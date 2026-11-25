Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında TBMM’de kurulacak 19 üyeli İzleme Komisyonu için MHP’nin görevlendirdiği milletvekilleri belli oldu. Komisyon üyelerinin TBMM Başkanlığına bildirilmesinin ardından ilk toplantının gerçekleştirilmesi bekleniyor.
Haber Giriş Tarihi: 25.11.2026 18:07
Haber Güncellenme Tarihi: 25.11.2026 18:09
Kaynak:
HÜRHABER
MHP Grubu adına İzleme Komisyonunda Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız ile Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül görevlendirildi.
Siyasi partilerin belirlediği komisyon üyelerinin isimleri, 30 Kasım 2026 Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar TBMM Başkanlığına bildirilecek.
Komisyon 19 üyeden oluşacak
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Avustralya temasları öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada İzleme Komisyonunun yapısına ve çalışma takvimine ilişkin bilgi vermişti.
Kurtulmuş, komisyonun üye sayısının 19 olacağını belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:
“Üye sayısı 19 olacak. Partilerin aşağı yukarı tamamı bu süreçte de benim komisyon başkanı olmam yönünde tekliflerde bulunuyor. Meclis’te bütçe görüşmeleri var, Genel Kurul aşaması başlamadan ilk toplantımızı yaparız diye ümit ediyorum.”
Komisyonun toplantı takvimi
Kurtulmuş’un açıklamasına göre komisyonun ilk toplantısının bütçe görüşmelerinin Genel Kurul aşaması başlamadan önce gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Kesin toplantı tarihine ilişkin bilgi ise kaynak metinde yer almadı.
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MHP’nin İzleme Komisyonu üyeleri belli oldu
Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında TBMM’de kurulacak 19 üyeli İzleme Komisyonu için MHP’nin görevlendirdiği milletvekilleri belli oldu. Komisyon üyelerinin TBMM Başkanlığına bildirilmesinin ardından ilk toplantının gerçekleştirilmesi bekleniyor.
MHP Grubu adına İzleme Komisyonunda Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız ile Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül görevlendirildi.
Siyasi partilerin belirlediği komisyon üyelerinin isimleri, 30 Kasım 2026 Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar TBMM Başkanlığına bildirilecek.
Komisyon 19 üyeden oluşacak
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Avustralya temasları öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada İzleme Komisyonunun yapısına ve çalışma takvimine ilişkin bilgi vermişti.
Kurtulmuş, komisyonun üye sayısının 19 olacağını belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:
“Üye sayısı 19 olacak. Partilerin aşağı yukarı tamamı bu süreçte de benim komisyon başkanı olmam yönünde tekliflerde bulunuyor. Meclis’te bütçe görüşmeleri var, Genel Kurul aşaması başlamadan ilk toplantımızı yaparız diye ümit ediyorum.”
Komisyonun toplantı takvimi
Kurtulmuş’un açıklamasına göre komisyonun ilk toplantısının bütçe görüşmelerinin Genel Kurul aşaması başlamadan önce gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Kesin toplantı tarihine ilişkin bilgi ise kaynak metinde yer almadı.
Kaynak: HÜRHABER
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