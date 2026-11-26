Fon zirvesi sonrası üç isimden ortak açıklama: Ödemeler yarın yapılacak
Fon zirvesi sonrası üç isimden ortak açıklama: Ödemeler yarın yapılacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Adalet Bakanı Akın Gürlek, 26 Kasım 2026 tarihinde Beştepe’de fon soruşturması ve tasfiye süreçlerine ilişkin ortak açıklama yaptı. Yılmaz, 27 Kasım itibarıyla 122 fonda toplam 199,25 milyar TL ödeme gerçekleştirilmiş olacağını bildirirken, Gürlek adli süreçteki güncel verileri, Şimşek ise sermaye piyasalarına yönelik yeni düzenlemeleri açıkladı.
Haber Giriş Tarihi: 26.11.2026 20:51
Haber Güncellenme Tarihi: 26.11.2026 20:54
Kaynak:
HÜRHABER
Olağan tasfiye kapsamındaki ödemelerin tamamlanmasının ardından dokuz fonda olağanüstü tasfiye süreci devam edecek. Sermaye Piyasası Kanunu’nda değişiklik öngören düzenlemenin ise yasalaşması için süreç başlatıldı.
131 fon hakkında tasfiye kararı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) 17 Eylül 2026 tarihli kararıyla yedi portföy yönetim şirketi bünyesindeki 131 fonun tasfiyesine karar verildiğini hatırlattı.
Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre tasfiye kapsamındaki fonlarda 455 bin 758 tekil yatırımcı bulunduğunu belirten Yılmaz, söz konusu fonların toplam fon sayısının yüzde 4,6’sını, toplam portföy değerinin ise yüzde 7,7’sini oluşturduğunu bildirdi.
Tasfiye kapsamındaki fonların karar tarihindeki toplam portföy değerinin, hane halkının finansal varlıklarının yüzde 2,4’üne karşılık geldiği açıklandı.
Toplam ödeme 199,25 milyar TL’ye ulaşacak
Yılmaz, Hedef Portföy’deki hisse satışlarından elde edilen tutarların 27 Kasım Cuma günü hesaplara geçeceğini belirterek olağan tasfiye kapsamındaki ödemelerin aynı gün tamamlanacağını söyledi.
Açıklanan verilere göre 131 fondan 122’sinde gerçekleştirilen toplam ödeme tutarı 199,25 milyar TL’ye ulaşacak. Toplam 455 bin 758 tekil yatırımcının 444 bin 987’sine en az bir ödeme yapılmış olacak.
Net yatırım tutarının veya portföy değerinin tamamı ödenen yatırımcı sayısı ise 401 bin 754’e ulaşacak.
21 bin 723 yatırımcıya 1 milyon TL nakit ödeme
Yılmaz, olağanüstü tasfiye kapsamındaki ara ödemelere ilişkin kamuoyunda gündeme gelen iddialara da yanıt verdi. 27 Kasım itibarıyla 21 bin 723 yatırımcıya nakit olarak 1 milyon TL ödeme yapılmış olacağını belirten Yılmaz, ayni ödemeler dahil edildiğinde bu sayının 40 bini aştığını ifade etti.
Kanuni düzenlemenin her yatırımcıya 1 milyon TL ödeme yapılmasını değil, 1 milyon TL’ye kadar ara ödeme gerçekleştirilmesini öngördüğü belirtildi.
Net yatırım tutarını daha önce sistemden çekmiş olan 10 bin 680 yatırımcının ise geri ödeme kapsamı dışında tutulduğu açıklandı.
Ödemelerde Hazine kaynağı kullanılmadı
Yılmaz, tasfiye kapsamında gerçekleştirilen ödemelerde merkezi yönetim bütçesinden veya Hazine kaynaklarından herhangi bir ödeme yapılmadığını bildirdi.
Ödemelerin fonların likit varlıkları, nakde dönüştürülen kaynakları ve geri kazanım hesaplarında biriken tutarlar üzerinden gerçekleştirildiği belirtildi.
Geri kazanım hesaplarında 45,36 milyar TL tahsilat
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesinde tasfiye kapsamındaki her fon için ayrı hesap oluşturulurken, ayrıca bir genel geri kazanım hesabı açıldı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, gönüllü iade ve geri kazanım kapsamında 95 kişiden toplam 45,36 milyar TL tahsil edildiğini açıkladı.
