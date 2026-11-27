Üniversitede bıçaklı saldırı sonucu profesör yaralandı
Üniversitede bıçaklı saldırı sonucu profesör yaralandı
İzmir’de Ege Üniversitesi Gelişim Psikolojisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Aysun Doğan, fakülte önünde 28 yaşındaki bir öğrencinin bıçaklı saldırısına uğradı. Çenesinden yaralanan Doğan hastanede tedavi altına alınırken şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Haber Giriş Tarihi: 27.11.2026 19:25
Haber Güncellenme Tarihi: 27.11.2026 19:28
Kaynak:
DHA
Ege Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi önünde meydana gelen olayda, 58 yaşındaki Prof. Dr. Aysun Doğan, üniversite öğrencisi Batuhan V.’nin bıçaklı saldırısına uğradı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çenesinden yaralanan Doğan, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Şüpheli gözaltına alındı
Üniversite personeli ve öğrencilerin müdahalesinin ardından güvenlik güçlerine teslim edilen Batuhan V., gözaltına alındı. Şüpheli, işlemleri için Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
Ege Üniversitesi’nden açıklama
Ege Üniversitesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Prof. Dr. Aysun Doğan’a gerekli tıbbi müdahalenin yapıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Doğan’ın sağlık durumunun başhekimlik ve hastane yönetimi tarafından yakından takip edildiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Ege Üniversitesi olarak hocamıza yönelik bu saldırıyı ve şiddetin her türlüsünü en güçlü şekilde kınıyoruz. Üniversitemizde şiddete hiçbir koşulda müsamaha gösterilemez.”
Saldırıya ilişkin soruşturma sürüyor
Olayla ilgili adli soruşturma devam ederken saldırının nedenine ilişkin henüz bir açıklama paylaşılmadı.
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Üniversitede bıçaklı saldırı sonucu profesör yaralandı
İzmir’de Ege Üniversitesi Gelişim Psikolojisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Aysun Doğan, fakülte önünde 28 yaşındaki bir öğrencinin bıçaklı saldırısına uğradı. Çenesinden yaralanan Doğan hastanede tedavi altına alınırken şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Ege Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi önünde meydana gelen olayda, 58 yaşındaki Prof. Dr. Aysun Doğan, üniversite öğrencisi Batuhan V.’nin bıçaklı saldırısına uğradı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çenesinden yaralanan Doğan, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Şüpheli gözaltına alındı
Üniversite personeli ve öğrencilerin müdahalesinin ardından güvenlik güçlerine teslim edilen Batuhan V., gözaltına alındı. Şüpheli, işlemleri için Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
Ege Üniversitesi’nden açıklama
Ege Üniversitesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Prof. Dr. Aysun Doğan’a gerekli tıbbi müdahalenin yapıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Doğan’ın sağlık durumunun başhekimlik ve hastane yönetimi tarafından yakından takip edildiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Ege Üniversitesi olarak hocamıza yönelik bu saldırıyı ve şiddetin her türlüsünü en güçlü şekilde kınıyoruz. Üniversitemizde şiddete hiçbir koşulda müsamaha gösterilemez.”
Saldırıya ilişkin soruşturma sürüyor
Olayla ilgili adli soruşturma devam ederken saldırının nedenine ilişkin henüz bir açıklama paylaşılmadı.
Kaynak: DHA
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