Emlak Konut’tan yüzde 5 peşinatlı yeni konut kampanyası
Emlak Konut’tan yüzde 5 peşinatlı yeni konut kampanyası
Emlak Konut GYO, konut sahibi olmak isteyenlere yönelik Emlak Konut İlk Adım Ödeme Sistemi’ni hayata geçirdi. İstanbul’da dört yeni projeyi kapsayan kampanyada yüzde 5 peşinat, 120 aya kadar vade ve 55 bin TL’den başlayan taksit seçenekleri sunulurken, ilk taksit ödemeleri Ocak 2027’de başlayacak.
Haber Giriş Tarihi: 26.11.2026 18:27
Haber Güncellenme Tarihi: 26.11.2026 18:33
Kaynak:
HÜRHABER
Emlak Konut GYO tarafından uygulamaya alınan yeni ödeme sistemi kapsamında konut bedelinin yüzde 5’i oranında peşinat ödenebilecek. Kampanyaya dahil edilen konutlar için 120 aya kadar vade imkânı sunulacak.
İlk Adım Ödeme Sistemi, İstanbul’da satışa sunulan dört yeni konut projesini kapsayacak.
Taksitler 55 bin TL’den başlayacak
Kampanya kapsamında aylık taksit tutarları 55 bin TL’den başlayacak. İlk taksit ödemeleri ise Ocak 2027 itibarıyla gerçekleştirilecek.
Kampanya 31 Aralık’a kadar sürecek
Emlak Konut GYO’nun yeni ödeme sistemi 31 Aralık 2026 tarihine kadar geçerli olacak.
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Emlak Konut’tan yüzde 5 peşinatlı yeni konut kampanyası
Emlak Konut GYO, konut sahibi olmak isteyenlere yönelik Emlak Konut İlk Adım Ödeme Sistemi’ni hayata geçirdi. İstanbul’da dört yeni projeyi kapsayan kampanyada yüzde 5 peşinat, 120 aya kadar vade ve 55 bin TL’den başlayan taksit seçenekleri sunulurken, ilk taksit ödemeleri Ocak 2027’de başlayacak.
Emlak Konut GYO tarafından uygulamaya alınan yeni ödeme sistemi kapsamında konut bedelinin yüzde 5’i oranında peşinat ödenebilecek. Kampanyaya dahil edilen konutlar için 120 aya kadar vade imkânı sunulacak.
İlk Adım Ödeme Sistemi, İstanbul’da satışa sunulan dört yeni konut projesini kapsayacak.
Taksitler 55 bin TL’den başlayacak
Kampanya kapsamında aylık taksit tutarları 55 bin TL’den başlayacak. İlk taksit ödemeleri ise Ocak 2027 itibarıyla gerçekleştirilecek.
Kampanya 31 Aralık’a kadar sürecek
Emlak Konut GYO’nun yeni ödeme sistemi 31 Aralık 2026 tarihine kadar geçerli olacak.
Kaynak: HÜRHABER
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