Yılmaz, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yurt dışında belirlenen 12 milyar TL’yi aşan kaynağa ilişkin çalışmaların sürdüğünü bildirdi.
Fon soruşturmasında 638 şüpheli bulunuyor
Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmalarına ilişkin güncel adli verileri paylaştı.
Gürlek’in açıklamasına göre soruşturmalarda toplam 638 şüpheli bulunurken, 138 kişinin tutukluluğu devam ediyor. 300 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken, 49 şüpheli hakkında yakalama kararı bulunuyor.
Soruşturmalar kapsamında 550 gerçek kişi ve 184 tüzel kişinin mal varlıklarına el konulduğu ve banka hesaplarının bloke edildiği bildirildi.
Yurt dışında 13 milyar TL tutarında varlık donduruldu
Gürlek, yurt dışına hukuka aykırı yollarla aktarıldığı tespit edildiğini belirttiği yaklaşık 13 milyar TL karşılığındaki paranın dondurulduğunu açıkladı.
Söz konusu kaynakların Türkiye’ye getirilmesi amacıyla uluslararası adli iş birliği ve adli istinabe süreçlerinin yürütüldüğü kaydedildi.
Soruşturmada iddianame aşamasına gelindi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ana bölümünün tamamlandığını belirten Gürlek, iddianame hazırlık aşamasına geçildiğini bildirdi.
SPK tarafından yapılan yeni suç duyuruları ve soruşturma kapsamında elde edilen beyanlar doğrultusunda incelemelerin sürdürüleceği ifade edildi. Gürlek, gönüllü iade kapsamında yapılan ödemelerin şüphelilerin cezai sorumluluğunu ortadan kaldırmadığını da vurguladı.
Sermaye Piyasası Kanunu’nda değişikliğe gidilecek
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sermaye piyasalarında yatırımcıların korunması, piyasa gözetiminin güçlendirilmesi ve manipülasyonla mücadele kapsamında yeni yasal düzenlemeler hazırlandığını açıkladı.
Hazırlanan düzenlemeyle SPK’nın tasfiye yetkisinin güçlendirilmesi, zararların tazminine yönelik mekanizmaların kalıcı hale getirilmesi ve kurumlar arasındaki bilgi paylaşımının artırılması öngörülüyor.
Piyasa dolandırıcılığı, bilgi suistimali ve piyasa bozucu eylemlere yönelik cezaların artırılması da düzenlemenin kapsamına giriyor.
Serbest fonlara yönelik yeni kurallar
Şimşek, SPK tarafından 28 Ağustos 2026 tarihinde yayımlanan ve 1 Eylül’de yürürlüğe giren fon rehberi kapsamında gerçekleştirilen düzenlemelere ilişkin bilgi verdi.
Serbest fonlarda halka açıklık oranı düşük hisselere yönelik yoğunlaşma limitleri getirilirken, ilişkili taraf işlemleri fon portföy değerinin yüzde 20’siyle sınırlandırıldı. Serbest fonların portföy içeriklerinin haftalık olarak açıklanması zorunlu hale getirildi.
Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) doğrudan pay açıklama eşiği yüzde 5’ten yüzde 3’e indirilirken, dolaylı pay sahipliği yüzde 10’u aşan kişilerin de açıklanmasına başlandı.
Fonlara yönelik nitelikli yatırımcı eşiğinin ise 10 milyon TL’den 50 milyon TL’ye yükseltildiği bildirildi.
SPK’da yapay zekâ destekli erken uyarı sistemi kurulacak
Şimşek, SPK’nın gözetim ve denetim kapasitesini artırmak amacıyla bir dönüşüm projesi hazırlandığını belirtti. Proje kapsamında manipülatif işlemlerin tespitine yönelik yapay zekâ destekli erken uyarı sistemi ve büyük veri platformu kurulması planlanıyor.
Vergi Denetim Kurulundan 25 müfettişin SPK bünyesinde görevlendirildiğini açıklayan Şimşek, ihtiyaç halinde ilave görevlendirmeler yapılabileceğini ifade etti.
