Hikmet Çetin’in ailesi İstanbul’da taziyeleri kabul etti
Hikmet Çetin’in ailesi İstanbul’da taziyeleri kabul etti
89 yaşında hayatını kaybeden eski TBMM Başkanı, eski Dışişleri Bakanı ve eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin için İstanbul’da taziye kabul programı düzenlendi. Eyüpsultan’daki Artİstanbul Feshane’de gerçekleştirilen programa siyaset, yerel yönetim, spor ve sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı. Çetin için 27 Kasım’da Ankara’da resmî cenaze töreni düzenlenecek.
Haber Giriş Tarihi: 25.11.2026 22:56
Haber Güncellenme Tarihi: 25.11.2026 22:58
Kaynak:
AA
Saat 11.00 ile 17.00 arasında gerçekleştirilen taziye programında Hikmet Çetin’in eşi İnci Çetin, kızları Ece Çetin ve Handan Çetin, oğlu Arın Çetin ile yeğeni Anıl Çetin başsağlığı dileklerini kabul etti.
Programa İstanbul Valisi Davut Gül, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, İBB Genel Sekreteri Volkan Demir ve Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in de aralarında bulunduğu çok sayıda isim katıldı.
Siyaset ve spor dünyasından taziye ziyareti
Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Bedrettin Dalan, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Beşiktaş’ın eski başkanı Hasan Arat ve sanatçı Emre Altuğ da Çetin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Bedrettin Dalan, yaptığı açıklamada Hikmet Çetin’in siyasetteki birleştirici yönüyle anılacağını ifade etti. Taziye programı, Kur’an-ı Kerim okunmasının ardından sona erdi.
Hikmet Çetin için TBMM’de resmî tören düzenlenecek
Hikmet Çetin’in cenazesi, 26 Kasım 2026 Perşembe günü İstanbul’da düzenlenecek törenin ardından Ankara’ya gönderilecek.
Çetin için 27 Kasım Cuma günü saat 11.00’de TBMM’de resmî tören gerçekleştirilecek. Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrasında Çetin’in naaşı Devlet Mezarlığı’na defnedilecek.
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Hikmet Çetin’in ailesi İstanbul’da taziyeleri kabul etti
89 yaşında hayatını kaybeden eski TBMM Başkanı, eski Dışişleri Bakanı ve eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin için İstanbul’da taziye kabul programı düzenlendi. Eyüpsultan’daki Artİstanbul Feshane’de gerçekleştirilen programa siyaset, yerel yönetim, spor ve sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı. Çetin için 27 Kasım’da Ankara’da resmî cenaze töreni düzenlenecek.
Saat 11.00 ile 17.00 arasında gerçekleştirilen taziye programında Hikmet Çetin’in eşi İnci Çetin, kızları Ece Çetin ve Handan Çetin, oğlu Arın Çetin ile yeğeni Anıl Çetin başsağlığı dileklerini kabul etti.
Programa İstanbul Valisi Davut Gül, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, İBB Genel Sekreteri Volkan Demir ve Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in de aralarında bulunduğu çok sayıda isim katıldı.
Siyaset ve spor dünyasından taziye ziyareti
Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Bedrettin Dalan, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Beşiktaş’ın eski başkanı Hasan Arat ve sanatçı Emre Altuğ da Çetin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Bedrettin Dalan, yaptığı açıklamada Hikmet Çetin’in siyasetteki birleştirici yönüyle anılacağını ifade etti. Taziye programı, Kur’an-ı Kerim okunmasının ardından sona erdi.
Hikmet Çetin için TBMM’de resmî tören düzenlenecek
Hikmet Çetin’in cenazesi, 26 Kasım 2026 Perşembe günü İstanbul’da düzenlenecek törenin ardından Ankara’ya gönderilecek.
Çetin için 27 Kasım Cuma günü saat 11.00’de TBMM’de resmî tören gerçekleştirilecek. Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrasında Çetin’in naaşı Devlet Mezarlığı’na defnedilecek.
Kaynak: AA
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