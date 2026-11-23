Galatasaray'dan iki yıldızına zamlı sözleşme hazırlığı
Galatasaray'dan iki yıldızına zamlı sözleşme hazırlığı
Galatasaray yönetimi, Samsunspor karşısında alınan galibiyette önemli rol oynayan Lucas Torreira ve Yunus Akgün'ün sözleşmelerini iyileştirmek için harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, iki futbolcunun ücretlerinde düzenleme yaparak takımdaki geleceklerini güvence altına almayı hedefliyor.
Haber Giriş Tarihi: 23.11.2026 10:04
Haber Güncellenme Tarihi: 23.11.2026 10:04
Kaynak:
AA
Galatasaray'da saha içindeki başarıların ardından kadro planlaması da hız kazandı. Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren sarı-kırmızılı yönetim, takımın önemli isimleri Lucas Torreira ve Yunus Akgün için yeni sözleşme hazırlığına başladı.
Samsunspor karşısında alınan 2-1'lik galibiyette attıkları gollerle öne çıkan iki futbolcuya, mevcut sözleşmelerinin iyileştirilmesi yönünde teklif sunulması planlanıyor. Her iki oyuncunun da kulüpten gelecek yeni teklife olumlu yaklaştığı belirtiliyor.
Torreira ve Yunus'un sözleşme süreleri belli
Uruguaylı orta saha Lucas Torreira'nın Galatasaray ile mevcut sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor. Boca Juniors'ın da yakından takip ettiği yıldız futbolcu, bu sezon çıktığı 15 resmi maçta 2 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.
Yunus Akgün'ün ise sarı-kırmızılı kulüple 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Borussia Dortmund'un radarında olduğu belirtilen milli futbolcu, bu sezon 16 karşılaşmada 4 gol ve 1 asist kaydetti.
Yönetim, iki oyuncunun da mevcut kontratlarında iyileştirmeye giderek olası transfer ilgisine karşı kadro planlamasını güçlendirmek istiyor.
İki yıldız için özel ürünler satışa çıkacak
Galatasaray, futbolcularına yönelik özel ürün projelerini de genişletiyor. Victor Osimhen, Leroy Sané ve Barış Alper Yılmaz gibi isimler için hazırlanan özel kutu ürünlerine iki yeni isim daha eklenecek.
Kulüp, Lucas Torreira ve Yunus Akgün için hazırlanan özel kutuları kısa süre içinde satışa sunacak. Yönetim, taraftarların ilgisini çekmesi beklenen bu projeyle kulüp gelirlerine de katkı sağlamayı amaçlıyor.
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Galatasaray'dan iki yıldızına zamlı sözleşme hazırlığı
Galatasaray yönetimi, Samsunspor karşısında alınan galibiyette önemli rol oynayan Lucas Torreira ve Yunus Akgün'ün sözleşmelerini iyileştirmek için harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, iki futbolcunun ücretlerinde düzenleme yaparak takımdaki geleceklerini güvence altına almayı hedefliyor.
Galatasaray'da saha içindeki başarıların ardından kadro planlaması da hız kazandı. Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren sarı-kırmızılı yönetim, takımın önemli isimleri Lucas Torreira ve Yunus Akgün için yeni sözleşme hazırlığına başladı.
Samsunspor karşısında alınan 2-1'lik galibiyette attıkları gollerle öne çıkan iki futbolcuya, mevcut sözleşmelerinin iyileştirilmesi yönünde teklif sunulması planlanıyor. Her iki oyuncunun da kulüpten gelecek yeni teklife olumlu yaklaştığı belirtiliyor.
Torreira ve Yunus'un sözleşme süreleri belli
Uruguaylı orta saha Lucas Torreira'nın Galatasaray ile mevcut sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor. Boca Juniors'ın da yakından takip ettiği yıldız futbolcu, bu sezon çıktığı 15 resmi maçta 2 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.
Yunus Akgün'ün ise sarı-kırmızılı kulüple 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Borussia Dortmund'un radarında olduğu belirtilen milli futbolcu, bu sezon 16 karşılaşmada 4 gol ve 1 asist kaydetti.
Yönetim, iki oyuncunun da mevcut kontratlarında iyileştirmeye giderek olası transfer ilgisine karşı kadro planlamasını güçlendirmek istiyor.
İki yıldız için özel ürünler satışa çıkacak
Galatasaray, futbolcularına yönelik özel ürün projelerini de genişletiyor. Victor Osimhen, Leroy Sané ve Barış Alper Yılmaz gibi isimler için hazırlanan özel kutu ürünlerine iki yeni isim daha eklenecek.
Kulüp, Lucas Torreira ve Yunus Akgün için hazırlanan özel kutuları kısa süre içinde satışa sunacak. Yönetim, taraftarların ilgisini çekmesi beklenen bu projeyle kulüp gelirlerine de katkı sağlamayı amaçlıyor.
Kaynak: AA
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