551 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu
Şimşek, SPK tarafından 16 Eylül-26 Kasım 2026 döneminde 56 hissenin tarandığını açıkladı. Fonlarla bağlantılı 21 hisseye ilişkin incelemeler kapsamında 551 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.
Aynı dönemde 591 kişi hakkında işlem yasağı uygulanırken, 319 kişinin sermaye piyasası lisansının iptal edildiği kaydedildi.
Şimşek, fonlardaki manipülasyon iddialarına yönelik SPK incelemelerinin kasım ayı sonunda tamamlanmasının beklendiğini söyledi.
MSCI uyumu için mevzuat çalışmaları sürüyor
Şimşek, MSCI tarafından gündeme getirilen düzenleme ve denetim başlıklarına ilişkin çalışmaların devam ettiğini bildirdi.
MSCI yetkilileriyle Londra ve New York’ta görüşmeler gerçekleştirileceğini belirten Şimşek, mevzuat çalışmalarının 2027 yılının başında tamamlanmasının hedeflendiğini açıkladı.
Sermaye Piyasası Kanunu’nda değişiklik öngören düzenlemenin bütçe görüşmelerinin ardından veya 2027 yılının başında gündeme alınmasının beklendiği ifade edildi.
Dokuz fonda olağanüstü tasfiye sürecek
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Atlas, Pusula ve Tera bünyesindeki ilgili fonlarda yükümlülüklerin mevcut varlıklarla karşılanamaması nedeniyle 7596 sayılı Kanun ve SPK kararları doğrultusunda olağanüstü tasfiye sürecine geçildiğini bildirdi.
Dokuz fonda devam edecek olağanüstü tasfiye kapsamında varlıklar nakde dönüştürüldükçe hak sahiplerine payları oranında ödeme yapılacak. Daha önce gerçekleştirilen ara ödemeler ise nihai tasfiye aşamasında yatırımcıların alacaklarından mahsup edilecek.
Cevdet Yılmaz’dan erken seçim açıklaması
Ortak basın açıklamasının ardından gazetecilerin erken seçim konusundaki sorularını yanıtlayan Yılmaz, seçimlerin 2028 yılında yapılacağını ifade etti. Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin siyasi istikrar ve öngörülebilirliği güçlendirme hedeflerine dikkat çekti.
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Fon zirvesi sonrası üç isimden ortak açıklama: Ödemeler yarın yapılacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Adalet Bakanı Akın Gürlek, 26 Kasım 2026 tarihinde Beştepe’de fon soruşturması ve tasfiye süreçlerine ilişkin ortak açıklama yaptı. Yılmaz, 27 Kasım itibarıyla 122 fonda toplam 199,25 milyar TL ödeme gerçekleştirilmiş olacağını bildirirken, Gürlek adli süreçteki güncel verileri, Şimşek ise sermaye piyasalarına yönelik yeni düzenlemeleri açıkladı.
Olağan tasfiye kapsamındaki ödemelerin tamamlanmasının ardından dokuz fonda olağanüstü tasfiye süreci devam edecek. Sermaye Piyasası Kanunu’nda değişiklik öngören düzenlemenin ise yasalaşması için süreç başlatıldı.
131 fon hakkında tasfiye kararı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) 17 Eylül 2026 tarihli kararıyla yedi portföy yönetim şirketi bünyesindeki 131 fonun tasfiyesine karar verildiğini hatırlattı.
Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre tasfiye kapsamındaki fonlarda 455 bin 758 tekil yatırımcı bulunduğunu belirten Yılmaz, söz konusu fonların toplam fon sayısının yüzde 4,6’sını, toplam portföy değerinin ise yüzde 7,7’sini oluşturduğunu bildirdi.
Tasfiye kapsamındaki fonların karar tarihindeki toplam portföy değerinin, hane halkının finansal varlıklarının yüzde 2,4’üne karşılık geldiği açıklandı.
Toplam ödeme 199,25 milyar TL’ye ulaşacak
Yılmaz, Hedef Portföy’deki hisse satışlarından elde edilen tutarların 27 Kasım Cuma günü hesaplara geçeceğini belirterek olağan tasfiye kapsamındaki ödemelerin aynı gün tamamlanacağını söyledi.
