Dışişleri’nden AP’nin Türkiye-Libya kararına tepki
Dışişleri’nden AP’nin Türkiye-Libya kararına tepki
Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda Türkiye ile Libya arasındaki Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası hakkında kabul edilen karara tepki gösterdi. Bakanlık, kararda yer alan iddiaların taraflı ve mesnetsiz olduğunu belirterek deniz yetki alanlarının sınırlandırılması konusunda Avrupa Birliğinin (AB) yetkisi bulunmadığını vurguladı.
Haber Giriş Tarihi: 26.11.2026 19:28
Haber Güncellenme Tarihi: 26.11.2026 19:30
Kaynak:
HÜRHABER
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Avrupa Parlamentosunun üye ülkeler arasındaki dayanışmayı gerekçe göstererek siyasi saiklerle kararlar kabul etmesi eleştirildi.
Bakanlık açıklamasında, “AP’nin üye ülkeler arası dayanışma gerekçesiyle, uluslararası hukuku hiçe sayarak ve siyasi saiklerle kararlar kabul etmesi beyhude bir çabadır” ifadelerine yer verildi.
Deniz yetki alanlarında uluslararası hukuk vurgusu
Bakanlık, Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakata ilişkin değerlendirmesinde uluslararası hukuka dikkat çekti. Açıklamada, AB’nin deniz yetki alanlarının sınırlandırılması konusunda yetkiye sahip olmadığı belirtildi.
Türkiye-Libya mutabakatı yeniden gündemde
Türkiye ile Libya arasındaki Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası, AP Genel Kurulunda kabul edilen kararla yeniden diplomatik gündeme taşındı.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Dışişleri’nden AP’nin Türkiye-Libya kararına tepki
Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda Türkiye ile Libya arasındaki Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası hakkında kabul edilen karara tepki gösterdi. Bakanlık, kararda yer alan iddiaların taraflı ve mesnetsiz olduğunu belirterek deniz yetki alanlarının sınırlandırılması konusunda Avrupa Birliğinin (AB) yetkisi bulunmadığını vurguladı.
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Avrupa Parlamentosunun üye ülkeler arasındaki dayanışmayı gerekçe göstererek siyasi saiklerle kararlar kabul etmesi eleştirildi.
Bakanlık açıklamasında, “AP’nin üye ülkeler arası dayanışma gerekçesiyle, uluslararası hukuku hiçe sayarak ve siyasi saiklerle kararlar kabul etmesi beyhude bir çabadır” ifadelerine yer verildi.
Deniz yetki alanlarında uluslararası hukuk vurgusu
Bakanlık, Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakata ilişkin değerlendirmesinde uluslararası hukuka dikkat çekti. Açıklamada, AB’nin deniz yetki alanlarının sınırlandırılması konusunda yetkiye sahip olmadığı belirtildi.
Türkiye-Libya mutabakatı yeniden gündemde
Türkiye ile Libya arasındaki Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası, AP Genel Kurulunda kabul edilen kararla yeniden diplomatik gündeme taşındı.
Kaynak: HÜRHABER
Çok Okunanlar