Ünlülere yönelik soruşturmada yeni gelişme! 1 kişi tutuklandı
Ünlülere yönelik soruşturmada yeni gelişme! 1 kişi tutuklandı
İstanbul'da ünlülere yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 24 şüpheliden 1'i tutuklandı, 9'u adli kontrolle serbest bırakıldı.
Haber Giriş Tarihi: 26.11.2026 09:37
Haber Güncellenme Tarihi: 26.11.2026 09:37
Kaynak:
AA
İstanbul'da ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında gözaltına alınan 24 şüpheliden 1'i tutuklandı, 9'u adli kontrolle serbest bırakıldı.
14 şüphelinin gözaltı süresi uzatıldı.
Gözaltı süresi uzatılan şüpheliler İbrahim İzzet Özilhan, Pınar Bent, Mehmet Can Karcı, Meltem Özkayadan, Cansu Taşkın, Özden Cerrahoğlu, Muammer Kapucuoğlu, Seher Grothe Sevdişan, Saghar Shojaeı, Işıl Işık Demir, Burhan Karaca, Erdal Bozkuş, Cem Güler ve İlknur Şahin yeniden emniyete götürüldü.
- BAŞSAVCILIĞIN AÇIKLAMASI
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca "fuhuş", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etme" ile "uyuşturucu madde kullanma veya bulundurma" suçlarına yönelik soruşturma yürütüldüğü belirtilmişti.
Açıklamada, "Şüphelilerin savunmaları, bilgi sahiplerinin tanık sıfatıyla alınan beyanları, ele geçirilen cep telefonları ve dijital materyaller üzerinde yapılan bilirkişi incelemeleri neticesinde hazırlanan raporlar ile gizli tanık anlatımları doğrultusunda, uyuşturucu madde kullanıldığı ya da bulundurulduğu yönünde edinilen şüphe üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, soruşturmanın tüm yönleriyle devam ettiği kamuoyuna duyurulur." ifadelerine yer verilmişti.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 şüpheli dün gece Adli Tıp Kurumu'nda uyuşturucu testi vermişti. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasıyla sağlık kontrolünden geçirilerek Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirilmişti.
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Ünlülere yönelik soruşturmada yeni gelişme! 1 kişi tutuklandı
İstanbul'da ünlülere yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 24 şüpheliden 1'i tutuklandı, 9'u adli kontrolle serbest bırakıldı.
İstanbul'da ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında gözaltına alınan 24 şüpheliden 1'i tutuklandı, 9'u adli kontrolle serbest bırakıldı.
14 şüphelinin gözaltı süresi uzatıldı.
Gözaltı süresi uzatılan şüpheliler İbrahim İzzet Özilhan, Pınar Bent, Mehmet Can Karcı, Meltem Özkayadan, Cansu Taşkın, Özden Cerrahoğlu, Muammer Kapucuoğlu, Seher Grothe Sevdişan, Saghar Shojaeı, Işıl Işık Demir, Burhan Karaca, Erdal Bozkuş, Cem Güler ve İlknur Şahin yeniden emniyete götürüldü.
- BAŞSAVCILIĞIN AÇIKLAMASI
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca "fuhuş", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etme" ile "uyuşturucu madde kullanma veya bulundurma" suçlarına yönelik soruşturma yürütüldüğü belirtilmişti.
Açıklamada, "Şüphelilerin savunmaları, bilgi sahiplerinin tanık sıfatıyla alınan beyanları, ele geçirilen cep telefonları ve dijital materyaller üzerinde yapılan bilirkişi incelemeleri neticesinde hazırlanan raporlar ile gizli tanık anlatımları doğrultusunda, uyuşturucu madde kullanıldığı ya da bulundurulduğu yönünde edinilen şüphe üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, soruşturmanın tüm yönleriyle devam ettiği kamuoyuna duyurulur." ifadelerine yer verilmişti.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 şüpheli dün gece Adli Tıp Kurumu'nda uyuşturucu testi vermişti. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasıyla sağlık kontrolünden geçirilerek Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirilmişti.
Kaynak: AA
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