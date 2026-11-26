Batum'da skandal! Gürcü polisi, Türk taraftarlara saldırdı
Batum'da skandal! Gürcü polisi, Türk taraftarlara saldırdı
UEFA Avrupa Ligi'nde İsrail ekibi ile karşılaşacak Beşiktaş'ta siyah-beyazlı taraftarların tribünde açtığı Filistin bayrağı sonrası Gürcü polisi devreye girdi. Güvenlik güçlerinin Türk taraftarlara sert müdahalelerde bulunduğu görüldü.
Haber Giriş Tarihi: 26.11.2026 21:56
Haber Güncellenme Tarihi: 26.11.2026 22:00
Kaynak:
AA
UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ile İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva arasında Batum'da oynanan maç öncesinde, tribünde Filistin bayrağı açan siyah-beyazlı taraftarlar Gürcistan polisinin sert müdahalesiyle karşılaştı.
Hem stadyum içinde hem de dışında Türk taraftarlara yönelik uygulanan şiddet kameralara yansırken, diğer taraftarların müdahalesiyle gerginlik tırmandı. Beşiktaş yönetiminin, taraftarların darbedildiği bu olayları yatıştırmak ve durumu kontrol altına almak adına yoğun girişimlerde bulunduğu bildirildi.
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Batum'da skandal! Gürcü polisi, Türk taraftarlara saldırdı
UEFA Avrupa Ligi'nde İsrail ekibi ile karşılaşacak Beşiktaş'ta siyah-beyazlı taraftarların tribünde açtığı Filistin bayrağı sonrası Gürcü polisi devreye girdi. Güvenlik güçlerinin Türk taraftarlara sert müdahalelerde bulunduğu görüldü.
UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ile İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva arasında Batum'da oynanan maç öncesinde, tribünde Filistin bayrağı açan siyah-beyazlı taraftarlar Gürcistan polisinin sert müdahalesiyle karşılaştı.
Hem stadyum içinde hem de dışında Türk taraftarlara yönelik uygulanan şiddet kameralara yansırken, diğer taraftarların müdahalesiyle gerginlik tırmandı. Beşiktaş yönetiminin, taraftarların darbedildiği bu olayları yatıştırmak ve durumu kontrol altına almak adına yoğun girişimlerde bulunduğu bildirildi.
Kaynak: AA
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