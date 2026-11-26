Beştepe’de fon zirvesi sonrası erken seçim açıklaması
Beştepe’de fon zirvesi sonrası erken seçim açıklaması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 26 Kasım 2026 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen fon soruşturmasına ilişkin ortak basın toplantısının ardından erken seçim iddialarına yanıt verdi. Yılmaz, seçimlerin 2028 yılında yapılacağını belirtirken Şimşek, erken seçimin gündemde olmadığını ve bütçe hazırlıklarının bu doğrultuda yürütüldüğünü açıkladı.
Haber Giriş Tarihi: 26.11.2026 21:48
Haber Güncellenme Tarihi: 26.11.2026 21:50
Kaynak:
HÜRHABER
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, seçim takvimine ilişkin değerlendirmesinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin siyasi istikrarı ve öngörülebilirliği güçlendirmeyi amaçladığını ifade etti.
Yılmaz, seçim tartışmalarına ilişkin, “Türkiye’de seçimlerin ne zaman yapılacağı belli, 2028 yılında yapılacak” dedi.
Seçimin birkaç ay öne alınması gündeme gelebilir
Yılmaz, seçimlerin belirlenen tarihten bir veya iki ay önce yapılması ihtimaline ilişkin tartışmaların bulunduğunu belirtti. Böyle bir durumun erken seçim değil, öne alınmış seçim olarak değerlendirilmesi gerektiğini savundu.
Yılmaz, AK Parti’nin de seçimin belirli bir süre öne alınmasına yönelik yaklaşımı desteklediğini ifade etti.
Erdoğan’ın yeniden adaylığına ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden adaylığı konusunda da değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, AK Parti ile Cumhur İttifakı ortağının ortak bir yaklaşım içinde olduğunu söyledi.
Küresel ekonomik ve jeopolitik gelişmelere değinen Yılmaz, Erdoğan’ın yeniden adaylığına ilişkin değerlendirmelerinin bu çerçevede şekillendiğini belirtti.
Emekli düzenlemesinde bütçe disiplini vurgusu
Yılmaz, emeklilere yönelik yürütülen çalışmaların seçim ekonomisiyle ilişkilendirilmesine de yanıt verdi. Emeklilerin yaşadığı sorunlara yönelik iyileştirme çalışmaları yürütüldüğünü belirten Yılmaz, bütçe disiplininden taviz verilmesinin söz konusu olmadığını ifade etti.
Paylaşılan açıklamada emeklilere yönelik çalışmanın kapsamı, maliyeti ve uygulama takvimine ilişkin ayrıntı verilmedi.
Mehmet Şimşek erken seçimin gündemde olmadığını söyledi
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bütçe hazırlıkları sırasında seçim takvimine ilişkin konuyu Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilettiklerini açıkladı.
Şimşek, “Erken seçim hiçbir şekilde gündemde değil. Cumhurbaşkanımıza 2028 bütçesini hazırlarken bu hususu sorduk. 2028’den önce bir seçim asla gündeme gelmedi. Ona göre de bir bütçe de yapılmadı” ifadelerini kullandı.
Şimşek’in açıklamasına göre bütçe hazırlıklarında 2028 öncesinde seçim yapılmasına yönelik bir senaryo esas alınmadı.
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Beştepe’de fon zirvesi sonrası erken seçim açıklaması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 26 Kasım 2026 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen fon soruşturmasına ilişkin ortak basın toplantısının ardından erken seçim iddialarına yanıt verdi. Yılmaz, seçimlerin 2028 yılında yapılacağını belirtirken Şimşek, erken seçimin gündemde olmadığını ve bütçe hazırlıklarının bu doğrultuda yürütüldüğünü açıkladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, seçim takvimine ilişkin değerlendirmesinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin siyasi istikrarı ve öngörülebilirliği güçlendirmeyi amaçladığını ifade etti.
Yılmaz, seçim tartışmalarına ilişkin, “Türkiye’de seçimlerin ne zaman yapılacağı belli, 2028 yılında yapılacak” dedi.
Seçimin birkaç ay öne alınması gündeme gelebilir
Yılmaz, seçimlerin belirlenen tarihten bir veya iki ay önce yapılması ihtimaline ilişkin tartışmaların bulunduğunu belirtti. Böyle bir durumun erken seçim değil, öne alınmış seçim olarak değerlendirilmesi gerektiğini savundu.
Yılmaz, AK Parti’nin de seçimin belirli bir süre öne alınmasına yönelik yaklaşımı desteklediğini ifade etti.
Erdoğan’ın yeniden adaylığına ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden adaylığı konusunda da değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, AK Parti ile Cumhur İttifakı ortağının ortak bir yaklaşım içinde olduğunu söyledi.
Küresel ekonomik ve jeopolitik gelişmelere değinen Yılmaz, Erdoğan’ın yeniden adaylığına ilişkin değerlendirmelerinin bu çerçevede şekillendiğini belirtti.
Emekli düzenlemesinde bütçe disiplini vurgusu
Yılmaz, emeklilere yönelik yürütülen çalışmaların seçim ekonomisiyle ilişkilendirilmesine de yanıt verdi. Emeklilerin yaşadığı sorunlara yönelik iyileştirme çalışmaları yürütüldüğünü belirten Yılmaz, bütçe disiplininden taviz verilmesinin söz konusu olmadığını ifade etti.
Paylaşılan açıklamada emeklilere yönelik çalışmanın kapsamı, maliyeti ve uygulama takvimine ilişkin ayrıntı verilmedi.
Mehmet Şimşek erken seçimin gündemde olmadığını söyledi
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bütçe hazırlıkları sırasında seçim takvimine ilişkin konuyu Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilettiklerini açıkladı.
Şimşek, “Erken seçim hiçbir şekilde gündemde değil. Cumhurbaşkanımıza 2028 bütçesini hazırlarken bu hususu sorduk. 2028’den önce bir seçim asla gündeme gelmedi. Ona göre de bir bütçe de yapılmadı” ifadelerini kullandı.
Şimşek’in açıklamasına göre bütçe hazırlıklarında 2028 öncesinde seçim yapılmasına yönelik bir senaryo esas alınmadı.
Kaynak: HÜRHABER
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