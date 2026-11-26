Şile Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında ara karar açıklandı. Berkant Acil’in de aralarında bulunduğu 5 kişi hakkında tahliye kararı verilirken, görevden uzaklaştırılan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı dahil 6 kişinin tutukluluk halinin devamına hükmedildi.
Haber Giriş Tarihi: 26.11.2026 18:50
Haber Güncellenme Tarihi: 26.11.2026 18:52
Kaynak:
AA
Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan, sanatçı Haluk Levent’in kardeşi Berkant Acil hakkında tahliye kararı verildi. Açıklanan ara karar kapsamında Acil ile birlikte toplam 5 kişinin tahliyesine hükmedildi.
Özgür Kabadayı’nın tutukluluğu devam edecek
Görevden uzaklaştırılan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı hakkında ise tutukluluğun devamı yönünde karar verildi. Kabadayı ile birlikte toplam 6 kişinin tutukluluk hali sürecek.
Soruşturma kapsamında hukuki süreç sürüyor
Açıklanan ara karar, soruşturma kapsamındaki kişilerin tutukluluk durumlarına ilişkin değerlendirmeleri içeriyor. Dosyaya ilişkin hukuki süreç devam ederken, ara karar nihai hüküm niteliği taşımıyor.
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Şile Belediyesi soruşturmasında 5 kişiye tahliye
Şile Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında ara karar açıklandı. Berkant Acil’in de aralarında bulunduğu 5 kişi hakkında tahliye kararı verilirken, görevden uzaklaştırılan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı dahil 6 kişinin tutukluluk halinin devamına hükmedildi.
Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan, sanatçı Haluk Levent’in kardeşi Berkant Acil hakkında tahliye kararı verildi. Açıklanan ara karar kapsamında Acil ile birlikte toplam 5 kişinin tahliyesine hükmedildi.
Özgür Kabadayı’nın tutukluluğu devam edecek
Görevden uzaklaştırılan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı hakkında ise tutukluluğun devamı yönünde karar verildi. Kabadayı ile birlikte toplam 6 kişinin tutukluluk hali sürecek.
Soruşturma kapsamında hukuki süreç sürüyor
Açıklanan ara karar, soruşturma kapsamındaki kişilerin tutukluluk durumlarına ilişkin değerlendirmeleri içeriyor. Dosyaya ilişkin hukuki süreç devam ederken, ara karar nihai hüküm niteliği taşımıyor.
Kaynak: AA
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