Bakan Çiftçi, Batum’daki taraftar olaylarını mevkidaşıyla görüştü
Bakan Çiftçi, Batum’daki taraftar olaylarını mevkidaşıyla görüştü
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gürcistan İçişleri Bakanı Sulkhan Tamazaşvili ile Beşiktaş’ın Batum’da oynadığı karşılaşmada yaşanan taraftar olaylarına ilişkin görüştü. Görüşmede Türk taraftarlara yönelik müdahale, Filistin bayraklarının alınması ve taraftarların Türkiye’ye güvenli şekilde dönmelerine yönelik tedbirler ele alındı.
Haber Giriş Tarihi: 26.11.2026 23:01
Haber Güncellenme Tarihi: 26.11.2026 23:03
Kaynak:
TV100
UEFA Avrupa Ligi’nin beşinci haftasında Beşiktaş ile İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva arasında Gürcistan’ın Batum kentinde oynanan karşılaşmada yaşanan olaylar, iki ülkenin içişleri bakanları arasındaki görüşmenin gündemini oluşturdu.
Bakan Çiftçi, Türk taraftarlara yönelik orantısız güç kullanımından duyduğu rahatsızlığı Gürcü mevkidaşına iletti. Çiftçi, taraftarların Türkiye’ye güvenli şekilde dönmelerinin sağlanmasını istedi.
Gürcü bakandan Filistin bayrağı açıklaması
Gürcistan İçişleri Bakanı Sulkhan Tamazaşvili, karşılaşma sırasında taraftarların Filistin bayraklarını alan kişilerin Gürcistan devlet yetkilileri olmadığını ifade etti.
Tamazaşvili, söz konusu müdahalenin UEFA yetkilileri tarafından gerçekleştirildiğini belirtti.
Bakan yardımcısı stada gönderildi
Tamazaşvili, karşılaşmada yaşanan olayların ardından bakan yardımcısını stada gönderdiğini de Çiftçi’ye bildirdi.
Görüşmeye ilişkin paylaşılan bilgilerde Türk taraftarların Türkiye’ye dönüş sürecinde alınacak ilave güvenlik tedbirlerine ilişkin ayrıntı verilmedi.
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Bakan Çiftçi, Batum’daki taraftar olaylarını mevkidaşıyla görüştü
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gürcistan İçişleri Bakanı Sulkhan Tamazaşvili ile Beşiktaş’ın Batum’da oynadığı karşılaşmada yaşanan taraftar olaylarına ilişkin görüştü. Görüşmede Türk taraftarlara yönelik müdahale, Filistin bayraklarının alınması ve taraftarların Türkiye’ye güvenli şekilde dönmelerine yönelik tedbirler ele alındı.
UEFA Avrupa Ligi’nin beşinci haftasında Beşiktaş ile İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva arasında Gürcistan’ın Batum kentinde oynanan karşılaşmada yaşanan olaylar, iki ülkenin içişleri bakanları arasındaki görüşmenin gündemini oluşturdu.
Bakan Çiftçi, Türk taraftarlara yönelik orantısız güç kullanımından duyduğu rahatsızlığı Gürcü mevkidaşına iletti. Çiftçi, taraftarların Türkiye’ye güvenli şekilde dönmelerinin sağlanmasını istedi.
Gürcü bakandan Filistin bayrağı açıklaması
Gürcistan İçişleri Bakanı Sulkhan Tamazaşvili, karşılaşma sırasında taraftarların Filistin bayraklarını alan kişilerin Gürcistan devlet yetkilileri olmadığını ifade etti.
Tamazaşvili, söz konusu müdahalenin UEFA yetkilileri tarafından gerçekleştirildiğini belirtti.
Bakan yardımcısı stada gönderildi
Tamazaşvili, karşılaşmada yaşanan olayların ardından bakan yardımcısını stada gönderdiğini de Çiftçi’ye bildirdi.
Görüşmeye ilişkin paylaşılan bilgilerde Türk taraftarların Türkiye’ye dönüş sürecinde alınacak ilave güvenlik tedbirlerine ilişkin ayrıntı verilmedi.
Kaynak: TV100
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