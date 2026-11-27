Thomas Reis: Zor bir maçtan önemli bir galibiyet aldık
Thomas Reis: Zor bir maçtan önemli bir galibiyet aldık
Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, CSKA Sofya karşısında alınan 2-1'lik galibiyetin ardından takımının mücadelesinden memnun olduğunu söyledi.
Haber Giriş Tarihi: 27.11.2026 07:17
Haber Güncellenme Tarihi: 27.11.2026 08:17
Kaynak:
AA
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda CSKA Sofya'yı 90+3. dakikada bulduğu golle 2-1 mağlup etti. Bordo-mavililerin teknik direktörü Thomas Reis, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
"ZOR BİR MAÇTAN ÖNEMLİ BİR GALİBİYET ALDIK"
Mücadeleyi değerlendiren Thomas Reis, "Maçtan önce de ifade etmiştim, zor bir maç olacağını söylemiştim. Oyuna girmekte biraz geciktik. Sonrasında sahada daha iyi davranmaya başladık. Puan almak her zaman çok güzel. Mutlu ve gururluyum. Zor bir maçtan önemli bir galibiyet aldık." ifadelerini kullandı.
"TAKIMIN İNANMASI BENİ MUTLU ETTİ"
Takımın mücadelesine değinen Alman teknik adam, "Benim için önemli olan takımın inanmasıydı, bunu görmek beni mutlu etti. İlk yarıda en iyi oyunumuzu ortaya koyamadık ama ikinci yarıda daha iyi, daha güçlü bir oyun ortaya koyduk." dedi.
"ŞU ANDA GÖZTEPE MAÇINA ODAKLANACAĞIZ"
UEFA Konferans Ligi'nde 9 puana ulaşmalarını da değerlendiren Reis, "9 puana ulaştık. Bizim için kolay değildi ama şu anda odaklanacağımız Göztepe maçı. Şu anda yapmamız gereken bu maça odaklanmak ve dinlenmek." şeklinde konuştu.
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Thomas Reis: Zor bir maçtan önemli bir galibiyet aldık
Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, CSKA Sofya karşısında alınan 2-1'lik galibiyetin ardından takımının mücadelesinden memnun olduğunu söyledi.
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda CSKA Sofya'yı 90+3. dakikada bulduğu golle 2-1 mağlup etti. Bordo-mavililerin teknik direktörü Thomas Reis, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
"ZOR BİR MAÇTAN ÖNEMLİ BİR GALİBİYET ALDIK"
Mücadeleyi değerlendiren Thomas Reis, "Maçtan önce de ifade etmiştim, zor bir maç olacağını söylemiştim. Oyuna girmekte biraz geciktik. Sonrasında sahada daha iyi davranmaya başladık. Puan almak her zaman çok güzel. Mutlu ve gururluyum. Zor bir maçtan önemli bir galibiyet aldık." ifadelerini kullandı.
"TAKIMIN İNANMASI BENİ MUTLU ETTİ"
Takımın mücadelesine değinen Alman teknik adam, "Benim için önemli olan takımın inanmasıydı, bunu görmek beni mutlu etti. İlk yarıda en iyi oyunumuzu ortaya koyamadık ama ikinci yarıda daha iyi, daha güçlü bir oyun ortaya koyduk." dedi.
"ŞU ANDA GÖZTEPE MAÇINA ODAKLANACAĞIZ"
UEFA Konferans Ligi'nde 9 puana ulaşmalarını da değerlendiren Reis, "9 puana ulaştık. Bizim için kolay değildi ama şu anda odaklanacağımız Göztepe maçı. Şu anda yapmamız gereken bu maça odaklanmak ve dinlenmek." şeklinde konuştu.
Kaynak: AA
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