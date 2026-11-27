Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul’da Yunanistan Cumhurbaşkanı ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul’da Yunanistan Cumhurbaşkanı ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Kasım 2026 Cumartesi günü Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas ile İstanbul’da bir araya gelecek. İletişim Başkanı Burhanettin Duran tarafından duyurulan görüşmenin gündemine ilişkin ayrıntıların diplomatik temaslar kapsamında açıklanması bekleniyor.
Haber Giriş Tarihi: 27.11.2026 23:21
Haber Güncellenme Tarihi: 27.11.2026 23:23
Kaynak:
HÜRHABER
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yunanistan Cumhurbaşkanı Tasulas ile gerçekleştireceği görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu.
Duran, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 28 Kasım 2026 tarihinde Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas’la İstanbul’da bir görüşme gerçekleştirecektir.”
Görüşmenin gündemi henüz açıklanmadı
Türkiye ile Yunanistan arasındaki cumhurbaşkanları düzeyindeki görüşmenin İstanbul’da gerçekleştirileceği bildirilirken toplantının saati ve ele alınacak konulara ilişkin ayrıntı verilmedi.
Görüşmenin ardından yapılacak resmî açıklamalar, diplomatik temasın içeriğine ilişkin bilgi sağlayacak.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul’da Yunanistan Cumhurbaşkanı ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Kasım 2026 Cumartesi günü Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas ile İstanbul’da bir araya gelecek. İletişim Başkanı Burhanettin Duran tarafından duyurulan görüşmenin gündemine ilişkin ayrıntıların diplomatik temaslar kapsamında açıklanması bekleniyor.
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yunanistan Cumhurbaşkanı Tasulas ile gerçekleştireceği görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu.
Duran, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 28 Kasım 2026 tarihinde Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas’la İstanbul’da bir görüşme gerçekleştirecektir.”
Görüşmenin gündemi henüz açıklanmadı
Türkiye ile Yunanistan arasındaki cumhurbaşkanları düzeyindeki görüşmenin İstanbul’da gerçekleştirileceği bildirilirken toplantının saati ve ele alınacak konulara ilişkin ayrıntı verilmedi.
Görüşmenin ardından yapılacak resmî açıklamalar, diplomatik temasın içeriğine ilişkin bilgi sağlayacak.
Kaynak: HÜRHABER
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