Açıklanan verilere göre 131 fondan 122’sinde gerçekleştirilen toplam ödeme tutarı 199,25 milyar TL’ye ulaşacak. Toplam 455 bin 758 tekil yatırımcının 444 bin 987’sine en az bir ödeme yapılmış olacak.
Net yatırım tutarının veya portföy değerinin tamamı ödenen yatırımcı sayısı ise 401 bin 754’e ulaşacak.
21 bin 723 yatırımcıya 1 milyon TL nakit ödeme
Yılmaz, olağanüstü tasfiye kapsamındaki ara ödemelere ilişkin kamuoyunda gündeme gelen iddialara da yanıt verdi. 27 Kasım itibarıyla 21 bin 723 yatırımcıya nakit olarak 1 milyon TL ödeme yapılmış olacağını belirten Yılmaz, ayni ödemeler dahil edildiğinde bu sayının 40 bini aştığını ifade etti.
Kanuni düzenlemenin her yatırımcıya 1 milyon TL ödeme yapılmasını değil, 1 milyon TL’ye kadar ara ödeme gerçekleştirilmesini öngördüğü belirtildi.
Net yatırım tutarını daha önce sistemden çekmiş olan 10 bin 680 yatırımcının ise geri ödeme kapsamı dışında tutulduğu açıklandı.
Ödemelerde Hazine kaynağı kullanılmadı
Yılmaz, tasfiye kapsamında gerçekleştirilen ödemelerde merkezi yönetim bütçesinden veya Hazine kaynaklarından herhangi bir ödeme yapılmadığını bildirdi.
Ödemelerin fonların likit varlıkları, nakde dönüştürülen kaynakları ve geri kazanım hesaplarında biriken tutarlar üzerinden gerçekleştirildiği belirtildi.
Geri kazanım hesaplarında 45,36 milyar TL tahsilat
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesinde tasfiye kapsamındaki her fon için ayrı hesap oluşturulurken, ayrıca bir genel geri kazanım hesabı açıldı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, gönüllü iade ve geri kazanım kapsamında 95 kişiden toplam 45,36 milyar TL tahsil edildiğini açıkladı.
Yılmaz, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yurt dışında belirlenen 12 milyar TL’yi aşan kaynağa ilişkin çalışmaların sürdüğünü bildirdi.
Fon soruşturmasında 638 şüpheli bulunuyor
Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmalarına ilişkin güncel adli verileri paylaştı.
Gürlek’in açıklamasına göre soruşturmalarda toplam 638 şüpheli bulunurken, 138 kişinin tutukluluğu devam ediyor. 300 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken, 49 şüpheli hakkında yakalama kararı bulunuyor.
Soruşturmalar kapsamında 550 gerçek kişi ve 184 tüzel kişinin mal varlıklarına el konulduğu ve banka hesaplarının bloke edildiği bildirildi.
Yurt dışında 13 milyar TL tutarında varlık donduruldu
Gürlek, yurt dışına hukuka aykırı yollarla aktarıldığı tespit edildiğini belirttiği yaklaşık 13 milyar TL karşılığındaki paranın dondurulduğunu açıkladı.
Söz konusu kaynakların Türkiye’ye getirilmesi amacıyla uluslararası adli iş birliği ve adli istinabe süreçlerinin yürütüldüğü kaydedildi.
Soruşturmada iddianame aşamasına gelindi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ana bölümünün tamamlandığını belirten Gürlek, iddianame hazırlık aşamasına geçildiğini bildirdi.
SPK tarafından yapılan yeni suç duyuruları ve soruşturma kapsamında elde edilen beyanlar doğrultusunda incelemelerin sürdürüleceği ifade edildi. Gürlek, gönüllü iade kapsamında yapılan ödemelerin şüphelilerin cezai sorumluluğunu ortadan kaldırmadığını da vurguladı.
Sermaye Piyasası Kanunu’nda değişikliğe gidilecek
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sermaye piyasalarında yatırımcıların korunması, piyasa gözetiminin güçlendirilmesi ve manipülasyonla mücadele kapsamında yeni yasal düzenlemeler hazırlandığını açıkladı.
Hazırlanan düzenlemeyle SPK’nın tasfiye yetkisinin güçlendirilmesi, zararların tazminine yönelik mekanizmaların kalıcı hale getirilmesi ve kurumlar arasındaki bilgi paylaşımının artırılması öngörülüyor.
