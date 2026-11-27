Haftanın yatırım tablosunda altın ve döviz öne çıktı
Haftanın yatırım tablosunda altın ve döviz öne çıktı
Borsa İstanbul, 27 Kasım 2026 ile sona eren haftayı düşüşle tamamlarken altın ve döviz fiyatlarında yükseliş kaydedildi. BİST 100 endeksi haftalık bazda yüzde 1,39 gerilerken gram altın yüzde 2,37, dolar/TL yüzde 0,40 ve avro/TL yüzde 0,02 değer kazandı. Yatırım araçlarının haftalık performansı, yeni işlem haftası öncesinde farklılaşan fiyat hareketlerini ortaya koydu.
Haber Giriş Tarihi: 27.11.2026 20:19
Haber Güncellenme Tarihi: 27.11.2026 20:27
Kaynak:
AA
Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi hafta içerisinde en düşük 10.615,74, en yüksek 11.289,25 puanı gördü. Endeks, haftalık bazda yüzde 1,39 değer kaybederek 10.977,01 puandan kapanış yaptı.
Gram altın 5 bin 950 liraya yükseldi
Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı haftalık bazda yüzde 2,37 artarak 5 bin 950 liraya ulaştı. Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 0,78 yükselişle 40 bin 191 lira oldu.
Önceki haftayı 10 bin 15 liradan tamamlayan çeyrek altının satış fiyatı, yüzde 1,08 artışla 10 bin 123 liraya çıktı.
Dolar ve avro sınırlı değer kazandı
Döviz piyasasında dolar/TL haftalık bazda yüzde 0,40 yükselerek 50,7830 seviyesine ulaştı. Avro/TL ise yüzde 0,02 değer kazanarak haftayı 55,6690 seviyesinden tamamladı.
Para piyasası fonları pozitif ayrıştı
Yatırım fonları haftalık bazda yüzde 1,93, emeklilik fonları ise yüzde 2,32 değer kaybetti. Yatırım fonu kategorileri arasında haftayı pozitif getiriyle tamamlayan tek grup, yüzde 0,40 artışla para piyasası fonları oldu.
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Haftanın yatırım tablosunda altın ve döviz öne çıktı
Borsa İstanbul, 27 Kasım 2026 ile sona eren haftayı düşüşle tamamlarken altın ve döviz fiyatlarında yükseliş kaydedildi. BİST 100 endeksi haftalık bazda yüzde 1,39 gerilerken gram altın yüzde 2,37, dolar/TL yüzde 0,40 ve avro/TL yüzde 0,02 değer kazandı. Yatırım araçlarının haftalık performansı, yeni işlem haftası öncesinde farklılaşan fiyat hareketlerini ortaya koydu.
Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi hafta içerisinde en düşük 10.615,74, en yüksek 11.289,25 puanı gördü. Endeks, haftalık bazda yüzde 1,39 değer kaybederek 10.977,01 puandan kapanış yaptı.
Gram altın 5 bin 950 liraya yükseldi
Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı haftalık bazda yüzde 2,37 artarak 5 bin 950 liraya ulaştı. Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 0,78 yükselişle 40 bin 191 lira oldu.
Önceki haftayı 10 bin 15 liradan tamamlayan çeyrek altının satış fiyatı, yüzde 1,08 artışla 10 bin 123 liraya çıktı.
Dolar ve avro sınırlı değer kazandı
Döviz piyasasında dolar/TL haftalık bazda yüzde 0,40 yükselerek 50,7830 seviyesine ulaştı. Avro/TL ise yüzde 0,02 değer kazanarak haftayı 55,6690 seviyesinden tamamladı.
Para piyasası fonları pozitif ayrıştı
Yatırım fonları haftalık bazda yüzde 1,93, emeklilik fonları ise yüzde 2,32 değer kaybetti. Yatırım fonu kategorileri arasında haftayı pozitif getiriyle tamamlayan tek grup, yüzde 0,40 artışla para piyasası fonları oldu.
Yatırım araçlarının haftalık performansı
Haftalık değişim oranları (%)
Gram altın
+2,37%
Çeyrek altın
+1,08%
Cumhuriyet altını
+0,78%
Dolar
+0,40%
Para piyasası fonları
+0,40%
Avro
+0,02%
BİST 100
-1,39%
Yatırım fonları
-1,93%
Emeklilik fonları
-2,32%
Kaynak: AA
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