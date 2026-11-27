Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi, 27 Kasım 2026 Cuma günü teknoloji hisselerinin öncülüğünde genele yayılan alımlarla yüzde 2,18 yükselerek 10.977,01 puandan kapandı. Toplam işlem hacmi 128,5 milyar liraya ulaşırken gelecek haftanın ekonomi gündeminde büyüme ve enflasyon verileri öne çıkıyor.
Haber Giriş Tarihi: 27.11.2026 19:16
Haber Güncellenme Tarihi: 27.11.2026 19:19
Kaynak:
AA
BİST 100 endeksi önceki kapanışa göre 233,90 puan değer kazandı. Bankacılık endeksi yüzde 1,02 gerilerken holding endeksi yüzde 1,32 yükseldi.
Sektör endeksleri arasında en fazla değer kazanan yüzde 6,46 ile madencilik oldu. Finansal kiralama ve faktoring endeksi ise yüzde 2,04 gerileyerek en fazla değer kaybeden sektör endeksi olarak kaydedildi.
Küresel piyasalarda teknoloji hisseleri öne çıktı
Yapay zekâ odaklı hisselerde görülen tepki alımları Asya ve Avrupa borsalarında yükselişi destekledi. Benzer eğilim, Şükran Günü tatilinin ardından yeniden işlemlere açılan ABD pay piyasalarına da yansıdı.
Diğer taraftan, Çin’e ihracatı izne tabi olan Nvidia’nın Blackwell çiplerinin Şanghay’daki bir veri merkezinde kullanıldığına ilişkin haberler, şirket hisseleri üzerinden ABD teknoloji sektöründe baskı oluşturdu.
Büyüme ve enflasyon verileri takip edilecek
Gelecek hafta yurt içinde işsizlik, dış ticaret dengesi, gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) ve enflasyon verileri ekonomi gündeminde yer alacak. Küresel piyasalarda ise ABD’nin istihdam verileri ile Avro Bölgesi’nin işsizlik ve enflasyon göstergeleri takip edilecek.
AA Finans’ın beklenti anketlerine katılan ekonomistler, kasım ayında tüketici fiyatlarının aylık yüzde 1,13 artmasını bekliyor. Türkiye ekonomisinin 2026 yılının üçüncü çeyreğinde yıllık yüzde 2,70 büyüyeceği öngörülüyor.
BİST 100’de destek ve direnç seviyeleri
Analistler, teknik açıdan BİST 100 endeksinde 11.100 ve 11.200 puanın direnç, 10.900 ve 10.800 puanın ise destek seviyeleri olarak takip edileceğini belirtti.
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BİST 100 haftayı güçlü yükselişle tamamladı
Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi, 27 Kasım 2026 Cuma günü teknoloji hisselerinin öncülüğünde genele yayılan alımlarla yüzde 2,18 yükselerek 10.977,01 puandan kapandı. Toplam işlem hacmi 128,5 milyar liraya ulaşırken gelecek haftanın ekonomi gündeminde büyüme ve enflasyon verileri öne çıkıyor.
BİST 100 endeksi önceki kapanışa göre 233,90 puan değer kazandı. Bankacılık endeksi yüzde 1,02 gerilerken holding endeksi yüzde 1,32 yükseldi.
Sektör endeksleri arasında en fazla değer kazanan yüzde 6,46 ile madencilik oldu. Finansal kiralama ve faktoring endeksi ise yüzde 2,04 gerileyerek en fazla değer kaybeden sektör endeksi olarak kaydedildi.
Küresel piyasalarda teknoloji hisseleri öne çıktı
Yapay zekâ odaklı hisselerde görülen tepki alımları Asya ve Avrupa borsalarında yükselişi destekledi. Benzer eğilim, Şükran Günü tatilinin ardından yeniden işlemlere açılan ABD pay piyasalarına da yansıdı.
Diğer taraftan, Çin’e ihracatı izne tabi olan Nvidia’nın Blackwell çiplerinin Şanghay’daki bir veri merkezinde kullanıldığına ilişkin haberler, şirket hisseleri üzerinden ABD teknoloji sektöründe baskı oluşturdu.
Büyüme ve enflasyon verileri takip edilecek
Gelecek hafta yurt içinde işsizlik, dış ticaret dengesi, gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) ve enflasyon verileri ekonomi gündeminde yer alacak. Küresel piyasalarda ise ABD’nin istihdam verileri ile Avro Bölgesi’nin işsizlik ve enflasyon göstergeleri takip edilecek.
AA Finans’ın beklenti anketlerine katılan ekonomistler, kasım ayında tüketici fiyatlarının aylık yüzde 1,13 artmasını bekliyor. Türkiye ekonomisinin 2026 yılının üçüncü çeyreğinde yıllık yüzde 2,70 büyüyeceği öngörülüyor.
BİST 100’de destek ve direnç seviyeleri
Analistler, teknik açıdan BİST 100 endeksinde 11.100 ve 11.200 puanın direnç, 10.900 ve 10.800 puanın ise destek seviyeleri olarak takip edileceğini belirtti.
Kaynak: AA
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