Piyasa dolandırıcılığı, bilgi suistimali ve piyasa bozucu eylemlere yönelik cezaların artırılması da düzenlemenin kapsamına giriyor.
Serbest fonlara yönelik yeni kurallar
Şimşek, SPK tarafından 28 Ağustos 2026 tarihinde yayımlanan ve 1 Eylül’de yürürlüğe giren fon rehberi kapsamında gerçekleştirilen düzenlemelere ilişkin bilgi verdi.
Serbest fonlarda halka açıklık oranı düşük hisselere yönelik yoğunlaşma limitleri getirilirken, ilişkili taraf işlemleri fon portföy değerinin yüzde 20’siyle sınırlandırıldı. Serbest fonların portföy içeriklerinin haftalık olarak açıklanması zorunlu hale getirildi.
Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) doğrudan pay açıklama eşiği yüzde 5’ten yüzde 3’e indirilirken, dolaylı pay sahipliği yüzde 10’u aşan kişilerin de açıklanmasına başlandı.
Fonlara yönelik nitelikli yatırımcı eşiğinin ise 10 milyon TL’den 50 milyon TL’ye yükseltildiği bildirildi.
SPK’da yapay zekâ destekli erken uyarı sistemi kurulacak
Şimşek, SPK’nın gözetim ve denetim kapasitesini artırmak amacıyla bir dönüşüm projesi hazırlandığını belirtti. Proje kapsamında manipülatif işlemlerin tespitine yönelik yapay zekâ destekli erken uyarı sistemi ve büyük veri platformu kurulması planlanıyor.
Vergi Denetim Kurulundan 25 müfettişin SPK bünyesinde görevlendirildiğini açıklayan Şimşek, ihtiyaç halinde ilave görevlendirmeler yapılabileceğini ifade etti.
551 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu
Şimşek, SPK tarafından 16 Eylül-26 Kasım 2026 döneminde 56 hissenin tarandığını açıkladı. Fonlarla bağlantılı 21 hisseye ilişkin incelemeler kapsamında 551 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.
Aynı dönemde 591 kişi hakkında işlem yasağı uygulanırken, 319 kişinin sermaye piyasası lisansının iptal edildiği kaydedildi.
Şimşek, fonlardaki manipülasyon iddialarına yönelik SPK incelemelerinin kasım ayı sonunda tamamlanmasının beklendiğini söyledi.
MSCI uyumu için mevzuat çalışmaları sürüyor
Şimşek, MSCI tarafından gündeme getirilen düzenleme ve denetim başlıklarına ilişkin çalışmaların devam ettiğini bildirdi.
MSCI yetkilileriyle Londra ve New York’ta görüşmeler gerçekleştirileceğini belirten Şimşek, mevzuat çalışmalarının 2027 yılının başında tamamlanmasının hedeflendiğini açıkladı.
Sermaye Piyasası Kanunu’nda değişiklik öngören düzenlemenin bütçe görüşmelerinin ardından veya 2027 yılının başında gündeme alınmasının beklendiği ifade edildi.
Dokuz fonda olağanüstü tasfiye sürecek
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Atlas, Pusula ve Tera bünyesindeki ilgili fonlarda yükümlülüklerin mevcut varlıklarla karşılanamaması nedeniyle 7596 sayılı Kanun ve SPK kararları doğrultusunda olağanüstü tasfiye sürecine geçildiğini bildirdi.
Dokuz fonda devam edecek olağanüstü tasfiye kapsamında varlıklar nakde dönüştürüldükçe hak sahiplerine payları oranında ödeme yapılacak. Daha önce gerçekleştirilen ara ödemeler ise nihai tasfiye aşamasında yatırımcıların alacaklarından mahsup edilecek.
Cevdet Yılmaz’dan erken seçim açıklaması
Ortak basın açıklamasının ardından gazetecilerin erken seçim konusundaki sorularını yanıtlayan Yılmaz, seçimlerin 2028 yılında yapılacağını ifade etti. Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin siyasi istikrar ve öngörülebilirliği güçlendirme hedeflerine dikkat çekti.
Kaynak: HÜRHABER
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