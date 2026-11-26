İstanbul'da can pazarı! 2 kişi öldü, dehşet anları böyle görüntülendi
İstanbul'da can pazarı! 2 kişi öldü, dehşet anları böyle görüntülendi
Bağcılar'da cipin kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi. Feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Haber Giriş Tarihi: 26.11.2026 16:06
Haber Güncellenme Tarihi: 26.11.2026 16:06
Kaynak:
AA
15 Temmuz Mahallesi Koçman Caddesi'nde kontrolden çıkan M.T.Ç'nin (26) kullandığı 34 GYB 012 plakalı cip, kaldırımdaki 2 yayaya çarptı. Çarpmanın ardından savrulan araç, bir iş yerinin önünde durabildi.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan S.Ö. (36) ve V.T. (46), sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.
Cipin sürücüsü M.T.Ç, Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Şüpheli, emniyete götürüldü.
Kazaya karışan cipin olay yerinden kaldırılmasının ve cenazelerin morga taşınmasının ardından cadde yeniden trafiğe açıldı.
FECİ KAZA KAMERADA
Kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kontrolden çıkan otomobil hızla kaldırıma çıkarak yayalara çarpıyor.
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İstanbul'da can pazarı! 2 kişi öldü, dehşet anları böyle görüntülendi
Bağcılar'da cipin kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi. Feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
15 Temmuz Mahallesi Koçman Caddesi'nde kontrolden çıkan M.T.Ç'nin (26) kullandığı 34 GYB 012 plakalı cip, kaldırımdaki 2 yayaya çarptı. Çarpmanın ardından savrulan araç, bir iş yerinin önünde durabildi.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan S.Ö. (36) ve V.T. (46), sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.
Cipin sürücüsü M.T.Ç, Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Şüpheli, emniyete götürüldü.
Kazaya karışan cipin olay yerinden kaldırılmasının ve cenazelerin morga taşınmasının ardından cadde yeniden trafiğe açıldı.
FECİ KAZA KAMERADA
Kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kontrolden çıkan otomobil hızla kaldırıma çıkarak yayalara çarpıyor.
Kaynak: AA
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