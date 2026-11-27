Fon tasfiyesinde 97 fonda alacakların tamamı ödendi
Fon tasfiyesinde 97 fonda alacakların tamamı ödendi
Fon Koordinasyon Kurulu, tasfiye kapsamındaki yatırım fonlarına ilişkin ara ödeme sürecinin 27 Kasım 2026 itibarıyla tamamlandığını ve olağan tasfiye kapsamındaki 97 fonda yatırımcıların alacaklarının tamamının ödendiğini açıkladı. Sürecin başlangıcından bu yana 455 bin 758 yatırımcıya toplam 199,55 milyar lira ödeme yapılırken kalan ödemeler olağan tasfiye kuralları çerçevesinde sürdürülecek.
Haber Giriş Tarihi: 27.11.2026 21:23
Haber Güncellenme Tarihi: 27.11.2026 21:27
Kaynak:
HÜRHABER
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında çalışmalarını yürüten Fon Koordinasyon Kurulunun açıklaması, İletişim Başkanlığı tarafından kamuoyuna duyuruldu.
Kurulun 29 Eylül 2026 tarihinden itibaren yürüttüğü çalışmalar kapsamında, 22 Ekim 2026 tarihli ve 7596 sayılı Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun ile SPK’nın tasfiye ve ödemelere ilişkin kararları doğrultusunda gerçekleştirilen ara ödeme süreci tamamlandı.
Olağan tasfiyede 78,4 milyar lira ödendi
Olağan tasfiye kapsamında 64 bin 506 yatırımcıya toplam 78,4 milyar lira ödeme gerçekleştirildi. Bu tutarın 65,8 milyar lirasını nakdi, 12,6 milyar lirasını ise ayni ödemeler oluşturdu.
Olağanüstü tasfiyede ödemeler 121,15 milyar liraya ulaştı
Olağanüstü tasfiye kapsamında 415 bin 955 yatırımcıya toplam 121,15 milyar lira ödeme yapıldı. Ödemelerin 117,55 milyar lirası nakdi, 3,6 milyar lirası ise ayni olarak gerçekleştirildi.
Bu kapsamdaki 34 fondan 25’inde tüm ödemeler tamamlanırken 369 bin 837 yatırımcıya net yatırım tutarının veya portföy değerinin tamamı ödendi.
Toplam ödeme 199,55 milyar liraya ulaştı
Fon Koordinasyon Kurulunun açıklamasına göre sürecin başlangıcından itibaren tasfiye kapsamındaki 131 fonun 122’sinde, 455 bin 758 yatırımcıya toplam 199,55 milyar lira ödeme gerçekleştirildi.
Ödemelerde tasfiyesine karar verilen portföy yönetim şirketlerindeki kaynaklar ile TMSF bünyesinde oluşturulan iade hesaplarına aktarılan 47,3 milyar lirayı aşan varlıklar kullanıldı.
Fon tasfiyesinde ödeme tablosu
Ödeme türü
Olağan tasfiye
Olağanüstü tasfiye
Nakdi ödeme
65,8 milyar TL
117,55 milyar TL
Ayni ödeme
12,6 milyar TL
3,6 milyar TL
Toplam ödeme
78,4 milyar TL
121,15 milyar TL
Ödeme yapılan yatırımcı
64.506
415.955
Ödemeleri tamamlanan fon
97
25
Toplam ödeme tutarı
199,55 milyar TL
Olağan tasfiye
%39,29
Olağanüstü tasfiye
%60,71
Ödemeleri tamamlanan fonlar
122 / 131
Fonların yüzde 93,13’ünde ödemeler tamamlandı.
Kuruldan kamu kaynağı açıklaması
Fon Koordinasyon Kurulu, gerçekleştirilen ödemelerde kamu kaynağı kullanılmadığını bildirdi. Ara ödeme sürecinin tamamlanmasının ardından tasfiye işlemlerinin olağan tasfiye kuralları çerçevesinde devam edeceği belirtildi.
Tasfiye edilen fonlara ait mal varlıklarının nakde dönüştürülmesi ve kurulun fahiş kazanç olarak nitelendirdiği tutarlardan elde edilecek kaynakların hak sahiplerine payları oranında ödenmesi sürdürülecek.
