Türk Kulübünden Avrupa'da büyük sıçrama! Yeni UEFA sıralaması belli oldu
Türk Kulübünden Avrupa'da büyük sıçrama! Yeni UEFA sıralaması belli oldu
UEFA Kulüp Sıralaması, Avrupa maçlarının ardından güncellendi. Galatasaray ve Beşiktaş birer basamak yükselirken Trabzonspor 20 sıra birden çıktı. Fenerbahçe ise sıralamadaki yerini korudu. İşte ayrıntılar...
Haber Giriş Tarihi: 27.11.2026 08:26
Haber Güncellenme Tarihi: 27.11.2026 08:26
Kaynak:
AA
UEFA organizasyonlarında oynanan karşılaşmaların ardından kulüplerin Avrupa sıralaması yeniden şekillendi. Güncellenen listede Türk takımlarının konumları da netleşti. Galatasaray ve Trabzonspor yükselişleriyle dikkat çekerken Fenerbahçe mevcut sırasını korudu.
FENERBAHÇE'NİN YERİ DEĞİŞMEDİ
64.750 puanla 25. sırada yer alan Fenerbahçe, üst üste aldığı iki galibiyete rağmen sıralamadaki yerini değiştiremedi.
Galatasaray ise Aston Villa karşısında elde ettiği galibiyetin ardından bir basamak ilerleyerek 50.500 puanla 44. sıraya yerleşti.
20 BASAMAK BİRDEN!
Trabzonspor, CSKA Sofya galibiyetinin ardından önemli bir sıçrama gerçekleştirdi. 14.500 puana ulaşan bordo-mavililer, tam 20 basamak yükselerek 128. sıraya çıktı.
Beşiktaş da Hapoel Beer-Sheva karşısında aldığı galibiyetin ardından bir sıra yükseldi. 18.500 puanı bulunan siyah-beyazlılar, 118. basamakta kendisine yer buldu.
Türk takımları arasında Başakşehir 21.000 puanla 98., Samsunspor ise 11.125 puanla 165. sırada yer aldı.
Listenin zirvesinde ise 133.500 puanla Bayern Münih bulunuyor. Alman ekibini 133.000 puanla Arsenal ve 131.750 puanla Real Madrid takip ediyor.
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Türk Kulübünden Avrupa'da büyük sıçrama! Yeni UEFA sıralaması belli oldu
UEFA Kulüp Sıralaması, Avrupa maçlarının ardından güncellendi. Galatasaray ve Beşiktaş birer basamak yükselirken Trabzonspor 20 sıra birden çıktı. Fenerbahçe ise sıralamadaki yerini korudu. İşte ayrıntılar...
UEFA organizasyonlarında oynanan karşılaşmaların ardından kulüplerin Avrupa sıralaması yeniden şekillendi. Güncellenen listede Türk takımlarının konumları da netleşti. Galatasaray ve Trabzonspor yükselişleriyle dikkat çekerken Fenerbahçe mevcut sırasını korudu.
FENERBAHÇE'NİN YERİ DEĞİŞMEDİ
64.750 puanla 25. sırada yer alan Fenerbahçe, üst üste aldığı iki galibiyete rağmen sıralamadaki yerini değiştiremedi.
Galatasaray ise Aston Villa karşısında elde ettiği galibiyetin ardından bir basamak ilerleyerek 50.500 puanla 44. sıraya yerleşti.
20 BASAMAK BİRDEN!
Trabzonspor, CSKA Sofya galibiyetinin ardından önemli bir sıçrama gerçekleştirdi. 14.500 puana ulaşan bordo-mavililer, tam 20 basamak yükselerek 128. sıraya çıktı.
Beşiktaş da Hapoel Beer-Sheva karşısında aldığı galibiyetin ardından bir sıra yükseldi. 18.500 puanı bulunan siyah-beyazlılar, 118. basamakta kendisine yer buldu.
Türk takımları arasında Başakşehir 21.000 puanla 98., Samsunspor ise 11.125 puanla 165. sırada yer aldı.
Listenin zirvesinde ise 133.500 puanla Bayern Münih bulunuyor. Alman ekibini 133.000 puanla Arsenal ve 131.750 puanla Real Madrid takip ediyor.
Kaynak: AA
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