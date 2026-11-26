Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva maçında tribünler karıştı! Bir taraftar yaralı
Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva maçında tribünler karıştı! Bir taraftar yaralı
Beşiktaş'ın Hapoel Beer-Sheva ile oynadığı mücadelede Gürcü polisi Beşiktaş taraftarına müdahalede bulundu ve maç 25. dakikada durdu. Hakemler ve rakip takım, çıkan olayları nardından içeriye gitti. Siyah-beyazlı bir taraftar çıkan olayların ardından yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Haber Giriş Tarihi: 26.11.2026 21:56
Haber Güncellenme Tarihi: 26.11.2026 21:57
Kaynak:
AA
UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında Beşiktaş’ın İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva ile Gürcistan’da karşılaştığı maçta, Gürcü polisinin siyah-beyazlı taraftarlara müdahale etmesi üzerine büyük bir gerginlik yaşandı.
Mücadelenin 25. dakikasında polisin sert müdahalesiyle duran oyunda, hakemler ve rakip takım güvenlik gerekçesiyle soyunma odasına gitti. Biber gazı ve copların kullanıldığı olaylarda bir taraftar hastaneye kaldırılırken, Beşiktaşlı futbolcular tribünleri sakinleştirmeye çalıştı. Taraftarların yönetime tepki gösterdiği anlarda, stadyum hoparlörlerinden taraftarlara sükunet çağrısı yapılarak kulübün ceza almaması için sık sık uyarı anonsları yapıldı.
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Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva maçında tribünler karıştı! Bir taraftar yaralı
Beşiktaş'ın Hapoel Beer-Sheva ile oynadığı mücadelede Gürcü polisi Beşiktaş taraftarına müdahalede bulundu ve maç 25. dakikada durdu. Hakemler ve rakip takım, çıkan olayları nardından içeriye gitti. Siyah-beyazlı bir taraftar çıkan olayların ardından yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında Beşiktaş’ın İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva ile Gürcistan’da karşılaştığı maçta, Gürcü polisinin siyah-beyazlı taraftarlara müdahale etmesi üzerine büyük bir gerginlik yaşandı.
Mücadelenin 25. dakikasında polisin sert müdahalesiyle duran oyunda, hakemler ve rakip takım güvenlik gerekçesiyle soyunma odasına gitti. Biber gazı ve copların kullanıldığı olaylarda bir taraftar hastaneye kaldırılırken, Beşiktaşlı futbolcular tribünleri sakinleştirmeye çalıştı. Taraftarların yönetime tepki gösterdiği anlarda, stadyum hoparlörlerinden taraftarlara sükunet çağrısı yapılarak kulübün ceza almaması için sık sık uyarı anonsları yapıldı.
Kaynak: AA
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