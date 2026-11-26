Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yükseköğretim programlarına yerleşmesine rağmen kayıt yaptıramayan öğrencilere yönelik yeni bir karar aldı. Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 19 Kasım 2026 tarihli toplantısında alınan kararla öğrenci affının kapsamı genişletilirken, düzenleme tüm üniversitelere bildirildi.
Haber Giriş Tarihi: 26.11.2026 18:57
Haber Güncellenme Tarihi: 26.11.2026 18:59
Kaynak:
HÜRHABER
Karar kapsamında 2026 Dikey Geçiş Sınavı (DGS), Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama ve Sağlık Lisans Tamamlama programlarıyla kayıt hakkı kazanan öğrenciler de aftan yararlanabilecek.
Normal ve mazeret kayıt süreleri içerisinde kayıt işlemlerini tamamlayamayan öğrenciler, 7592 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilecek.
Karar tüm üniversitelere bildirildi
Yükseköğretim Yürütme Kurulunun aldığı karar, uygulanmak üzere tüm üniversitelere iletildi. Paylaşılan açıklamada yeni düzenleme kapsamındaki öğrencilerin başvuru tarihleri ve kayıt işlemlerine ilişkin ayrıntılara yer verilmedi.
YKS ile yerleşen öğrenciler de kapsamda
YÖK, daha önce 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonucunda kayıt hakkı kazanmasına rağmen kayıt yaptırmayan öğrencilerin de öğrenci affından yararlanmasını kararlaştırmıştı.
Yeni kararla birlikte DGS, sağlık lisans tamamlama ve mühendislik tamamlama kapsamında kayıt hakkı elde eden ancak kayıt yaptıramayan öğrenciler de düzenlemeye dahil edildi.
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YÖK’ten kayıt yaptıramayan öğrencilere af kararı
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yükseköğretim programlarına yerleşmesine rağmen kayıt yaptıramayan öğrencilere yönelik yeni bir karar aldı. Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 19 Kasım 2026 tarihli toplantısında alınan kararla öğrenci affının kapsamı genişletilirken, düzenleme tüm üniversitelere bildirildi.
Karar kapsamında 2026 Dikey Geçiş Sınavı (DGS), Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama ve Sağlık Lisans Tamamlama programlarıyla kayıt hakkı kazanan öğrenciler de aftan yararlanabilecek.
Normal ve mazeret kayıt süreleri içerisinde kayıt işlemlerini tamamlayamayan öğrenciler, 7592 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilecek.
Karar tüm üniversitelere bildirildi
Yükseköğretim Yürütme Kurulunun aldığı karar, uygulanmak üzere tüm üniversitelere iletildi. Paylaşılan açıklamada yeni düzenleme kapsamındaki öğrencilerin başvuru tarihleri ve kayıt işlemlerine ilişkin ayrıntılara yer verilmedi.
YKS ile yerleşen öğrenciler de kapsamda
YÖK, daha önce 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonucunda kayıt hakkı kazanmasına rağmen kayıt yaptırmayan öğrencilerin de öğrenci affından yararlanmasını kararlaştırmıştı.
Yeni kararla birlikte DGS, sağlık lisans tamamlama ve mühendislik tamamlama kapsamında kayıt hakkı elde eden ancak kayıt yaptıramayan öğrenciler de düzenlemeye dahil edildi.
Kaynak: HÜRHABER
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