, “Reçeteli olarak kullandığım ilaçlarım bulunmaktadır. Bunun haricinde hiçbir şekilde uyuşturucu madde kullanmadım. Uyuşturucu madde satan kimseyi de tanımam.” dedi.
Özcan Deniz: “Gözaltına Alınmam Beni Çok Üzdü”
Şarkıcı Özcan Deniz de savcılık ifadesinde yaklaşık 35 yıldır profesyonel sanatçılık yaptığını anlattı. İki yıldır kalp rahatsızlığı bulunduğunu ve bu nedenle doktor kontrolünde ilaç kullandığını belirten Deniz, uyuşturucu kullanmadığını ve uyuşturucu ticaretiyle hiçbir bağlantısının olmadığını söyledi.
Gözaltına alınmasının kendisini üzdüğünü dile getiren Deniz, kan ve saç örneklerinden yapılacak incelemelerin gerçeği ortaya çıkaracağını düşündüğünü belirtti.
Deniz, ifadesinde şu açıklamayı yaptı:
“Kesinlikle uyuşturucu kullanmıyorum, kullanan insanlarla da aynı ortamda bulunmadım. Uyuşturucu satan veya bu konuda aracı olan insanlarla doğrudan veya dolaylı bir şekilde hiçbir zaman bağlantım olmadı. Talihsiz bir şekilde gözaltına alınmam beni çok üzmüştür.”
Şarkıcı, uyuşturucu madde kullanmadığını, satmadığını ve satışına aracılık etmediğini belirterek suçlamaları reddetti.
15 Şüphelinin Emniyetteki İşlemleri Sürüyor
Soruşturma kapsamında ek işlemler için yeniden emniyete götürülen 14 kişi ile DJ ve yapımcı Burak Yeter’in de aralarında bulunduğu toplam 15 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Öte yandan soruşturma çerçevesinde 10 şüpheli hakkında yakalama kararı bulunduğu belirtildi.
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Gözaltına alınmışlardı! Ünlü isimlerin savcılık ifadeleri ortaya çıktı
Ünlülere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakılan oyuncu Burcu Özberk, oyuncu Deniz Çakır ve şarkıcı Özcan Deniz'in savcılık ifadeleri ortaya çıktı. Üç isim de ifadelerinde uyuşturucu madde kullanmadıklarını belirterek haklarındaki suçlamaları reddetti.
Uyuşturucu soruşturmasında adli kontrolle serbest bırakılan Burcu Özberk, Deniz Çakır ve Özcan Deniz’in savcılık ifadeleri ortaya çıktı. Üç isim de uyuşturucu kullanmadıklarını söyledi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlü isimlerin savcılık ifadeleri dosyaya yansıdı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan oyuncular Burcu Özberk ve Deniz Çakır ile şarkıcı Özcan Deniz, ifadelerinde haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.
Soruşturma kapsamında şarkıcı Ceylan Kaya, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlamasıyla tutuklandı. Burcu Özberk, Özcan Deniz, Murat Ceylan, Ufuk Gündoğdu, Deniz Sözen, Murat Başoğlu, Deniz Çakır Baykal, İbrahim Yılmaz ve Onur Yüksel ise yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.
Serbest bırakılan isimlerden Burcu Özberk, Deniz Çakır ve Özcan Deniz’in savcılıkta verdikleri ifadelerde kullandıkları sözler dikkat çekti.
Burcu Özberk: “Uyuşturucu Kullanmıyorum”
Oyuncu Burcu Özberk, ifadesinde yoğun dizi çekimleri nedeniyle günlük yaşamının genellikle ev ve iş arasında geçtiğini anlattı. Uyuşturucu kullanılan ortamlarda bulunmadığını belirten Özberk, herhangi bir uyuşturucu madde ya da yeşil reçeteli ilaç kullanmadığını söyledi.
Gözaltına alınma sürecini de anlatan oyuncu, Kayseri’den İstanbul’a geldiği sırada hakkında gözaltı kararı bulunduğunun kendisine bildirildiğini ifade etti.
Özberk, savcılık ifadesinde şu sözleri kullandı:
“Genelde yoğun olarak dizi çekimleri olur. Onun için işten eve, evden işe olarak çalışırım. Bu nedenle geceleri genelde dışarı çıkmam. Dolayısıyla uyuşturucu içilen ortamlarda da bulunmadım, bulunmam da. Ben uyuşturucu madde veya yeşil reçeteli herhangi bir madde kullanmam. Suçlamaları kabul etmiyorum.”
Telefonunda işine ilişkin senaryolar ve dokümanlar bulunduğunu belirten Özberk, cihazının incelenerek kendisine iade edilmesini de talep etti.
Deniz Çakır: “Uyuşturucu Satan Kimseyi Tanımam”
Oyuncu Deniz Çakır ise ifadesinde reçeteli ilaç kullandığını, bunun dışında herhangi bir uyuşturucu madde kullanmadığını belirtti.
Telefonunu e-SIM üzerinden kullandığını söyleyen Çakır, uyuşturucu ticareti yapan kişilerle de herhangi bir bağlantısının bulunmadığını ifade etti.
Çakır, savcılıkta verdiği ifadede, “Reçeteli olarak kullandığım ilaçlarım bulunmaktadır. Bunun haricinde hiçbir şekilde uyuşturucu madde kullanmadım. Uyuşturucu madde satan kimseyi de tanımam.” dedi.
Özcan Deniz: “Gözaltına Alınmam Beni Çok Üzdü”
Şarkıcı Özcan Deniz de savcılık ifadesinde yaklaşık 35 yıldır profesyonel sanatçılık yaptığını anlattı. İki yıldır kalp rahatsızlığı bulunduğunu ve bu nedenle doktor kontrolünde ilaç kullandığını belirten Deniz, uyuşturucu kullanmadığını ve uyuşturucu ticaretiyle hiçbir bağlantısının olmadığını söyledi.
Gözaltına alınmasının kendisini üzdüğünü dile getiren Deniz, kan ve saç örneklerinden yapılacak incelemelerin gerçeği ortaya çıkaracağını düşündüğünü belirtti.
Deniz, ifadesinde şu açıklamayı yaptı:
“Kesinlikle uyuşturucu kullanmıyorum, kullanan insanlarla da aynı ortamda bulunmadım. Uyuşturucu satan veya bu konuda aracı olan insanlarla doğrudan veya dolaylı bir şekilde hiçbir zaman bağlantım olmadı. Talihsiz bir şekilde gözaltına alınmam beni çok üzmüştür.”
Şarkıcı, uyuşturucu madde kullanmadığını, satmadığını ve satışına aracılık etmediğini belirterek suçlamaları reddetti.
15 Şüphelinin Emniyetteki İşlemleri Sürüyor
Soruşturma kapsamında ek işlemler için yeniden emniyete götürülen 14 kişi ile DJ ve yapımcı Burak Yeter’in de aralarında bulunduğu toplam 15 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Öte yandan soruşturma çerçevesinde 10 şüpheli hakkında yakalama kararı bulunduğu belirtildi.
Kaynak: AA
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