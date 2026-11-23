Kartal, Konya'da gövde gösterisi yaptı! Derbi öncesi moral depoladı
Kartal, Konya'da gövde gösterisi yaptı! Derbi öncesi moral depoladı
Beşiktaş, Konyaspor karşısında 2-0 öne geçtiği maçta rakibinin geri dönüşüne engel olamadı. Siyah-beyazlılar, son bölümde bulduğu gollerle sahadan 4-2 galip ayrılarak derbi öncesi moral depoladı.
Haber Giriş Tarihi: 23.11.2026 10:01
Haber Güncellenme Tarihi: 23.11.2026 10:02
Kaynak:
AA
Vlahovic'in 50. dakikada attığı gol ofsayta takıldı.
Son 6 maçın 5'inde skor üretemeyen Konya, 2 gol attı.
Ligde en çok kafa golü yiyen takım Beşiktaş (5).
Bu sezon Süper Lig'de sadece 1 deplasman galibiyeti olan Beşiktaş, Konyaspor karşısında 10. dakikada öne geçti. Dusan Vlahovic, savunmadan ve kaleciden dönen topu harika bir voleyle ağlara yolladı. Geriye düşen Yeşil-Beyazlılar, kontra ataklarla fırsat kovaladı. Temponun düştüğü anlarda Sırp forvet bir kez daha sahneye çıktı. 34. dakikada skoru 2'ye çıkaran Vlahovic'e cevap 8 dakika sonra geldi. Konya'nın Fransız kanat oyuncusu Dompe, attığı jeneriklik golle birlikte Nübel'i çaresiz bıraktı. Farkı 1'e düşüren Konyaspor, ikinci yarıda topla daha fazla oynamaya başladı. Vlahovic 50'de ofsayta yakalandı. 63. dakikada ise Enis Destan beraberliği getiren golü kaydetti. Kartal, deplasmanda 2-0 öne geçip de puan kaybettiği Kasımpaşa maçının stresini yaşadı. Ancak G.Birliği karşılaşmasının yıldızı olan Trossard, takımının imdadına yetişti. 79'da attığı çalımla 2 kişiyi ekarte eden Belçikalı, şık vuruşuyla 3 puanı getirdi. 90+3'te Cerny fişi çekti.
DOĞRULARI BULANDIRMASINLAR
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, "Dönüyoruz dolaşıyoruz, galip geldikten sonra bile hakemlerle ilgili... Hakemlerle ilgili şikayetim yok, söyleyeceğim bir şey yok. MHK'deki iki arkadaşa seslenmek istiyorum; bu çocukları rahat bıraksınlar. Anthony Taylor'a da bir şeyleri empoze etmeye çalışmasınlar. Bir şeyler düzelmeye doğru gidiyor. Bulandırıp bozmasınlar. Avrupa'da galip gelip yerimizi garantiye almak istiyoruz. Orada da iddiamız var. Galatasaray maçını söylememe gerek yok. Her sene oynuyoruz. Centilmence bir maç olur, hak eden kazanır."
DAHA AGRESİF OLMALIYIZ
Beşiktaş formasıyla ligde 10 gole ulaşan en hızlı oyuncu olan Dusan Vlahovic: "Gol atmaktan, rekor kırmaktan daha önemlisi takımın kazanması. Takım olarak kolay gol yiyoruz. Bunu kabul etmememiz lazım. Agresif olmamız, kompakt savunma yapmamız lazım. Öne geçtiğimiz maçlarda rakibi oyuna ortak etme durumunu bırakmalıyız. Önceliğimiz Hapoel maçında."
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Kartal, Konya'da gövde gösterisi yaptı! Derbi öncesi moral depoladı
Beşiktaş, Konyaspor karşısında 2-0 öne geçtiği maçta rakibinin geri dönüşüne engel olamadı. Siyah-beyazlılar, son bölümde bulduğu gollerle sahadan 4-2 galip ayrılarak derbi öncesi moral depoladı.
Vlahovic'in 50. dakikada attığı gol ofsayta takıldı.
Son 6 maçın 5'inde skor üretemeyen Konya, 2 gol attı.
Ligde en çok kafa golü yiyen takım Beşiktaş (5).
Bu sezon Süper Lig'de sadece 1 deplasman galibiyeti olan Beşiktaş, Konyaspor karşısında 10. dakikada öne geçti. Dusan Vlahovic, savunmadan ve kaleciden dönen topu harika bir voleyle ağlara yolladı. Geriye düşen Yeşil-Beyazlılar, kontra ataklarla fırsat kovaladı. Temponun düştüğü anlarda Sırp forvet bir kez daha sahneye çıktı. 34. dakikada skoru 2'ye çıkaran Vlahovic'e cevap 8 dakika sonra geldi. Konya'nın Fransız kanat oyuncusu Dompe, attığı jeneriklik golle birlikte Nübel'i çaresiz bıraktı. Farkı 1'e düşüren Konyaspor, ikinci yarıda topla daha fazla oynamaya başladı. Vlahovic 50'de ofsayta yakalandı. 63. dakikada ise Enis Destan beraberliği getiren golü kaydetti. Kartal, deplasmanda 2-0 öne geçip de puan kaybettiği Kasımpaşa maçının stresini yaşadı. Ancak G.Birliği karşılaşmasının yıldızı olan Trossard, takımının imdadına yetişti. 79'da attığı çalımla 2 kişiyi ekarte eden Belçikalı, şık vuruşuyla 3 puanı getirdi. 90+3'te Cerny fişi çekti.
DOĞRULARI BULANDIRMASINLAR
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, "Dönüyoruz dolaşıyoruz, galip geldikten sonra bile hakemlerle ilgili... Hakemlerle ilgili şikayetim yok, söyleyeceğim bir şey yok. MHK'deki iki arkadaşa seslenmek istiyorum; bu çocukları rahat bıraksınlar. Anthony Taylor'a da bir şeyleri empoze etmeye çalışmasınlar. Bir şeyler düzelmeye doğru gidiyor. Bulandırıp bozmasınlar. Avrupa'da galip gelip yerimizi garantiye almak istiyoruz. Orada da iddiamız var. Galatasaray maçını söylememe gerek yok. Her sene oynuyoruz. Centilmence bir maç olur, hak eden kazanır."
DAHA AGRESİF OLMALIYIZ
Beşiktaş formasıyla ligde 10 gole ulaşan en hızlı oyuncu olan Dusan Vlahovic: "Gol atmaktan, rekor kırmaktan daha önemlisi takımın kazanması. Takım olarak kolay gol yiyoruz. Bunu kabul etmememiz lazım. Agresif olmamız, kompakt savunma yapmamız lazım. Öne geçtiğimiz maçlarda rakibi oyuna ortak etme durumunu bırakmalıyız. Önceliğimiz Hapoel maçında."
Kaynak: AA
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