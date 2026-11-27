Bolu’da 10 çocuk ve 3 personelin bulunduğu araç aranıyor
Bolu’da 10 çocuk ve 3 personelin bulunduğu araç aranıyor
Bolu’nun Yedigöller mevkisinde, Kocaeli’den günübirlik gezi için hareket eden ve içerisinde 10 çocuk ile 3 görevli personelin bulunduğu araçla irtibatın kesilmesi üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde yürütülen çalışmaların dron desteğiyle sürdürüldüğünü açıkladı.
Haber Giriş Tarihi: 27.11.2026 23:24
Haber Güncellenme Tarihi: 27.11.2026 23:27
Kaynak:
İHA
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından saat 19.10 sıralarında Bolu AFAD’a yapılan bildirimde, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı araçla saat 15.00’ten itibaren iletişim kurulamadığı belirtildi.
Araçtan alınan son GPS sinyalinin Yedigöller Kapankaya Seyir Terası mevkisinden geldiği bildirildi.
Bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi
İhbarın ardından bölgeye jandarma, AFAD, sağlık ve UMKE ekipleri yönlendirildi. AFAD ekipleri, kara çalışmalarının yanı sıra dronla havadan arama faaliyetlerine başladı.
Bakanlık araçtaki kişi sayısını açıkladı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kocaeli Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde bulunan 14-17 yaş aralığındaki 10 kız çocuğu ve 3 görevli personelin katılımıyla Bolu Yedigöller ve Gölcük Tabiat Parkı’na günübirlik gezi düzenlendiği bildirildi.
Gezi dönüşünde araçla irtibatın kesilmesi üzerine ilgili kurumlara bilgi verildiği ve arama kurtarma ekiplerinin bölgeye sevk edildiği belirtildi.
Dron destekli arama çalışmaları sürüyor
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Çocuklarımıza ve görevli personelimize en kısa sürede ulaşılması amacıyla AFAD, Jandarma ve Bakanlık ekiplerimiz tarafından arama ve inceleme çalışmaları ayrıca dron destekli şekilde titizlikle sürdürülmektedir.”
Bakanlık, arama kurtarma çalışmalarının ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde yakından takip edildiğini bildirdi. Araçta bulunan kişilerin durumuna ilişkin yeni bilgilerin yetkili kurumlar tarafından paylaşılması bekleniyor.
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Bolu’da 10 çocuk ve 3 personelin bulunduğu araç aranıyor
Bolu’nun Yedigöller mevkisinde, Kocaeli’den günübirlik gezi için hareket eden ve içerisinde 10 çocuk ile 3 görevli personelin bulunduğu araçla irtibatın kesilmesi üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde yürütülen çalışmaların dron desteğiyle sürdürüldüğünü açıkladı.
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından saat 19.10 sıralarında Bolu AFAD’a yapılan bildirimde, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı araçla saat 15.00’ten itibaren iletişim kurulamadığı belirtildi.
Araçtan alınan son GPS sinyalinin Yedigöller Kapankaya Seyir Terası mevkisinden geldiği bildirildi.
Bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi
İhbarın ardından bölgeye jandarma, AFAD, sağlık ve UMKE ekipleri yönlendirildi. AFAD ekipleri, kara çalışmalarının yanı sıra dronla havadan arama faaliyetlerine başladı.
Bakanlık araçtaki kişi sayısını açıkladı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kocaeli Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde bulunan 14-17 yaş aralığındaki 10 kız çocuğu ve 3 görevli personelin katılımıyla Bolu Yedigöller ve Gölcük Tabiat Parkı’na günübirlik gezi düzenlendiği bildirildi.
Gezi dönüşünde araçla irtibatın kesilmesi üzerine ilgili kurumlara bilgi verildiği ve arama kurtarma ekiplerinin bölgeye sevk edildiği belirtildi.
Dron destekli arama çalışmaları sürüyor
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Çocuklarımıza ve görevli personelimize en kısa sürede ulaşılması amacıyla AFAD, Jandarma ve Bakanlık ekiplerimiz tarafından arama ve inceleme çalışmaları ayrıca dron destekli şekilde titizlikle sürdürülmektedir.”
Bakanlık, arama kurtarma çalışmalarının ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde yakından takip edildiğini bildirdi. Araçta bulunan kişilerin durumuna ilişkin yeni bilgilerin yetkili kurumlar tarafından paylaşılması bekleniyor.
Kaynak: İHA
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