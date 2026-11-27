Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Suudi Arabistan'da erken uyarı sistemi devreye alındı
Yemen'deki İran destekli Husilerin saldırılarının hedefindeki Suudi Arabistan'ın Hamis Muşayt bölgesi ile Abha kentinde olası bir tehlikeye karşı erken uyarı sistemi devreye sokuldu.
Sivil Savunma Müdürlüğü, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamayla halkı bilgilendirirken, cep telefonlarına da uyarı mesajları gönderildi.
Açıklamada, ülkenin güneyindeki Hamis Muşayt'ta ve Abha'da erken uyarı sisteminin devreye alındığı ve bölge halkının olası tehlikelere karşı uyarıldığı belirtildi.
Vatandaşlardan resmi makamların talimatlarına uymaları, kalabalık ortamlarda bulunmamaları ve görüntü kaydı yapmamaları istendi.
Sivil Savunma Müdürlüğünün erken uyarı sisteminin devreye alınmasından kısa bir süre sonra yaptığı ikinci açıklamada, söz konusu bölgelerdeki "tehlikenin geçtiği" ifade edildi.
- YEMEN'DEKİ ÇATIŞMALAR
Yemen'de İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana ile bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirmesinin ardından ülkedeki kriz derinleşmişti.
Bu gelişmeler üzerine Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten itibaren uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetine destek vermeye başlamıştı.
Nisan 2022'de yürürlüğe giren ateşkesle görece sakin bir dönemin yaşandığı ülkede, temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar sahadaki kontrol haritasını değiştirdi.
İran destekli Husiler, hükümet kontrolündeki bölgelere yönelik saldırılarını artırırken Suudi Arabistan'ı da balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.
Kaynak: AA
Çok Okunanlar