Kahramanmaraş’taki okul saldırısında yeni inceleme talebi
Kahramanmaraş’taki okul saldırısında yeni inceleme talebi
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Kahramanmaraş’taki Ayser Çalık Ortaokulu’nda 10 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin yeni inceleme talebinde bulundu. Kahramanmaraş 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesine sunulan dilekçede, saldırganın otopsisinin yenilenmesi ve biyolojik örneklerin yeniden incelenmesi istendi.
Haber Giriş Tarihi: 25.11.2026 18:24
Haber Güncellenme Tarihi: 25.11.2026 18:26
Kaynak:
DHA
MEB Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan dört sayfalık dilekçede, Adli Tıp Kurumu Gaziantep Grup Başkanlığınca düzenlenen 21 Nisan ve 27 Nisan tarihli raporlara ilişkin değerlendirmelere yer verildi.
Bakanlık, mevcut biyolojik örnekler üzerinde daha kapsamlı toksikolojik analiz yapılmasını ve otopsi işleminin yenilenmesini talep etti.
Saldırganın iletişim kayıtları incelensin talebi
Dilekçede, saldırının planlanmasında üçüncü kişilerin rolü bulunabileceğine ilişkin şüphelerin araştırılması istendi. Bakanlık, saldırganın HTS kayıtlarının incelenerek olay öncesinde iletişim kurduğu kişilerin belirlenmesini talep etti.
Dilekçede belirtilen şüphelerin kesinleşmiş adli bulgu niteliğinde olmadığı, yapılması istenen incelemelerin bu hususların araştırılmasına yönelik olduğu belirtilebilir.
Biyolojik örneklerin korunması istendi
MEB, Adli Tıp Kurumunda saklanan kan, doku ve göz içi sıvısı örneklerinin imha edilmemesi için gerekli tedbirlerin alınmasını istedi. Söz konusu örneklerin ileri düzey toksikolojik incelemelerde kullanılması talep edildi.
İkinci duruşma 4 Aralık’ta görülecek
Saldırıyla ilgili olarak saldırganın anne ve babasının tutuklu yargılandığı davanın ikinci duruşması, 4 Aralık 2026 tarihinde Kahramanmaraş 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.
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Kahramanmaraş’taki okul saldırısında yeni inceleme talebi
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Kahramanmaraş’taki Ayser Çalık Ortaokulu’nda 10 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin yeni inceleme talebinde bulundu. Kahramanmaraş 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesine sunulan dilekçede, saldırganın otopsisinin yenilenmesi ve biyolojik örneklerin yeniden incelenmesi istendi.
MEB Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan dört sayfalık dilekçede, Adli Tıp Kurumu Gaziantep Grup Başkanlığınca düzenlenen 21 Nisan ve 27 Nisan tarihli raporlara ilişkin değerlendirmelere yer verildi.
Bakanlık, mevcut biyolojik örnekler üzerinde daha kapsamlı toksikolojik analiz yapılmasını ve otopsi işleminin yenilenmesini talep etti.
Saldırganın iletişim kayıtları incelensin talebi
Dilekçede, saldırının planlanmasında üçüncü kişilerin rolü bulunabileceğine ilişkin şüphelerin araştırılması istendi. Bakanlık, saldırganın HTS kayıtlarının incelenerek olay öncesinde iletişim kurduğu kişilerin belirlenmesini talep etti.
Dilekçede belirtilen şüphelerin kesinleşmiş adli bulgu niteliğinde olmadığı, yapılması istenen incelemelerin bu hususların araştırılmasına yönelik olduğu belirtilebilir.
Biyolojik örneklerin korunması istendi
MEB, Adli Tıp Kurumunda saklanan kan, doku ve göz içi sıvısı örneklerinin imha edilmemesi için gerekli tedbirlerin alınmasını istedi. Söz konusu örneklerin ileri düzey toksikolojik incelemelerde kullanılması talep edildi.
İkinci duruşma 4 Aralık’ta görülecek
Saldırıyla ilgili olarak saldırganın anne ve babasının tutuklu yargılandığı davanın ikinci duruşması, 4 Aralık 2026 tarihinde Kahramanmaraş 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.
Kaynak: DHA
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