Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Alihan Kuriş liderliğinde olduğu öne sürülen suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 28 şüpheliden 22’si gözaltına alındı.
Haber Giriş Tarihi: 27.11.2026 19:11
Haber Güncellenme Tarihi: 27.11.2026 19:13
Kaynak:
HÜRHABER
Suç örgütü iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Düzenlenen operasyonda 22 şüpheli yakalanırken diğer 6 şüphelinin durumuna ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Soruşturmanın ayrıntıları henüz netleşmedi
Operasyonun gerçekleştirildiği iller ve şüphelilere yöneltilen suçlamalara ilişkin ayrıntılar henüz paylaşılmadı. Soruşturmanın kapsamı ve gözaltına alınan şüphelilere yönelik adli işlemlere ilişkin bilgiler, ilgili makamların açıklamalarıyla netleşecek.
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Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında 22 gözaltı
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Alihan Kuriş liderliğinde olduğu öne sürülen suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 28 şüpheliden 22’si gözaltına alındı.
Suç örgütü iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Düzenlenen operasyonda 22 şüpheli yakalanırken diğer 6 şüphelinin durumuna ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Soruşturmanın ayrıntıları henüz netleşmedi
Operasyonun gerçekleştirildiği iller ve şüphelilere yöneltilen suçlamalara ilişkin ayrıntılar henüz paylaşılmadı. Soruşturmanın kapsamı ve gözaltına alınan şüphelilere yönelik adli işlemlere ilişkin bilgiler, ilgili makamların açıklamalarıyla netleşecek.
Kaynak: HÜRHABER
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