Emekli maaşı zammı ne olacak? AK Parti’den yeni açıklama
Emekli maaşı zammı ne olacak? AK Parti’den yeni açıklama
Emekli maaşlarına yönelik yeni düzenleme kapsamında ekonomi yönetiminin 27 Kasım 2026 tarihinde Beştepe’de bir araya gelmesi bekleniyor. En düşük emekli aylığının 30 bin liraya çıkarılması, refah payı ve prim gün sayısına göre zam seçenekleri gündemde bulunurken AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, düzenlemenin yılbaşından önce Meclis’ten geçirilmesinin hedeflendiğini açıkladı.
Haber Giriş Tarihi: 27.11.2026 18:25
Haber Güncellenme Tarihi: 27.11.2026 18:28
Kaynak:
TV100
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 26 Ekim 2026 tarihindeki Kabine toplantısının ardından yaptığı “Emeklilerimizin durumunu iyileştireceğiz” açıklaması sonrasında emekli aylıklarına yönelik çalışmalar hız kazandı.
Ekonomi yönetiminin Beştepe’de gerçekleştirmesi beklenen toplantıda üç farklı zam seçeneğinin ve düzenlemenin bütçeye maliyetinin değerlendirilmesi öngörülüyor.
Gündemdeki seçenekler arasında en düşük emekli aylığının 30 bin liraya yükseltilmesi, tüm emeklilere refah payı verilmesi ve prim gün sayısına göre farklı oranlarda artış yapılması bulunuyor.
700-800 milyar liralık kaynak öngörülüyor
AK Parti kurmaylarının aktardığı bilgilere göre emekli aylıklarına yönelik düzenleme için bütçede 700-800 milyar liralık kaynak öngörülüyor.
Söz konusu kaynağın emekliler arasında dengeli dağıtılması hedeflenirken toplam prim gün sayısının zam oranlarının belirlenmesinde dikkate alınması değerlendiriliyor.
AK Parti’den enflasyonun üzerinde artış mesajı
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, yaklaşık 17 milyon emeklinin alım gücünün artırılmasına yönelik teknik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.
Akbaşoğlu, 2027 yılı bütçe görüşmelerinin ardından emeklilere enflasyonun üzerinde artış sağlanmasına yönelik düzenlemenin TBMM gündemine getirilmesinin hedeflendiğini belirtti.
Düzenleme yılbaşından önce Meclis’e sunulacak
Akbaşoğlu, emekli aylıklarına ilişkin düzenlemenin 2026 yılı sona ermeden yasalaşmasının hedeflendiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
“Bunu yılbaşından önce Meclis Genel Kurulunun takdirine sunmak üzere bir yasa teklifini getireceğiz ve yılbaşından önce emeklilerle ilgili düzenlemeyi Genel Kuruldan birlikte çıkarmayı ümit ediyoruz.”
Emekli aylıklarına uygulanacak artışın kapsamı ve oranları henüz kesinleşmezken düzenlemenin ayrıntılarının teknik çalışmaların ardından netleşmesi bekleniyor.
Asgari ücret için toplumsal uzlaşı mesajı
Aralık 2026’da başlaması beklenen asgari ücret görüşmelerine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Akbaşoğlu, çalışanların alım gücünün iyileştirilmesi ve işverenlerin istihdamı sürdürebilmesinin gözetileceğini ifade etti.
Akbaşoğlu, ilgili düzenlemelerin toplumsal uzlaşı çerçevesinde hazırlanarak kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.
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Emekli maaşı zammı ne olacak? AK Parti’den yeni açıklama
Emekli maaşlarına yönelik yeni düzenleme kapsamında ekonomi yönetiminin 27 Kasım 2026 tarihinde Beştepe’de bir araya gelmesi bekleniyor. En düşük emekli aylığının 30 bin liraya çıkarılması, refah payı ve prim gün sayısına göre zam seçenekleri gündemde bulunurken AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, düzenlemenin yılbaşından önce Meclis’ten geçirilmesinin hedeflendiğini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 26 Ekim 2026 tarihindeki Kabine toplantısının ardından yaptığı “Emeklilerimizin durumunu iyileştireceğiz” açıklaması sonrasında emekli aylıklarına yönelik çalışmalar hız kazandı.
Ekonomi yönetiminin Beştepe’de gerçekleştirmesi beklenen toplantıda üç farklı zam seçeneğinin ve düzenlemenin bütçeye maliyetinin değerlendirilmesi öngörülüyor.
Gündemdeki seçenekler arasında en düşük emekli aylığının 30 bin liraya yükseltilmesi, tüm emeklilere refah payı verilmesi ve prim gün sayısına göre farklı oranlarda artış yapılması bulunuyor.
700-800 milyar liralık kaynak öngörülüyor
AK Parti kurmaylarının aktardığı bilgilere göre emekli aylıklarına yönelik düzenleme için bütçede 700-800 milyar liralık kaynak öngörülüyor.
Söz konusu kaynağın emekliler arasında dengeli dağıtılması hedeflenirken toplam prim gün sayısının zam oranlarının belirlenmesinde dikkate alınması değerlendiriliyor.
AK Parti’den enflasyonun üzerinde artış mesajı
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, yaklaşık 17 milyon emeklinin alım gücünün artırılmasına yönelik teknik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.
Akbaşoğlu, 2027 yılı bütçe görüşmelerinin ardından emeklilere enflasyonun üzerinde artış sağlanmasına yönelik düzenlemenin TBMM gündemine getirilmesinin hedeflendiğini belirtti.
Düzenleme yılbaşından önce Meclis’e sunulacak
Akbaşoğlu, emekli aylıklarına ilişkin düzenlemenin 2026 yılı sona ermeden yasalaşmasının hedeflendiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
“Bunu yılbaşından önce Meclis Genel Kurulunun takdirine sunmak üzere bir yasa teklifini getireceğiz ve yılbaşından önce emeklilerle ilgili düzenlemeyi Genel Kuruldan birlikte çıkarmayı ümit ediyoruz.”
Emekli aylıklarına uygulanacak artışın kapsamı ve oranları henüz kesinleşmezken düzenlemenin ayrıntılarının teknik çalışmaların ardından netleşmesi bekleniyor.
Asgari ücret için toplumsal uzlaşı mesajı
Aralık 2026’da başlaması beklenen asgari ücret görüşmelerine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Akbaşoğlu, çalışanların alım gücünün iyileştirilmesi ve işverenlerin istihdamı sürdürebilmesinin gözetileceğini ifade etti.
Akbaşoğlu, ilgili düzenlemelerin toplumsal uzlaşı çerçevesinde hazırlanarak kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.
Kaynak: TV100
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