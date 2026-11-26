Akın Gürlek fon soruşturmasındaki son durumu açıkladı
Akın Gürlek fon soruşturmasındaki son durumu açıkladı
Fon soruşturmasında ilişkin düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmada ana omurganın tamamlandığını belirterek "Şu an itibariyle bir yandan da iddianame yazım aşamasına gelinmiştir" dedi.
Haber Giriş Tarihi: 26.11.2026 22:04
Haber Güncellenme Tarihi: 26.11.2026 22:08
Kaynak:
AA
Adalet Bakanı Akın Gürlek, kamuoyunun gündemindeki fon soruşturmasına dair önemli açıklamalarda bulunarak adli süreçte gelinen son durumu paylaştı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Gürlek, soruşturmanın temel yapısının tamamlandığını ve artık iddianame hazırlama safhasına geçildiğini duyurdu. Yeni itirafçı beyanları veya SPK'dan gelecek ek suç duyurularıyla kapsamın genişleyebileceğini belirten Bakan, önceliklerinin bu vurgunu gerçekleştiren şüphelileri bir an önce mahkeme önüne çıkarmak olduğunu vurguladı. Soruşturma kapsamında şimdiye dek çok sayıda tutuklama yapıldığı ve şüphelilerin mal varlıklarına el konulduğu da hatırlatıldı.
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Akın Gürlek fon soruşturmasındaki son durumu açıkladı
Fon soruşturmasında ilişkin düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmada ana omurganın tamamlandığını belirterek "Şu an itibariyle bir yandan da iddianame yazım aşamasına gelinmiştir" dedi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, kamuoyunun gündemindeki fon soruşturmasına dair önemli açıklamalarda bulunarak adli süreçte gelinen son durumu paylaştı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Gürlek, soruşturmanın temel yapısının tamamlandığını ve artık iddianame hazırlama safhasına geçildiğini duyurdu. Yeni itirafçı beyanları veya SPK'dan gelecek ek suç duyurularıyla kapsamın genişleyebileceğini belirten Bakan, önceliklerinin bu vurgunu gerçekleştiren şüphelileri bir an önce mahkeme önüne çıkarmak olduğunu vurguladı. Soruşturma kapsamında şimdiye dek çok sayıda tutuklama yapıldığı ve şüphelilerin mal varlıklarına el konulduğu da hatırlatıldı.
Kaynak: AA
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