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Fon tasfiyesinde 97 fonda alacakların tamamı ödendi
Fon Koordinasyon Kurulu, tasfiye kapsamındaki yatırım fonlarına ilişkin ara ödeme sürecinin 27 Kasım 2026 itibarıyla tamamlandığını ve olağan tasfiye kapsamındaki 97 fonda yatırımcıların alacaklarının tamamının ödendiğini açıkladı. Sürecin başlangıcından bu yana 455 bin 758 yatırımcıya toplam 199,55 milyar lira ödeme yapılırken kalan ödemeler olağan tasfiye kuralları çerçevesinde sürdürülecek.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında çalışmalarını yürüten Fon Koordinasyon Kurulunun açıklaması, İletişim Başkanlığı tarafından kamuoyuna duyuruldu.
Kurulun 29 Eylül 2026 tarihinden itibaren yürüttüğü çalışmalar kapsamında, 22 Ekim 2026 tarihli ve 7596 sayılı Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun ile SPK’nın tasfiye ve ödemelere ilişkin kararları doğrultusunda gerçekleştirilen ara ödeme süreci tamamlandı.
Olağan tasfiyede 78,4 milyar lira ödendi
Olağan tasfiye kapsamında 64 bin 506 yatırımcıya toplam 78,4 milyar lira ödeme gerçekleştirildi. Bu tutarın 65,8 milyar lirasını nakdi, 12,6 milyar lirasını ise ayni ödemeler oluşturdu.
Olağan tasfiye kapsamındaki 97 fonda yatırımcıların alacaklarının tamamının ödendiği bildirildi.
Olağanüstü tasfiyede ödemeler 121,15 milyar liraya ulaştı
Olağanüstü tasfiye kapsamında 415 bin 955 yatırımcıya toplam 121,15 milyar lira ödeme yapıldı. Ödemelerin 117,55 milyar lirası nakdi, 3,6 milyar lirası ise ayni olarak gerçekleştirildi.
Bu kapsamdaki 34 fondan 25’inde tüm ödemeler tamamlanırken 369 bin 837 yatırımcıya net yatırım tutarının veya portföy değerinin tamamı ödendi.
Toplam ödeme 199,55 milyar liraya ulaştı
Fon Koordinasyon Kurulunun açıklamasına göre sürecin başlangıcından itibaren tasfiye kapsamındaki 131 fonun 122’sinde, 455 bin 758 yatırımcıya toplam 199,55 milyar lira ödeme gerçekleştirildi.
Ödemelerde tasfiyesine karar verilen portföy yönetim şirketlerindeki kaynaklar ile TMSF bünyesinde oluşturulan iade hesaplarına aktarılan 47,3 milyar lirayı aşan varlıklar kullanıldı.
Fon tasfiyesinde ödeme tablosu
Ödeme türü
Olağan tasfiye
Olağanüstü tasfiye
Nakdi ödeme
65,8 milyar TL
117,55 milyar TL
Ayni ödeme
12,6 milyar TL
3,6 milyar TL
Toplam ödeme
78,4 milyar TL
121,15 milyar TL
Ödeme yapılan yatırımcı
64.506
415.955
Ödemeleri tamamlanan fon
97
25
Toplam ödeme tutarı
199,55 milyar TL
Olağan tasfiye
%39,29
Olağanüstü tasfiye
%60,71
Ödemeleri tamamlanan fonlar
122 / 131
Fonların yüzde 93,13’ünde ödemeler tamamlandı.
Kuruldan kamu kaynağı açıklaması
Fon Koordinasyon Kurulu, gerçekleştirilen ödemelerde kamu kaynağı kullanılmadığını bildirdi. Ara ödeme sürecinin tamamlanmasının ardından tasfiye işlemlerinin olağan tasfiye kuralları çerçevesinde devam edeceği belirtildi.
Tasfiye edilen fonlara ait mal varlıklarının nakde dönüştürülmesi ve kurulun fahiş kazanç olarak nitelendirdiği tutarlardan elde edilecek kaynakların hak sahiplerine payları oranında ödenmesi sürdürülecek.
Kaynak: HÜRHABER
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