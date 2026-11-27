Gürcistan’ın Ankara Büyükelçisi, Beşiktaş ile Hapoel Beer-Sheva arasında Batum’da oynanan UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında Türk taraftarlara yönelik polis müdahalesi nedeniyle Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı. Türkiye, olayların tüm yönleriyle soruşturulmasını ve sorumlular hakkında hukuki işlem başlatılmasını talep etti.
Haber Giriş Tarihi: 27.11.2026 18:05
Haber Güncellenme Tarihi: 27.11.2026 18:08
Kaynak:
HÜRHABER
Gürcistan’ın Ankara Büyükelçisi, Beşiktaş ile Hapoel Beer-Sheva arasında Batum’da oynanan UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında Türk taraftarlara yönelik polis müdahalesi nedeniyle Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı. Türkiye, olayların tüm yönleriyle soruşturulmasını ve sorumlular hakkında hukuki işlem başlatılmasını talep etti.
Türkiye’nin tepkisi Gürcistan’a iletildi
Dışişleri Bakanlığı’nda gerçekleştirilen görüşmede, Beşiktaş taraftarlarına yönelik polis müdahalesine ilişkin Türkiye’nin tepkisi Gürcistan’ın Ankara Büyükelçisi’ne iletildi. Olaylara ilişkin çeşitli kanıtlar da Gürcistan tarafıyla paylaşıldı.
Sorumlular hakkında hukuki işlem talebi
Türkiye, Türk taraftarlara yönelik orantısız güç kullanımı ve müdahaleye ilişkin kapsamlı soruşturma yürütülmesini istedi. Olaylarda sorumluluğu bulunan kişiler hakkında gerekli hukuki işlemlerin yapılması talep edildi.
Gürcistan’ın atacağı adımlar gündemde
Diplomatik görüşmede iletilen soruşturma ve hukuki işlem taleplerine ilişkin Gürcistan makamlarının vereceği yanıt, sürecin sonraki aşamasını oluşturacak.
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Gürcistan Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı
Gürcistan’ın Ankara Büyükelçisi, Beşiktaş ile Hapoel Beer-Sheva arasında Batum’da oynanan UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında Türk taraftarlara yönelik polis müdahalesi nedeniyle Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı. Türkiye, olayların tüm yönleriyle soruşturulmasını ve sorumlular hakkında hukuki işlem başlatılmasını talep etti.
Gürcistan’ın Ankara Büyükelçisi, Beşiktaş ile Hapoel Beer-Sheva arasında Batum’da oynanan UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında Türk taraftarlara yönelik polis müdahalesi nedeniyle Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı. Türkiye, olayların tüm yönleriyle soruşturulmasını ve sorumlular hakkında hukuki işlem başlatılmasını talep etti.
Türkiye’nin tepkisi Gürcistan’a iletildi
Dışişleri Bakanlığı’nda gerçekleştirilen görüşmede, Beşiktaş taraftarlarına yönelik polis müdahalesine ilişkin Türkiye’nin tepkisi Gürcistan’ın Ankara Büyükelçisi’ne iletildi. Olaylara ilişkin çeşitli kanıtlar da Gürcistan tarafıyla paylaşıldı.
Sorumlular hakkında hukuki işlem talebi
Türkiye, Türk taraftarlara yönelik orantısız güç kullanımı ve müdahaleye ilişkin kapsamlı soruşturma yürütülmesini istedi. Olaylarda sorumluluğu bulunan kişiler hakkında gerekli hukuki işlemlerin yapılması talep edildi.
Gürcistan’ın atacağı adımlar gündemde
Diplomatik görüşmede iletilen soruşturma ve hukuki işlem taleplerine ilişkin Gürcistan makamlarının vereceği yanıt, sürecin sonraki aşamasını oluşturacak.
Kaynak: HÜRHABER
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