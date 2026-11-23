Trabzonspor, Süper Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Eyüpspor'u Ozan Tufan'ın 5. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti. Fırtına, bu sonuçla üst üste 7. galibiyetini alarak zirve takibini sürdürdü.
Haber Giriş Tarihi: 23.11.2026 10:02
Haber Güncellenme Tarihi: 23.11.2026 10:02
Kaynak:
AA
Eyüp'ün 22'lik kalecisi Emre, 8 kurtarış yaptı.
Trabzon 24, Eyüpspor ise 7 şut çekti.
Fırtına, perşembe günü Konferans Ligi'nde Sofya deplasmanına gidecek.
Alman hoca Thomas Reis ile Süper Lig'de yoluna doludizgin ilerleyen Trabzonspor, evinde Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti. Bordo-Mavililer, karşılaşmaya 5. dakikada Ozan Tufan'ın kaydettiği golle 1-0 önde başladı. Farkı artırmak için baskısını sürdüren Karadeniz ekibi, Eyüp kalecisi Emre Bilgin'i aşmakta zorlandı. 22 yaşındaki file bekçisi, ilk yarıda 6 kurtarış kaydetti. Konuk ekibin hızlı hücumları tehlike oluşturmadı, Trabzon'da topu ağlarla buluşturamadı. Temposu düşen ilk yarı 1-0'lık skorla bitti. Oyundaki tutukluk, ikinci yarıda da devam etti. Topa daha fazla sahip olan Trabzonspor, Eyüp savunmasını bir türlü aşamadı. İlk isabetli şutunu 56. dakikada çeken Eyüpspor ise uzun toplarla savunma arkasına sarkmaya çalışsa da tehlike oluşturamadı. Trabzonspor, Süper Lig'de son sırada bulunan Eyüpspor'u tek golle mağlup ederek, zirve takibini sürdürdü.
TRABZON SAVUNMASI GEÇİT VERMİYOR
Eyüpspor karşılaşmasında da ağlarını gole kapatan Trabzonspor, Süper Lig'in açık ara en az gol yiyen takımı konumunda. Alman hoca Reis yönetiminde 7'de 7 yapan Fırtına, söz konusu müsabakalarda sadece 3 gol yedi. Bu gollerin tamamı 4-3 kazanılan Rizespor maçı
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Fırtına'nın bileği bükülmüyor: Trabzonspor'un zirve yürüyüşü sürüyor
Trabzonspor, Süper Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Eyüpspor'u Ozan Tufan'ın 5. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti. Fırtına, bu sonuçla üst üste 7. galibiyetini alarak zirve takibini sürdürdü.
Eyüp'ün 22'lik kalecisi Emre, 8 kurtarış yaptı.
Trabzon 24, Eyüpspor ise 7 şut çekti.
Fırtına, perşembe günü Konferans Ligi'nde Sofya deplasmanına gidecek.
Alman hoca Thomas Reis ile Süper Lig'de yoluna doludizgin ilerleyen Trabzonspor, evinde Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti. Bordo-Mavililer, karşılaşmaya 5. dakikada Ozan Tufan'ın kaydettiği golle 1-0 önde başladı. Farkı artırmak için baskısını sürdüren Karadeniz ekibi, Eyüp kalecisi Emre Bilgin'i aşmakta zorlandı. 22 yaşındaki file bekçisi, ilk yarıda 6 kurtarış kaydetti. Konuk ekibin hızlı hücumları tehlike oluşturmadı, Trabzon'da topu ağlarla buluşturamadı. Temposu düşen ilk yarı 1-0'lık skorla bitti. Oyundaki tutukluk, ikinci yarıda da devam etti. Topa daha fazla sahip olan Trabzonspor, Eyüp savunmasını bir türlü aşamadı. İlk isabetli şutunu 56. dakikada çeken Eyüpspor ise uzun toplarla savunma arkasına sarkmaya çalışsa da tehlike oluşturamadı. Trabzonspor, Süper Lig'de son sırada bulunan Eyüpspor'u tek golle mağlup ederek, zirve takibini sürdürdü.
TRABZON SAVUNMASI GEÇİT VERMİYOR
Eyüpspor karşılaşmasında da ağlarını gole kapatan Trabzonspor, Süper Lig'in açık ara en az gol yiyen takımı konumunda. Alman hoca Reis yönetiminde 7'de 7 yapan Fırtına, söz konusu müsabakalarda sadece 3 gol yedi. Bu gollerin tamamı 4-3 kazanılan Rizespor maçı
Kaynak: AA
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