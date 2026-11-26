Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 3 tutuklama talebi
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 3 tutuklama talebi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheli, 26 Kasım 2026 tarihinde adliyeye getirildi. Savcılık işlemleri tamamlanan şüphelilerden üçü tutuklama, 10’u ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Şüpheliler hakkındaki talepler hâkimlik tarafından değerlendirilecek.
Haber Giriş Tarihi: 26.11.2026 22:20
Haber Güncellenme Tarihi: 26.11.2026 22:21
Kaynak:
DHA
Soruşturma kapsamında savcılıkta ifadeleri alınan Muammer Kapucuoğlu, Cansu Taşkın ve Saghar Shojaei, tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.
10 şüpheli için adli kontrol istendi
Savcılık, İbrahim İzzet Özilhan, Pınar Bent, Mehmet Can Karcı, Meltem Özkayan Keklik, Özden Cerrahoğlu, Işıl Işık Demir, Burhan Karaca, Erdal Bozkuş, Cem Güler ve Burak Yeter hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasını talep etti.
Söz konusu 10 şüpheli, savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.
Bir şüpheli serbest bırakıldı
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan İlknur Şahin’in gözaltı süresi uzatılırken Seher Sevdişan, savcılık tarafından serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada hâkimliğe sevk edilen 13 şüpheli hakkındaki kararlar henüz açıklanmadı.
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Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 3 tutuklama talebi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheli, 26 Kasım 2026 tarihinde adliyeye getirildi. Savcılık işlemleri tamamlanan şüphelilerden üçü tutuklama, 10’u ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Şüpheliler hakkındaki talepler hâkimlik tarafından değerlendirilecek.
Soruşturma kapsamında savcılıkta ifadeleri alınan Muammer Kapucuoğlu, Cansu Taşkın ve Saghar Shojaei, tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.
10 şüpheli için adli kontrol istendi
Savcılık, İbrahim İzzet Özilhan, Pınar Bent, Mehmet Can Karcı, Meltem Özkayan Keklik, Özden Cerrahoğlu, Işıl Işık Demir, Burhan Karaca, Erdal Bozkuş, Cem Güler ve Burak Yeter hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasını talep etti.
Söz konusu 10 şüpheli, savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.
Bir şüpheli serbest bırakıldı
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan İlknur Şahin’in gözaltı süresi uzatılırken Seher Sevdişan, savcılık tarafından serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada hâkimliğe sevk edilen 13 şüpheli hakkındaki kararlar henüz açıklanmadı.
Kaynak: DHA
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